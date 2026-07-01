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Xe điện lần đầu vượt xe xăng tại châu Âu, thị trường sang giai đoạn chuyển mình

Thứ Tư, 06:00, 01/07/2026
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VOV.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số xe điện (BEV) tại châu Âu đã vượt doanh số xe chạy xăng trong tháng 5/2026. Xu hướng điện hóa tiếp tục tăng tốc, trong khi xe hybrid vẫn là lựa chọn phổ biến nhất trên thị trường.

Xe điện vượt xe xăng lần đầu trong lịch sử

Nhu cầu về xe điện chạy bằng pin trên khắp châu Âu (bao gồm cả Anh và EFTA) tiếp tục tăng, và trong tháng 5, chúng đã đẩy xe chạy bằng xăng xuống vị trí thứ ba trong số các loại hệ thống truyền động, chỉ đứng sau xe Hybrid truyền thống. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), thị trường ô tô châu Âu (EU, Anh và khối EFTA) ghi nhận 1,15 triệu xe mới được đăng ký trong tháng 5/2026, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại EU, con số này tăng 3,2% lên 955.013 chiếc so với tháng 5 năm ngoái.

Điểm đáng chú ý nhất là xe thuần điện (BEV) chiếm 23,3% thị phần với 259.449 xe bán ra, vượt qua xe chạy xăng chỉ đạt 22,8% tương đương 253.269 xe. Đây là lần đầu tiên doanh số BEV vượt xe xăng trong một tháng, đánh dấu cột mốc quan trọng của quá trình chuyển dịch sang phương tiện không phát thải tại châu Âu.  

Dù vậy, xe Hybrid tự sạc (HEV) vẫn là hệ truyền động phổ biến nhất khi chiếm 35,1% thị phần với hơn 390.000 xe bán ra. Trong khi đó, xe Hybrid sạc điện (PHEV) đạt 9,2%, còn xe diesel tiếp tục suy giảm xuống chỉ còn khoảng 9% thị phần.  

Nhu cầu xe điện tăng mạnh, xe xăng và diesel tiếp tục lao dốc

Chỉ riêng trong tháng 5, xe điện (BEV) tại EU đã chiếm 21,3% thị phần, chỉ đứng sau xe chạy xăng với 22%. Nếu xét rộng hơn ở EU, EFTA và Anh , xe điện thậm chí còn bán chạy hơn xe chạy xăng, chiếm 23,3% thị trường so với 21,7% của xe chạy xăng. Sự tăng trưởng tập trung ở một vài thị trường. Doanh số bán xe điện tăng 75,7% tại Ý, 55,4% tại Pháp và 40,9% tại Đức.

Khi xe điện trở nên phổ biến khắp khu vực, nhu cầu xăng dầu đã giảm 18,2% tính đến cuối tháng 5. Số lượng xe chạy bằng dầu diesel đăng ký cũng giảm 16,6%, khiến tỷ lệ xe diesel đăng ký mới tại EU chỉ còn 7,6%. Pháp chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn nhất với số lượng đăng ký giảm 36,8%. Doanh số bán hàng tại Tây Ban Nha cũng giảm 20,3%, và tại Đức giảm 18,5%.

xe dien lan dau vuot xe xang tai chau Au, thi truong sang giai doan chuyen minh hinh anh 1

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Đà tăng trưởng của xe điện cũng làm thay đổi cục diện cạnh tranh giữa các hãng xe. Bên cạnh các thương hiệu châu Âu, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc như BYD, Chery và Leapmotor tiếp tục mở rộng thị phần với tốc độ tăng trưởng cao. Năm nay, Tập đoàn Geely đã bán được 176.676 xe trên khắp EU, EFTA và Anh, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 1-tháng 5). Doanh số của SAIC tăng 11,6% lên 141.490 xe, trong khi doanh số của BYD tăng mạnh 145,2% lên 135.307 xe.

Vào tháng 5/2026, BYD đã vượt qua công ty mẹ của MG là SAIC Motor để trở thành nhà sản xuất ô tô Trung Quốc bán chạy nhất châu Âu, trong khi Chery chỉ xếp sau SAIC vài trăm chiếc xe. Chery cũng cho thấy điều tương tự. Doanh số kết hợp của các thương hiệu Chery, Jaecoo, Jetour và Omoda đã tăng vọt 316% lên 122.843 chiếc, trong khi Leapmotor tăng mạnh 552,9% lên 43.037 chiếc. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 5, trong đó Xpeng đạt 138%.

xe dien lan dau vuot xe xang tai chau Au, thi truong sang giai doan chuyen minh hinh anh 2
xe dien lan dau vuot xe xang tai chau Au, thi truong sang giai doan chuyen minh hinh anh 3

Giới phân tích cho rằng kết quả trong tháng 5 cho thấy quá trình điện hóa tại châu Âu đã bước sang giai đoạn mới. Dù xe Hybrid vẫn đang dẫn đầu về doanh số, việc xe thuần điện lần đầu vượt xe xăng được xem là tín hiệu cho thấy thị trường đang tiến gần hơn tới mục tiêu giảm phụ thuộc vào động cơ đốt trong trong những năm tới.  

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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