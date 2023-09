5 mẫu mô-tô mang tính biểu tượng nhất thập niên 1970

1. Husqvarna 400 Cross (1969)

Husqvarna 400 Cross được sản xuất lần đầu tiên vào năm 1969 dưới dạng mẫu nâng cấp cho xe đạp 360, hoàn chỉnh với khung mạ crom được hàn hoàn toàn và động cơ hai thì 400cc. Chiếc xe ngay lập tức thành công trên các đường đua địa hình, giành chức vô địch thế giới 500cc vào năm 1969 và 1970.

Tham gia "The King of Cool", Steve McQueen, người nổi tiếng đam mê tốc độ và đua xe ô tô cũng như mô-tô, đã trở nên say mê với động cơ hai thì mạnh mẽ và xe đạp hạng nhẹ của Husqvarna đến mức mua lại chiếc xe Viking 360 do nhà vô địch đua xe moto người Thụy Điển Bengt Åberg lái.

Năm 1971, có hai điều đã đẩy Husqvarna lên tầm cao mới ở Mỹ. Đầu tiên là phim tài liệu "On Any Sunday" của Bruce Brown được phát hành vào tháng 7. Phim nói về cuộc đua moto và những tay đua moto nổi tiếng, trong đó có cảnh Steve McQueen cùng họ đi vòng quanh trên chiếc 400 Cross của Husqvarna. Đây là một bộ phim thành công lớn được đề cử giải Oscar Phim tài liệu hay nhất vào năm sau đó.

Sau đó, McQueen xuất hiện trên trang bìa của Sports Illustrated: Cởi trần, cưỡi chiếc Husky 400. Chiếc xe sau này đã được bán với giá 230.500 USD (khoảng 5,5 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá Bonhams vào tháng 10/2018.

2. Harley-Davidson XR750 (1970)

Từ năm 1972 đến năm 2008, XR750 được thiết kế đặc biệt cho các cuộc đua đường đất. Chiếc Harley này đã giành được 37 trong số 44 chức vô địch Quốc gia của Hiệp hội Người lái xe mô-tô Mỹ và 502 chiến thắng trong các sự kiện hạng nhất, khiến nó không chỉ trở thành chiếc xe thành công nhất trong lịch sử AMA mà có lẽ còn là một trong những chiếc xe mô-tô đáng kinh ngạc nhất mọi thời đại.

XR750 được trang bị động cơ OHV 4 thì 750cc (45ci), làm mát bằng không khí, nghiêng 45 độ V-twin, lấy cảm hứng từ XLR Sportster có công suất lên tới 82 mã lực. Nó được kết hợp với hộp số 4 cấp, nặng 133,8 kg và có tốc độ tối đa 185 km/giờ.

Tuy nhiên, hầu hết mọi người ở thập niên 70 có lẽ không quan tâm đến điều đó. Thay vào đó, họ chỉ biết đến chiếc xe thông qua một trong những nghệ sĩ biểu diễn vĩ đại nhất thời đại Robert Craig Knievel, hay còn gọi là Evel Knievel. Vào năm 1970, Knievel đã nhận được độc quyền lái một chiếc Harley XR750 từ hợp đồng tài trợ của Harley.

Tháng 10/1975, Evel Knievel xuất hiện cùng chiếc Harley XR750 trên "Wide World of Sports" của ABC, một trong những chương trình có ảnh hưởng nhất trong lịch sử.

Ông đã nhảy thành công qua 14 chiếc xe buýt Greyhound tại công viên giải trí King's Island ở Ohio và lập kỷ lục khoảng cách mới là 55 m.

3. Triumph X-75 Hurricane (1973)

Bộ ba ống xả độc đáo chắc chắn là điều đầu tiên mọi người chú ý đến khi nhìn vào chiếc xe mô-tô này. Triumph đã sản xuất xe mô-tô từ năm 1902 và những chiếc xe đến từ Anh được coi là huyền thoại. Nhiều ngôi sao lớn nhất Hollywood đã giúp họ đạt được vị thế mang tính biểu tượng đó, từ Marlon Brando, Steve McQueen đến Evel Knievel.

Mặc dù được gắn logo Triumph nhưng X-75 Hurricane không phải do Anh sản xuất. Khi Triumph cho ra mắt Trident và BSA Rocket 3 tại thị trường Mỹ vào cuối năm 1968, chúng không nhận được được phản hồi tích cực khi bị coi là “những chú vịt con xấu xí” và có giá cao hơn CB750 của Honda vài trăm USD.

Don Brown, phó chủ tịch công ty BSA của Mỹ, đã quyết định trả cho chuyên gia chế tạo xe mô-tô tùy chỉnh Craig Vetter 12.000 USD (khoảng 287,2 triệu đồng) để làm cho BSA Rocket 3 trở nên hấp dẫn hơn.

Vetter đã thiết kế một thân xe kiểu dáng đẹp, hài hòa, chạy từ thân đến đuôi xe. Chiếc xe cũng được trang bị động cơ OHV ba xi-lanh thẳng hàng, dung tích 741cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 58 mã lực và có tốc độ tối đa 184 km/giờ. Ban đầu, chiếc xe được gọi là Vetter BSA Rocket 3, sau đó được đổi thành Triumph X-75 trước khi rao bán. Chỉ có 1.172 chiếc được sản xuất và chắc chắn đây là chiếc mô-tô tùy chỉnh đầu tiên của ngành.

4. BMW R90S (1973)

R90S về cơ bản là một chiếc R75/5 được làm lại. Dưới ghế là động cơ Boxer, 4 thì, làm mát bằng không khí, 898cc, với bộ chế hòa khí bơm Dell'Orto và các pít-tông có độ nén cao hơn kết hợp với hộp số 5 cấp mới của BMW. Động cơ tạo ra công suất 67 mã lực, với tốc độ tối đa 200 km/giờ. Đây cũng là chiếc Beemer đầu tiên có phanh đĩa kép phía trước.

Nhà vô địch Giải Superbike AMA năm 1976 đã lái chiếc R90S, giúp doanh số bán hàng của chiếc xe đạt hơn 17.000 chiếc. Nếu trái tim của RS90 là động cơ thì linh hồn của nó chính là diện mạo mới được thiết kế lại hoàn toàn. RS90 hiện nổi tiếng với màu sơn hai tông màu "Daytona Orange" cùng sọc đỏ, tuy nhiên, trước đó bạn chỉ có thể mua Beemers màu đen.

5. Honda GL1000 Gold Wing (1975)

Khi Honda lần đầu tiên ra mắt GL1000 Gold Wing tại Triển lãm Cologne năm 1974 ở Đức, chiếc xe được mệnh danh là "chiếc mô tô tối thượng", nghĩa là một chiếc mô-tô du lịch đường dài. Hầu hết xe mô-tô từ những năm 70 đều được chế tạo để chạy tốc độ và địa hình, nhưng Gold Wing lại đi theo hướng ngược lại. Honda muốn cạnh tranh với Harley, công ty ít nhiều sở hữu hoàn toàn thị trường "touring" tại Mỹ.

Chiếc GL1000 khá thể thao đầu tiên được trang bị động cơ 4 xi-lanh phẳng đặt ngang, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 999cc, sản sinh công suất 80 mã lực, mô-men xoắn cực đại 85 Nm ở tốc độ tối đa 201 km/giờ. Chiếc xe nặng tới 290 kg (có nhiên liệu). Đây là một chiếc mô-tô du lịch tốt, nhưng nó thiếu một số trang bị như số lùi, radio, hệ thống kiểm soát hành trình hoặc yếm.

Nhưng chiếc xe cũng có một số đổi mới quan trọng. Đây là chiếc mô-tô dẫn động bằng trục đầu tiên dành cho thị trường xuất khẩu và là chiếc xe 4 thì làm mát bằng chất lỏng đầu tiên của một hãng sản xuất mô-tô Nhật Bản. Trục cam đơn trên cao (SOHC) của Gold Wing được dẫn động bằng dây đai cao su có răng, đây là trục cam đầu tiên dành cho bất kỳ loại mô-tô nào.

Ngày nay, Gold Wing cũng đã khác nhiều. Ngoài động cơ 6 xi-lanh 4 thì, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 1833cc, chiếc xe còn được trang bị hệ thống chuông và còi tiêu chuẩn và nặng khoảng 365 kg. Gold Wing bước đầu đã thay đổi bộ mặt của xe mô-tô du lịch trên toàn cầu và xứng đáng có một vị trí trong danh sách.