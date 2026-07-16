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VinFast ra mắt xe máy điện Amio S2, giá 12 triệu đồng

Thứ Năm, 18:38, 16/07/2026
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VOV.VN - Với mức giá chỉ 12 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin LFP và bộ sạc), VinFast Amio S2 có tốc độ tối đa giới hạn ở mức 25 km/h phù hợp với học sinh và đặc biệt không yêu cầu bằng lái.

Để chuẩn bị cho mùa tựu trường sắp tới, VinFast chính thức giới thiệu Amio S2 – mẫu xe máy điện hoàn toàn mới thuộc phân khúc học sinh. Với mức giá chỉ 12 triệu đồng (đã bao gồm VAT, pin LFP và bộ sạc), sản phẩm giúp phụ huynh có thêm lựa chọn tối ưu khi tìm kiếm phương tiện cho con em đến trường.

amio-s2-1.jpg

Được phát triển dành riêng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của học sinh và những người thường xuyên đi lại quãng ngắn, VinFast Amio S2 có tốc độ tối đa giới hạn ở mức 25 km/h (chế độ sport). Đây là nhóm phương tiện không yêu cầu bằng lái theo quy định hiện hành, giúp các em học sinh từ 16 tuổi có thể tự chủ đi học một cách hợp pháp và an toàn, đồng thời giúp cha mẹ hoàn toàn yên tâm trong suốt quá trình con vận hành.

VinFast Amio S2 sở hữu ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, cá tính với năm tùy chọn màu sắc thời thượng gồm đen bóng, trắng đen, đỏ tươi, xanh ngọc và trắng tím.

amio-s2-4.jpg

Kích thước xe nhỏ gọn (1.715 x 690 x 1.050 mm) cùng chiều cao yên 750 mm được thiết kế tối ưu, phù hợp với vóc dáng của học sinh Việt Nam. Trải nghiệm tiện nghi trên xe cũng được chú trọng với màn hình LED màu hiển thị thông số rõ nét, cốp chứa đồ dung tích 12 lít rộng rãi để vừa mũ bảo hiểm và vị trí để chân phía sau được thiết kế tách rời, mang lại tư thế ngồi thoải mái cho người đi cùng. 

amio-s2-2.jpg

Về khả năng vận hành, Amio S2 sử dụng pin LFP dung lượng 1,024 kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 65 km sau mỗi lần sạc đầy, với thời gian sạc từ 0% đến 100% trong khoảng 6 giờ.

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Pin xe được đặt thấp dưới sàn giúp hạ trọng tâm, kết hợp cùng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 800 W và hệ thống giảm xóc thủy lực ở cả hai bánh, giúp xe vận hành đầm chắc và êm ái. Đặc biệt, xe đạt tiêu chuẩn chống nước IP67 cao cấp, cho phép hoạt động ổn định ở độ sâu 0,5 m trong vòng 30 phút, rất phù hợp với điều kiện thời tiết mưa ngập ở nhiều nơi của Việt Nam.

Bảo Linh/VOV.VN
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