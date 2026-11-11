English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

VinFast bán ra gần 23.000 ô tô điện trong tháng 10/2026, riêng VF3 gần 4.000 xe

Thứ Tư, 18:19, 11/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VinFast công bố đã bàn giao 22.896 ô tô điện các loại tại thị trường Việt Nam trong tháng 10/2026, đưa tổng lượng xe bán ra sau 10 tháng lên 200.593 chiếc.

Kể từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast đã giữ vững ngôi vị số một về thị phần tại thị trường ô tô Việt Nam, với doanh số ngày càng tăng trưởng qua từng năm. Việc chính thức vượt qua mốc 200.000 xe chỉ trong 10 tháng cũng giúp VinFast lập kỷ lục khi trở thành thương hiệu xe đầu tiên tại Việt Nam đạt doanh số bán bình quân hơn 20.000 xe/tháng.

Trong tháng 10/2026, VF 3 là mẫu xe VinFast được khách hàng chọn mua nhiều nhất, với 3.960 xe bán ra, nâng tổng số xe VF 3 đã được bàn giao từ đầu năm lên 46.232 chiếc. Được mệnh danh là “xe điện quốc dân”, VinFast VF 3 chinh phục đông đảo khách hàng nhờ các ưu điểm như thiết kế gọn gàng, bắt mắt, tính cá nhân hóa cao, giá bán hấp dẫn và chi phí sử dụng tiết kiệm, phù hợp với mọi điều kiện vận hành và nhu cầu của người dân.

vinfast ban ra gan 23.000 o to dien trong thang 10 2026, rieng vf3 gan 4.000 xe hinh anh 1
VF 3 là mẫu xe VinFast được khách hàng chọn mua nhiều nhất trong tháng 10/2026, với 3.960 xe bán ra.

Mẫu xe bán chạy thứ hai của VinFast trong tháng 10/2026 là VF 6, với 3.716 xe được bàn giao cho khách hàng. Cộng dồn 10 tháng, VF 6 đạt 22.742 xe bán ra, là mẫu xe đứng đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam.

Tiếp theo là mẫu VF 5/Herio Green với 3.706 xe bán ra trong tháng 10/2026, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 34.126 xe, giữ vững vị trí số một trong phân khúc A-SUV. Ưu điểm của VF 5/Herio Green là thiết kế hợp lý, công năng sử dụng tối ưu, khả năng vận hành ổn định, bền bỉ, phù hợp với cả khách hàng cá nhân lẫn các tài xế kinh doanh dịch vụ.

Mẫu xe cỡ nhỏ có giá bán hấp dẫn nhất thị trường hiện nay - VF 2/Minio Green cũng có tháng kinh doanh bùng nổ với 3.405 xe được bàn giao cho khách hàng. Trong khi đó, với 2.957 xe bán ra trong tháng 10/2026, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 42.975 chiếc, Limo Green tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu xe 7 chỗ được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay.

vinfast ban ra gan 23.000 o to dien trong thang 10 2026, rieng vf3 gan 4.000 xe hinh anh 2
Mẫu xe bán chạy thứ hai của VinFast trong tháng 10/2026 là VF 6, với 3.716 xe

Mẫu D-SUV VF 8 cũng ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng trong tháng 10/2026 khi có tới 1.903 xe đến tay khách hàng. Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là VF MPV 7 với 1.319 xe bán ra trong tháng 10/2026, lũy kế 10 tháng đạt 13.297 xe; VF 7 với 929 xe bán ra trong tháng 10/2026, lũy kế 10 tháng đạt 9.841 xe.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Với 200.593 xe bán ra kể từ đầu năm, đang đóng góp thiết thực cho công cuộc xanh hóa đất nước, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn và môi trường sống trong lành hơn cho người dân. Sự tin tưởng, ủng hộ của đông đảo khách hàng cả nước chính là động lực để VinFast tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng và tự tin hơn trong hành trình chinh phục thế giới”.

Hiện VinFast đang triển khai chương trình “Vì tương lai xanh” trên quy mô toàn quốc, với các chính sách ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ khách hàng từ 3% đến 9% tùy từng dòng xe, miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029, cùng các chương trình “Thu xăng - Đổi điện” được thực hiện liên tục tại các Trung tâm thương mại Vincom ở tất cả các tỉnh thành.

vinfast-vf3.jpg

Những mẫu ô tô điện cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF3

VOV.VN - Sự xuất hiện của hàng loạt mẫu ô tô điện cỡ nhỏ với mức giá chỉ từ gần 200 triệu đồng đang tạo ra sức hút lớn tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là những cái tên đáng chú ý cạnh tranh trực tiếp với "đàn anh" VinFast VF3, mang đến thêm nhiều lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng.

Bảo Linh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 2,5 tỷ đồng mua Sedan điện: Volvo ES90 hay Lexus ES 500e đáng tiền hơn?
Hơn 2,5 tỷ đồng mua Sedan điện: Volvo ES90 hay Lexus ES 500e đáng tiền hơn?

VOV.VN - Cùng sở hữu hệ dẫn động bốn bánh và nhiều công nghệ hiện đại, Volvo ES90 và Lexus ES 500e lại có sự chênh lệch đáng kể về công suất, dung lượng pin và phạm vi di chuyển. Mỗi mẫu xe mang một triết lý thiết kế và công nghệ riêng, khiến bài toán chọn xe thuần điện trở nên vô cùng thú vị.

Hơn 2,5 tỷ đồng mua Sedan điện: Volvo ES90 hay Lexus ES 500e đáng tiền hơn?

Hơn 2,5 tỷ đồng mua Sedan điện: Volvo ES90 hay Lexus ES 500e đáng tiền hơn?

VOV.VN - Cùng sở hữu hệ dẫn động bốn bánh và nhiều công nghệ hiện đại, Volvo ES90 và Lexus ES 500e lại có sự chênh lệch đáng kể về công suất, dung lượng pin và phạm vi di chuyển. Mỗi mẫu xe mang một triết lý thiết kế và công nghệ riêng, khiến bài toán chọn xe thuần điện trở nên vô cùng thú vị.

Ô tô lắp ráp trong nước lập kỷ lục, nguồn cung tăng mạnh dịp cuối năm
Ô tô lắp ráp trong nước lập kỷ lục, nguồn cung tăng mạnh dịp cuối năm

VOV.VN - Sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục trong năm 2026. Nguồn cung dồi dào khiến thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt những tháng cuối năm.

Ô tô lắp ráp trong nước lập kỷ lục, nguồn cung tăng mạnh dịp cuối năm

Ô tô lắp ráp trong nước lập kỷ lục, nguồn cung tăng mạnh dịp cuối năm

VOV.VN - Sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tăng mạnh, đạt mức cao kỷ lục trong năm 2026. Nguồn cung dồi dào khiến thị trường ô tô Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt những tháng cuối năm.

Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng
Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những tháng cuối của năm 2026, vì vậy để gia tăng doanh số bán được hết các phiên bản sản xuất trong năm, nhiều hãng, đại lý đã tung ra hàng loạt ưu đãi cho khách hàng mua xe. Nhiều mẫu được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá hoặc tặng quà với tổng giá trị hàng trăm triệu.

Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng

Thị trường ô tô cuối năm: Nhiều mẫu xe ưu đãi hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào những tháng cuối của năm 2026, vì vậy để gia tăng doanh số bán được hết các phiên bản sản xuất trong năm, nhiều hãng, đại lý đã tung ra hàng loạt ưu đãi cho khách hàng mua xe. Nhiều mẫu được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá hoặc tặng quà với tổng giá trị hàng trăm triệu.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế
Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

Loạt ô tô mới sắp ra mắt thị trường Việt Nam: SUV và xe điện chiếm ưu thế

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 11/2026 dự kiến đón thêm nhiều mẫu xe mới, đáng chú ý có Mazda CX-5 thế hệ thứ ba, Volvo ES90, EX90, Subaru Forester Hybrid cùng hai mẫu SUV sử dụng công nghệ điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026
Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

VOV.VN - Trong tháng 10/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận doanh số đạt 6.357 xe (tính cả thương hiệu Lexus). Đáng chú ý, các dòng xe Hybrid Electric tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng gấp đôi, khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh đang được khách hàng Việt ưa chuộng.

Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

Toyota bán hơn 6.300 xe tại Việt Nam trong tháng 10/2026

VOV.VN - Trong tháng 10/2026, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) ghi nhận doanh số đạt 6.357 xe (tính cả thương hiệu Lexus). Đáng chú ý, các dòng xe Hybrid Electric tiếp tục là điểm sáng khi tăng trưởng gấp đôi, khẳng định xu hướng tiêu dùng xanh đang được khách hàng Việt ưa chuộng.

 
THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn