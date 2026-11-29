BYD Fang Cheng Bao Shark chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc

Theo thông tin từ hãng xe Trung Quốc, BYD Fang Cheng Bao Shark sẽ chính thức trình làng vào ngày 2/12/2026. Đây là mẫu bán tải thuộc thương hiệu Fang Cheng Bao, thương hiệu chuyên phát triển các dòng xe địa hình và xe hướng đến trải nghiệm khám phá của BYD.

Đáng chú ý, Fang Cheng Bao Shark chính là phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc của mẫu BYD Shark 6 từng được giới thiệu tại Mexico vào tháng 5/2024. Sau đó, xe tiếp tục được phân phối tại nhiều thị trường quốc tế như Australia, Brazil, Chile, Nam Phi và một số quốc gia Trung Đông.

BYD Fang Cheng Bao Shark

Việc đưa mẫu xe bán tải này trở lại thị trường quê nhà đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm của Fang Cheng Bao sang phân khúc xe bán tải sử dụng hệ truyền động năng lượng mới.

Thiết kế hầm hố, kích thước lớn và nội thất hiện đại

Về ngoại hình, Fang Cheng Bao Shark duy trì phong cách thiết kế vuông vức, cơ bắp tương tự phiên bản quốc tế. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED đặt dọc, đèn định vị ban ngày dạng tròn và lưới tản nhiệt kích thước lớn.

Thân xe có các vòm bánh mở rộng, thiết kế nóc nổi và khoảng sáng gầm hướng đến khả năng vận hành trên địa hình phức tạp. Phía sau sử dụng cụm đèn hậu có tạo hình tương đồng đèn trước, kết hợp dòng chữ SHARK cỡ lớn trên cửa thùng hàng.

Ngoại thất BYD Fang Cheng Bao Shark

Xe sở hữu cấu hình cabin kép 5 chỗ ngồi, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.457 x 1.971 x 1.925 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.260 mm. Thùng hàng phía sau có kích thước dài 1.520 mm, rộng 1.500 mm và cao 517 mm.

Góc tiếp cận đạt 31 độ, trong khi góc thoát là 20 độ. Xe cũng được trang bị khả năng cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, móc kéo và ổ cắm điện, phục vụ nhu cầu cắm trại hoặc vận chuyển các thiết bị giải trí ngoài trời.

Khoang nội thất mang phong cách tương đồng mẫu Bao 5, sử dụng nhiều nút bấm vật lý và các chi tiết thiết kế khỏe khoắn. Trang bị đáng chú ý gồm màn hình trung tâm 15,6 inch chạy hệ thống thông minh DiLink, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái W-HUD.

Động cơ Hybrid cắm sạc, công suất 429 mã lực

Fang Cheng Bao Shark được phát triển trên nền tảng DMO Super Hybrid Off-road của BYD, sử dụng kết cấu khung gầm rời (body-on-frame) kết hợp hệ truyền động Hybrid cắm sạc (PHEV).

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng tăng áp 1.5L, sản sinh công suất tối đa 143 kW (192 mã lực), kết hợp hai mô-tơ điện. Mô-tơ điện phía trước có công suất 170 kW (228 mã lực), trong khi mô-tơ phía sau đạt 150 kW (201 mã lực).

Nội thất BYD Fang Cheng Bao Shark

Tổng công suất của hai mô-tơ điện đạt 320 kW, tương đương 429 mã lực. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông qua hai mô-tơ điện độc lập, tốc độ tối đa đạt 180 km/h.

Bên cạnh khả năng vận hành, hệ thống truyền động Hybrid còn hướng đến sự linh hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng, từ di chuyển hàng ngày đến những chuyến đi địa hình và dã ngoại.

Sự xuất hiện của Fang Cheng Bao Shark sẽ giúp BYD mở rộng hoạt động sang phân khúc bán tải tại Trung Quốc, đồng thời tạo thêm đối thủ cho các thương hiệu như GWM và Radar thuộc Geely. Mẫu xe này cũng được kỳ vọng tận dụng thành công từ hoạt động kinh doanh quốc tế của BYD Shark 6 để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường nội địa.