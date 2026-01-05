中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
BMW Motorrad tiết lộ các tùy chọn màu sắc mới cho xe mô tô 2026

Thứ Hai, 07:00, 05/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BMW Motorrad vừa công bố cập nhật màu và trang trí cho dòng mô tô năm 2026, mang đến nhiều lựa chọn phong cách mới cho những mẫu xe chủ lực từ adventure tourer đến xe thể thao. Những thay đổi này giúp các tay lái cá nhân hóa xe của mình đúng phong cách hơn khi bước vào năm mới.

Cập nhật màu sắc nổi bật trên các mẫu BMW Motorrad 2026

BMW Motorrad tập trung vào việc làm mới diện mạo cho một số mẫu xe 2026 bằng các phối màu mới và cách kết hợp đồ họa đầy ấn tượng. Trong đó, mẫu adventure-touring hàng đầu R1300 GS nhận sự trở lại với phối màu Style Trophy White Aluminium Matt metallic kết hợp với Racingblue Metallic mới, tạo cảm giác hiện đại và nổi bật trên đường.

bmw motorrad tiet lo cac tuy chon mau sac moi cho xe mo to 2026 hinh anh 1

Trên phiên bản R1300 GS Adventure, ngoài phối màu mới, BMW Motorrad còn bổ sung thêm bộ mở rộng tay chắn gió trong gói Touring, cùng tùy chọn bảo vệ động cơ Enduro Pro giúp tăng hiệu quả bảo vệ khi di chuyển địa hình khó.

bmw motorrad tiet lo cac tuy chon mau sac moi cho xe mo to 2026 hinh anh 2

Trong khi đó, mẫu S1000 XR thể thao cũng có sự đổi mới với màu Sage Green metallic thay thế cho tùy chọn cũ Gravity Blue metallic, đồng thời tích hợp cổng sạc USB trong gói tùy chọn Dynamic, nâng cao tiện ích cho người lái.

Mở rộng lựa chọn màu sắc ở dòng F900 và dòng xe đường phố

Dòng F900 GS được cập nhật với hai phối màu mới: Snapper Rocks Blue Matt metallic cho phiên bản Style Passion, đồng thời gói Style Trophy mang tổ hợp màu Racingblue Metallic / Lightwhite uni / Racingred uni mới, mang lại diện mạo trẻ trung và thể thao hơn.

bmw motorrad tiet lo cac tuy chon mau sac moi cho xe mo to 2026 hinh anh 3

Ngoài ra, các mẫu xe scooter C400 GT và C400 X cũng có tùy chọn màu mới. C400 GT Style Exclusive giới thiệu phối màu Blue Ridge Mountain metallic đi cùng vành sơn màu vàng, trong khi C400 X Style Rugged có White Aluminium Matt metallic với vành đen, tăng thêm sự tinh tế và hiện đại.

bmw motorrad tiet lo cac tuy chon mau sac moi cho xe mo to 2026 hinh anh 4

 

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Tag: BMW Motorrad màu mới 2026 mô tô 2026 BMW Motorrad colors xe mô tô bmw xe mô tô của bmw
