Xe điện cỡ nhỏ BYD Atto 1 ra mắt Thái Lan, giá từ 345 triệu đồng

Phiên bản quốc tế của Seagull, thiết kế nhỏ gọn cho đô thị

BYD Atto 1 thực chất là phiên bản đổi tên của BYD Seagull, mẫu xe điện cỡ nhỏ đang rất thành công tại Trung Quốc. Xe được định vị trong phân khúc hatchback hạng A với kích thước tổng thể dài 3.780 mm, rộng 1.715 mm và cao 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.500 mm.

Thiết kế của xe mang phong cách trẻ trung, với các đường nét đơn giản nhưng hiện đại, cụm đèn LED sắc sảo và kiểu dáng gọn gàng phù hợp di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc. Dù thuộc phân khúc giá rẻ, mẫu xe này vẫn được hoàn thiện khá tốt, hướng tới nhóm khách hàng mua xe điện lần đầu.

Về trang bị, Atto 1 được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED tự động, đèn LED ban ngày, đèn hậu LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế bọc da tổng hợp, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 10,1 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, 4 loa, chìa khóa thông minh NFC, điều hòa tự động với bộ lọc PM2.5, camera lùi, 4 túi khí (trước và rèm bên) cũng như các hệ thống an toàn thụ động (ABS, kiểm soát lực kéo, VDC).

Trong khi đó, các tính năng đặc trưng của phiên bản Premium bao gồm điều chỉnh vô lăng nghiêng và thu gọn (chỉ nghiêng đối với phiên bản Dynamic), ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sạc không dây và thêm túi khí bên hông phía trước. Phiên bản cao cấp nhất cũng là phiên bản duy nhất được trang bị bộ ADAS.

Động cơ điện 75 PS, pin Blade cho phạm vi 380 km

BYD Atto 1 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước với công suất 75 PS và mô-men xoắn 135 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Xe đi kèm bộ pin Blade Battery đặc trưng của BYD, với hai tùy chọn dung lượng gồm 30,08 kWh và 38,88 kWh.

Ở phiên bản cao cấp, xe có thể di chuyển tối đa 380 km theo chuẩn NEDC, trong khi bản tiêu chuẩn đạt khoảng 305 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa khoảng 40 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Trang bị cơ bản, giá từ 345 triệu đồng taị Thái Lan

Tại thị trường Thái Lan, BYD Atto 1 được phân phối với hai phiên bản là Dynamic và Premium. Xe được trang bị các tiện nghi cơ bản như màn hình giải trí trung tâm, kết nối điện thoại thông minh, chìa khóa thông minh và hệ thống hỗ trợ lái ở mức tiêu chuẩn.

Giá bán khởi điểm của mẫu xe này là 429.900 baht và cao nhất 459.900 baht, tương đương khoảng hơn 345 triệu đồng. Với mức giá này, BYD Atto 1 trở thành một trong những mẫu xe điện rẻ nhất tại Thái Lan, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ.