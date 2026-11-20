VinFast chính thức trình làng hai mẫu xe máy điện cao cấp Sadie và Rasad với giá bán lẻ đề xuất lần lượt 59,9 và 78,9 triệu đồng, hai mẫu xe sẽ có mặt tại đại lý toàn quốc ngay trong tháng 11/2026.. Sự xuất hiện của bộ đôi mới giúp dải sản phẩm xe hai bánh mở rộng tầm giá từ 12 đến 78,9 triệu đồng.

VinFast Rasad hướng tới những khách hàng nam giới

Hướng tới nhóm khách hàng chuộng phong cách tân cổ điển, VinFast Sadie nổi bật với các đường bo tròn liền mạch từ mặt nạ tới đuôi xe. Sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 2.030 x 729 x 1.152 mm và nặng 140 kg, mẫu xe tối ưu khả năng xoay trở trên phố. Xe sở hữu loạt trang bị nhận diện gồm: Đèn pha LED Projector hình kim cương viền chrome, đèn hậu LED vắt ngang, mâm đúc đa chấu bạc, màn hình TFT 5 inch, cốp 30 lít cùng 6 màu sơn.

Ngược lại, VinFast Rasad được định hình theo kiểu dáng maxi-scooter vạm vỡ với những đường cắt xẻ góc cạnh. Đầu xe trang bị đèn pha LED đôi, kính chắn gió và tay lái trần thể thao, đi kèm yên hai tầng hai tông màu cùng tay dắt nhôm. Mẫu xe có thông số 2.036 x 750 x 1.220 mm, nặng 155 kg, yên cao 765 mm, lốp bản rộng 110/80-14 (trước) và 130/70-13 (sau), phuộc sau bình dầu phụ, màn hình TFT 7 inch, cốp 45 lít và 4 màu sắc.

Những hình ảnh về VinFast Rasad mới tại Việt Nam:

Về vận hành, bộ đôi xe máy điện cao cấp mới của VinFast dùng chung động cơ đặt giữa đạt công suất danh định 3.500W và công suất cực đại 7.500W. Cấu hình này cho phép xe tăng tốc 0–50 km/h trong chưa đầy 6 giây, vận tốc tối đa đạt 100 km/h. Người dùng có 3 chế độ lái Eco, Normal, Sport kết hợp phanh tái sinh 4 mức, bên cạnh tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc và số lùi kèm đèn cảnh báo nguy hiểm.

Hệ thống năng lượng trên Sadie và Rasad gồm 2 pin LFP dung lượng 2,3 kWh hoạt động song song, cung cấp quãng đường tối đa 160 km mỗi lần sạc đầy theo điều kiện kiểm thử của VinFast. Cổng sạc có nắp đậy kín được bố trí ngoài thân xe giúp người dùng cắm điện trực tiếp mà không cần mở cốp. Cả hai đều trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh, kết hợp chuẩn kháng nước IP67 cho động cơ và IP68 cho pin.

Những hình ảnh về VinFast Sadie mới tại Việt Nam:

Bên cạnh đó, hai xe được trang bị hệ thống tiện ích với kết nối Bluetooth, màn hình TFT có thể hiển thị bản đồ dẫn đường Google Maps và thông báo cuộc gọi, đi kèm chìa khóa thông minh cùng cổng USB Type-C, Type-A ở yếm trước. Ứng dụng VinFast e-Scooter cho phép chủ xe định vị, theo dõi tình trạng pin, xem lịch sử hành trình, cài đặt vùng an toàn và chẩn đoán lỗi từ xa.

Theo thông báo, khách hàng mua Sadie hoặc Rasad đến hết ngày 19/12/2026 được hưởng mức ưu đãi 8 triệu đồng thuộc chương trình "Vì tương lai xanh". VinFast cũng áp dụng gói bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin không giới hạn quãng đường di chuyển. Với việc phủ kín sản phẩm từ nhóm phổ thông đến phân khúc tiệm cận 80 triệu đồng, VinFast tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu về thị phần xe máy điện tại Việt Nam.