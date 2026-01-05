BMW Motorrad tiết lộ các tùy chọn màu sắc mới cho xe mô tô 2026

Cập nhật màu sắc nổi bật trên các mẫu BMW Motorrad 2026

BMW Motorrad tập trung vào việc làm mới diện mạo cho một số mẫu xe 2026 bằng các phối màu mới và cách kết hợp đồ họa đầy ấn tượng. Trong đó, mẫu adventure-touring hàng đầu R1300 GS nhận sự trở lại với phối màu Style Trophy White Aluminium Matt metallic kết hợp với Racingblue Metallic mới, tạo cảm giác hiện đại và nổi bật trên đường.

Trên phiên bản R1300 GS Adventure, ngoài phối màu mới, BMW Motorrad còn bổ sung thêm bộ mở rộng tay chắn gió trong gói Touring, cùng tùy chọn bảo vệ động cơ Enduro Pro giúp tăng hiệu quả bảo vệ khi di chuyển địa hình khó.

Trong khi đó, mẫu S1000 XR thể thao cũng có sự đổi mới với màu Sage Green metallic thay thế cho tùy chọn cũ Gravity Blue metallic, đồng thời tích hợp cổng sạc USB trong gói tùy chọn Dynamic, nâng cao tiện ích cho người lái.

Mở rộng lựa chọn màu sắc ở dòng F900 và dòng xe đường phố

Dòng F900 GS được cập nhật với hai phối màu mới: Snapper Rocks Blue Matt metallic cho phiên bản Style Passion, đồng thời gói Style Trophy mang tổ hợp màu Racingblue Metallic / Lightwhite uni / Racingred uni mới, mang lại diện mạo trẻ trung và thể thao hơn.

Ngoài ra, các mẫu xe scooter C400 GT và C400 X cũng có tùy chọn màu mới. C400 GT Style Exclusive giới thiệu phối màu Blue Ridge Mountain metallic đi cùng vành sơn màu vàng, trong khi C400 X Style Rugged có White Aluminium Matt metallic với vành đen, tăng thêm sự tinh tế và hiện đại.