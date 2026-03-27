中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe điện cỡ nhỏ BYD Atto 1 ra mắt Thái Lan, giá từ 345 triệu đồng

Thứ Sáu, 15:06, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mẫu xe điện đô thị BYD Atto 1 chính thức được giới thiệu tại Thái Lan với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế nhỏ gọn và phạm vi hoạt động lên tới 380 km, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và nhu cầu di chuyển trong thành phố.

Phiên bản quốc tế của Seagull, thiết kế nhỏ gọn cho đô thị

BYD Atto 1 thực chất là phiên bản đổi tên của BYD Seagull, mẫu xe điện cỡ nhỏ đang rất thành công tại Trung Quốc. Xe được định vị trong phân khúc hatchback hạng A với kích thước tổng thể dài 3.780 mm, rộng 1.715 mm và cao 1.540 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.500 mm.

Thiết kế của xe mang phong cách trẻ trung, với các đường nét đơn giản nhưng hiện đại, cụm đèn LED sắc sảo và kiểu dáng gọn gàng phù hợp di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc. Dù thuộc phân khúc giá rẻ, mẫu xe này vẫn được hoàn thiện khá tốt, hướng tới nhóm khách hàng mua xe điện lần đầu.

Về trang bị, Atto 1 được trang bị tiêu chuẩn đèn pha LED tự động, đèn LED ban ngày, đèn hậu LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế bọc da tổng hợp, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 10,1 inch, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, 4 loa, chìa khóa thông minh NFC, điều hòa tự động với bộ lọc PM2.5, camera lùi, 4 túi khí (trước và rèm bên) cũng như các hệ thống an toàn thụ động (ABS, kiểm soát lực kéo, VDC).

Trong khi đó, các tính năng đặc trưng của phiên bản Premium bao gồm điều chỉnh vô lăng nghiêng và thu gọn (chỉ nghiêng đối với phiên bản Dynamic), ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sạc không dây và thêm túi khí bên hông phía trước. Phiên bản cao cấp nhất cũng là phiên bản duy nhất được trang bị bộ ADAS.

Động cơ điện 75 PS, pin Blade cho phạm vi 380 km

BYD Atto 1 sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước với công suất 75 PS và mô-men xoắn 135 Nm, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày trong thành phố. Xe đi kèm bộ pin Blade Battery đặc trưng của BYD, với hai tùy chọn dung lượng gồm 30,08 kWh và 38,88 kWh.

Ở phiên bản cao cấp, xe có thể di chuyển tối đa 380 km theo chuẩn NEDC, trong khi bản tiêu chuẩn đạt khoảng 305 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa khoảng 40 kW, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Trang bị cơ bản, giá từ 345 triệu đồng taị Thái Lan

Tại thị trường Thái Lan, BYD Atto 1 được phân phối với hai phiên bản là Dynamic và Premium. Xe được trang bị các tiện nghi cơ bản như màn hình giải trí trung tâm, kết nối điện thoại thông minh, chìa khóa thông minh và hệ thống hỗ trợ lái ở mức tiêu chuẩn.

Giá bán khởi điểm của mẫu xe này là 429.900 baht và cao nhất 459.900 baht, tương đương khoảng hơn 345 triệu đồng. Với mức giá này, BYD Atto 1 trở thành một trong những mẫu xe điện rẻ nhất tại Thái Lan, cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc xe điện đô thị cỡ nhỏ.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: BYD Atto 1 xe điện hatchback Bangkok Motor Show 2026 BYD Atto 1 xe điện cỡ nhỏ xe trung quốc ô tô điện trung quốc ô tô trung quốc giá BYD Atto 1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau
SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan bị triệu hồi vì lỗi dây đai ghế sau

VOV.VN - Mẫu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan vừa bị triệu hồi do lỗi liên quan đến hệ thống dây đai an toàn ở hàng ghế sau. Dù số lượng xe ảnh hưởng rất ít, hãng vẫn đưa ra cảnh báo nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng.

Chi tiết Mazda 6e 2026 vừa trình làng, giá khoảng 945 triệu đồng
Chi tiết Mazda 6e 2026 vừa trình làng, giá khoảng 945 triệu đồng

Chi tiết Mazda 6e 2026 vừa trình làng, giá khoảng 945 triệu đồng

Chi tiết Mazda 6e 2026 vừa trình làng, giá khoảng 945 triệu đồng

VOV.VN - Mazda 6e 2026 chính thức được ra mắt tại Bangkok Motor Show 2026 (Thái Lan), sử dụng nền tảng từ Deepal, trang bị pin 77,9 kWh cho tầm hoạt động hơn 550 km cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

Xe bán tải Toyota Hilux Travo 2026 ra mắt tại Thái Lan có phiên bản thuần điện
Xe bán tải Toyota Hilux Travo 2026 ra mắt tại Thái Lan có phiên bản thuần điện

Xe bán tải Toyota Hilux Travo 2026 ra mắt tại Thái Lan có phiên bản thuần điện

Xe bán tải Toyota Hilux Travo 2026 ra mắt tại Thái Lan có phiên bản thuần điện

VOV.VN - Toyota Hilux Travo 2026 vừa chính thức ra mắt tại Bangkok (Thái Lan), mang đến hai lựa chọn đáng chú ý gồm động cơ diesel 2.8L mạnh 204 PS và phiên bản thuần điện Travo-e với phạm vi hoạt động 240 km, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng bán tải này.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn