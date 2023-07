Bảng giá xe máy Honda tháng 7: Khách hàng mua xe được tặng điện thoại

Honda Việt Nam hướng tới "ước mơ" Việt Nam xanh và an toàn

VOV.VN - Vì một cuộc sống "tự do, an toàn và thoải mái" cho tất cả mọi người, Honda Việt Nam (HVN) đặt mục tiêu trung hòa carbon và không có tử vong do va chạm giao thông