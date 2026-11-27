Lynk & Co 07 GT thực hiện màn thử nghiệm va chạm đầy táo bạo

Trong nỗ lực chứng minh độ an toàn của mẫu xe mới, Lynk & Co - thương hiệu xe Trung Quốc thuộc tập đoàn Geely, đã thực hiện một màn thử nghiệm va chạm khác thường tại Trương Gia Khẩu, Trung Quốc.

Chiếc Lynk & Co 07 GT được sử dụng trong thử nghiệm là xe thương mại sản xuất hàng loạt. Xe lao khỏi một đường dốc ở tốc độ khoảng 70 km/h trước khi bay qua mép vực và tiếp đất bằng phần đầu xe xuống nền đất. Sau cú va chạm mạnh, chiếc xe tiếp tục nảy lên và lộn nhiều vòng trước khi dừng lại trên bốn bánh.

Chiếc Lynk & Co 07 GT của hãng xe Trung Quốc được cho lao khỏi vách đá ở tốc độ 70 km/h

Đáng chú ý, đoạn video ghi lại thử nghiệm cho thấy cả bốn cánh cửa vẫn có thể mở bình thường sau tai nạn. Kính chắn gió và các cửa sổ bên dường như vẫn nguyên vẹn. Trong khi đó, phần kính trên nóc xe bị nứt nhưng không sụp xuống khoang cabin.

Lynk & Co cũng cho biết hệ thống túi khí rèm bên hông vẫn duy trì áp suất trong hơn 6 giây, góp phần bảo vệ người ngồi trong xe khi xảy ra va chạm.

(Video: Inside China Auto)

Lynk & Co 07 GT sở hữu hệ truyền động hybrid 530 mã lực

Lynk & Co 07 GT là mẫu ô tô wagon đầu tiên được sản xuất thương mại của thương hiệu này, phát triển dựa trên dòng sedan 07. Xe sở hữu thiết kế thể thao với cụm đèn LED sắc sảo, phần đuôi kéo dài và kiểu dáng thấp đặc trưng của dòng wagon.

Mẫu xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid EM-P, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh với hai mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 28,3 kWh.

Tổng công suất hệ thống đạt 530 mã lực, mô-men xoắn cực đại 764 Nm. Cấu hình này mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, đồng thời kết hợp ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu của hệ truyền động hybrid sạc ngoài.

Màn thử nghiệm chưa thay thế được đánh giá an toàn độc lập

Dù kết quả thử nghiệm gây ấn tượng, màn trình diễn của Lynk & Co vẫn cần được nhìn nhận thận trọng. Việc thực hiện một cú lao xe khỏi vách đá không đồng nghĩa với việc mẫu xe đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn va chạm tiêu chuẩn. Đây cũng là thử nghiệm do nhà sản xuất thực hiện, chưa phải kết quả đánh giá độc lập từ các tổ chức chuyên môn.

Đặc biệt, kết quả của một chiếc xe trong một tình huống thử nghiệm không đủ để khẳng định khả năng bảo vệ hành khách trong mọi dạng tai nạn thực tế.

Lynk & Co 07 GT hiện đã có màn ra mắt tại châu Âu ở Paris và được lên kế hoạch phân phối tại thị trường này. Giá bán tại châu Âu vẫn chưa được công bố.