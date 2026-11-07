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Volvo ra mắt bộ đôi xe thuần điện EX90 và ES90 tại Việt Nam

Thứ Bảy, 09:20, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ đôi Volvo EX90 và ES90 vừa được giới thiệu tại Việt Nam và định vị cạnh tranh trong phân khúc xe thuần điện hạng sang cỡ lớn, đồng thời cũng mở rộng dải sản phẩm điện hóa của hãng ô tô Thụy Điển.

Volvo Car Việt Nam chính thức trình làng hai mẫu xe thuần điện EX90 và ES90, mở rộng đáng kể danh mục sản phẩm thuần điện của Volvo tại thị trường Việt Nam, mang đến hướng trải nghiệm khác biệt với một mẫu SUV cỡ lớn đa dụng dành cho gia đình và một mẫu sedan fastback thanh lịch, linh hoạt.

volvo ra mat bo doi xe thuan dien ex90 va es90 tai viet nam hinh anh 1
Volvo EX90 là mẫu SUV thuần điện mang thiết kế hiện đại

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của hai mẫu xe nằm ở kiến trúc thuần điện SPA2 hoàn toàn mới kết hợp với hệ thống điện áp 800V tiên tiến, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 22 phút (ở điều kiện lý tưởng với công suất 350 kW). Cùng với đó, cả EX90 và ES90 đều chia sẻ nền tảng phần mềm Superset tech stack, vận hành bởi bộ vi xử lý NVIDIA DRIVE AGX Orin có khả năng xử lý lên tới 254 nghìn tỷ phép tính mỗi giây (254 TOPS).

Trong đó, mẫu SUV cỡ lớn EX90 (tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ) đạt hệ số cản không khí Cd chỉ 0,29. Không gian nội thất Volvo EX90 đậm chất Bắc Âu với chất Scandinavian, hiện diện rõ ràng ở cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV, ốp gỗ tự nhiên đạt chuẩn FSC® và hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins tích hợp Dolby Atmos. 

volvo ra mat bo doi xe thuan dien ex90 va es90 tai viet nam hinh anh 2
Không gian nội thất của Volvo EX90 mang phong cách tối giản nhưng tinh tế

Được định vị là "chiếc xe an toàn nhất lịch sử thương hiệu", Volvo EX90 được trang bị hệ thống Safe Space tích hợp Radar Occupant Sensing, giúp phát hiện chuyển động nhỏ trong cabin và tránh bỏ quên hành khách, cùng với công nghệ nhận diện sự mất tập trung Driver Understanding. Nhờ đó, EX90 đã liên tiếp giành hàng loạt giải thưởng danh giá toàn cầu như Euro NCAP 5 sao, IIHS Top Safety Pick+ và World Luxury Car 2025.

Tại Việt Nam, xe được phân phối với cấu hình Twin Motor Performance (dẫn động AWD), công suất 680 mã lực, mô-men xoắn 870 Nm, kết hợp khối pin 106 kWh cho tầm vận hành tới 625 km (theo chuẩn WLTP). Đặc biệt, xe trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng có khả năng tự động nâng hạ gầm từ -20 mm đến +40 mm tùy điều kiện di chuyển. Tại Việt Nam, Volvo EX90 có giá 3,5 tỷ đồng và cạnh tranh với Mercedes EQE SUV (3,999 tỷ đồng).

Những hình ảnh của mẫu xe Volvo EX90:

Trong khi đó, Volvo ES90, xe hướng tới tệp khách hàng tìm kiếm sự thanh lịch và rộng rãi, mẫu sedan ES90 sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 3.102 mm cùng thiết kế kiểu dáng fastback linh hoạt, giúp xe hệ số cản gió Cd 0,25. Xe được trang bị trần kính toàn cảnh đổi màu điện tử Electrochromic, điều hòa 4 vùng độc lập đi kèm màng lọc ngăn 95% bụi mịn PM2.5, và hệ thống giải trí 14,5-inch tích hợp sẵn Google Built-in.

Sử dụng chung khối pin 106 kWh và hệ truyền động Twin Motor Performance (680 mã lực, 870 Nm) tương tự EX90, nhưng nhờ lợi thế về kiểu dáng khí động học, ES90 đạt phạm vi di chuyển vượt trội lên tới 706 km/lần sạc (chuẩn WLTP). Khoang hành lý sau mở rộng từ 442 đến 922 lít kết hợp cùng cốp trước 27 lít gia tăng tính thực dụng.

Những hình ảnh của mẫu xe Volvo ES90:

Song song với việc ra mắt sản phẩm, Volvo Car Việt Nam đang tích cực mở rộng mạng lưới hạ tầng. Thông qua việc hợp tác với nền tảng VETC và tận dụng lợi thế từ Tasco Auto, hãng xe Thụy Điển hiện có khả năng tiếp cận khoảng 350 trụ sạc từ các hệ thống lớn trên toàn quốc, cho phép người dùng dễ dàng tìm kiếm, sạc và thanh toán qua ứng dụng di động.

Sự kiện trưng bày bộ đôi Volvo EX90 và ES90 sẽ mở cửa tự do đón khách tham quan tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) trong hai ngày cuối tuần 7-8/11/2026. Volvo ES90 có giá 2,6 tỷ đồng và cạnh tranh với Lexus ES 500e giá 2,94 tỷ đồng.

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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