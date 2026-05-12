VinFast bán hơn 24.700 ô tô điện trong tháng 4/2026

Thứ Ba, 17:27, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo công bố kết quả kinh doanh của VinFast, tháng 4/2026 hãng xe Việt đã bán ra 24.774 xe ô tô điện, nâng tổng số xe bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm đạt 78.458 xe.

Sau tháng 3 tăng trưởng kỷ lục, VinFast tiếp tục duy trì sức bán lớn trong tháng 4/2026. Tất cả các dòng xe VinFast đều đạt doanh số ấn tượng, trong đó dẫn đầu vẫn là mẫu xe 7 chỗ phù hợp cho cả cá nhân, gia đình và kinh doanh dịch vụ - Limo Green với 6.480 xe bán ra.

Xếp thứ hai là mẫu mini-SUV VF 3 với 5.273 xe đến tay khách hàng. Tiếp theo lần lượt là VF 5 với 4.732 xe (bao gồm Herio Green) và VF 6 với 2.704 xe bán ra.

Limo Green là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 4/2026 với 6.480 xe

4 mẫu xe kể trên của VinFast cũng đang là 4 sản phẩm bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam kể từ đầu năm. Tính đến hết tháng 4/2026, Limo Green đạt doanh số kỷ lục 18.951 chiếc, trong khi VF 3, VF 5 và VF 6 lần lượt đạt 15.461, 13.404 và 9.383 xe bán ra.

Phiên bản xe đa dụng 7 chỗ dành cho gia đình VF MPV 7 ghi nhận 2.526 xe được khách hàng lựa chọn trong tháng 4, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 6.212 xe, thuộc nhóm những mẫu xe bán tốt nhất thị trường.

Ở phân khúc SUV cỡ C, VinFast VF 7 cũng đạt doanh số tốt trong tháng 4 với 1.148 xe bán ra, tiếp tục là một trong những mẫu xe “hot” nhất phân khúc với tổng cộng 4.662 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm.

Các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Minio Green, EC Van cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của VinFast.

Mẫu mini-SUV VF 3 bán ra 5.273 xe trong tháng 4/2026.

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng Giám đốc kinh doanh ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Việc duy trì doanh số ở mức xấp xỉ 25.000 xe trong tháng 4, với hầu hết các mẫu xe đều đang dẫn đầu phân khúc khẳng định hướng đi đúng đắn của VinFast. Chúng tôi hy vọng xu hướng chuyển đổi xanh sẽ tiếp tục được hưởng ứng mạnh mẽ để góp phần tích cực thay đổi bộ mặt giao thông đô thị và cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân”.

Để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và chuyển đổi sang sở hữu các dòng xe điện thông minh, VinFast đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ 6-10% giá niêm yết tùy từng mẫu xe, hỗ trợ mua xe trả góp với lãi suất cố định trong 3 năm đầu, mua xe với 0 đồng vốn đối ứng, hay hỗ trợ 3% giá xe khi khách hàng chuyển từ xe xăng sang xe điện. Chủ sở hữu ô tô điện VinFast cũng sẽ được hỗ trợ sạc pin miễn phí tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

