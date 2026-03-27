Xe crossover Nissan Kicks e-POWER 2026 lộ diện với loạt nâng cấp

Thiết kế nâng cấp nhẹ, mang phong cách mới

Phiên bản nâng cấp của Nissan Kicks 2026 được tinh chỉnh ngoại hình theo hướng hiện đại hơn, lấy cảm hứng từ mẫu Kicks tại Brazil (còn gọi là Kicks/Kait). Phần đầu xe thay đổi với lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế lại, kết hợp cụm đèn LED sắc nét hơn. Mâm xe mới kích thước 17 inch giúp tổng thể xe trông thể thao hơn.

Bên trong, khoang cabin cũng được làm mới với màn hình trung tâm lớn hơn, cụm đồng hồ kỹ thuật số và các chi tiết nội thất cải tiến, mang lại trải nghiệm hiện đại hơn cho người dùng.

Nội thất xe được bọc da màu đen, hoặc tùy chọn phối màu xanh trắng, và chất liệu da được sử dụng cho bảng điều khiển, bệ tỳ tay trung tâm và vô lăng. Ghế lái có thể chỉnh điện 6 hướng, trong khi ghế hành khách phía trước có thể chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế sau có thể gập 60:40, và khoang hành lý có dung tích 423 lít.

Động cơ e-POWER 136 PS, vận hành như xe điện

Nissan Kicks e-POWER 2026 tiếp tục sử dụng hệ truyền động đặc trưng e-POWER. Cụ thể, xe dùng động cơ xăng 1.2L 3 xi-lanh đóng vai trò máy phát điện, không truyền động trực tiếp tới bánh xe.

Năng lượng được cung cấp cho mô-tơ điện, tạo ra công suất 136 PS và mô-men xoắn 280 Nm, mang lại cảm giác lái tương tự xe thuần điện. Hệ thống này cho phép xe vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa vận hành mượt mà, đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị.

Về khung gầm, phiên bản nâng cấp của P15 Kicks sử dụng hệ thống treo MacPherson ở phía trước và thanh xoắn ở phía sau, trong khi hệ thống phanh sử dụng đĩa ở cả trước và sau. Xe được trang bị mâm hợp kim 17 inch, đi kèm lốp Bridgestone Ecopia EP150 kích thước 205/55R17.

Trang bị công nghệ, bổ sung ProPILOT

Phiên bản mới được nâng cấp mạnh về công nghệ hỗ trợ lái, nổi bật với hệ thống ProPILOT - hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng. Ngoài ra, xe còn có các tính năng đáng chú ý như màn hình giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ, cùng loạt công nghệ an toàn như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo người lái mất tập trung.

Tại Thái Lan, Nissan Kicks e-POWER 2026 có giá khởi điểm khoảng 779.900 baht (tương đương khoảng 96.000 RM, 640 triệu đồng), và cao nhất gần 979.900 baht tùy phiên bản. Xe thuộc phân khúc crossover hạng B, cạnh tranh với các mẫu hybrid và xe điện giá mềm trong khu vực.

Tại Việt Nam, Nissan Kicks e-Power được giới thiệu cuối năm 2022 với 2 phiên bản có giá lần lượt 789 triệu và 858 triệu đồng. Mẫu xe này gây chú ý khi được gọi là xe điện chạy xăng, nhưng sau đó đã không được khách Việt đón nhận và doanh số không được công bố nhưng rất ít khi bắt gặp trên đường phố Việt Nam.