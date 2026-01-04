Những mẫu xe mô tô tay ga đường trường mới nổi bật ra mắt tại Việt Nam năm 2025

Trong năm 2025, phân khúc xe tay ga đường trường (maxi-scooter & touring scooter) tại Việt Nam đã và đang chứng kiến những bước chuyển mình tích cực. Nhiều mẫu mới được đưa vào thị trường nội địa, khiến cho thị trường xe đường dài và đa địa hình thêm phần sôi động và tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Mặc dù xuất hiện trong bối cảnh nhà nước đang dần siết chặt bằng xu hướng điện hoá xe xanh, nhưng phân khúc xe tay ga đường trường vẫn sôi động hơn năm trước, với sự xuất hiện của loạt sản phẩm mới. Trong Seri xe tay ga đường trường được mở bán chính hãng tại Việt Nam trong năm 2025, có sản phẩm được diện kiến qua kênh phân phối tư nhân với giá bán lên tới 250 triệu đồng.

Một số mẫu xe tay ga đường trường điển hình ấn tượng nhất là Yamaha XMAX 300 2025 với trang bị hiện đại và Honda ADV350 hướng tới nhóm khách hàng ưa thích sự mạnh mẽ, năng động.

Honda ADV350

Honda Việt Nam đã cho ra mắt mẫu xe tay ga đường trường ADV350 vào tháng 10/2025. Đây là lần đầu tiên sản phẩm này được mở bán chính hãng tới tay khách hàng Việt với giá bán lẻ đề xuất là 165,99 triệu đồng.

ADV350 là dòng maxi-scooter cỡ trung (330 cc) của Honda, hướng tới đối tượng khách hàng muốn xe tay ga vừa thoải mái di chuyển trên phố, vừa đủ mạnh để chạy đường dài và quốc lộ với phong cách phiêu lưu, năng động, có phần “dặm trường” hơn các mẫu xe khác. Đây là mẫu xe tối ưu giữa tính tiện dụng và hiệu năng trong dòng xe Honda hiện nay, khác biệt với các scooter đô thị thông thường.

“Tân binh” ADV250 được xếp hạng cùng phân khúc với Yamaha XMAX 300, nhưng Honda ADV350 sở hữu thiết kế góc cạnh và mạnh mẽ hơn. Đồng thời được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh ABS hai kênh. Màn hình TFT 5 inch màu hiện đại kết nối điện thoại xem bản đồ, thông báo ngay trên mặt đồng hồ mang lại sự tiện nghi hơn cho người sử dụng. Đồng thời hện thống Smart Key, khởi động không chìa, mở yên và nắp bình xăng tiện lợi cũng tại ra dấu ấn khác biệt cho mẫu xe này.

Yamaha XMAX 300 2025

Yamaha Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng XMAX 300 vào cuối tháng 5/2025. Đây là mẫu maxi-scooter thuộc MAX Series của Yamaha thuộc dòng xe tay ga thể thao cao cấp với thiết kế năng động và khả năng vận hành linh hoạt cũng như được trang bị những tiện nghi hiện đại, phù hợp vừa đi lại hàng ngày, vừa di chuyển các cung đường dài.

Đây có thể coi là một trong những lựa chọn thích hợp cho khách hàng muốn sở hữu một chiếc xe mô tô ga phân khối lớn mạnh mẽ. Tuy nhiên đây chỉ là bản biến thể của đời trước được phân phối tại Việt Nam và gần như không thay đổi so với đời cũ, có chăng chỉ thêm màu sắc để lựa chọn và được phân phối rộng rãi hơn.

Trước đó, mẫu xe tay ga Yamaha XMAX 300 2025 chỉ được mở bán tại Revzone Yamaha Motor - đại lý chuyên phân phối xe phân khối lớn của thương hiệu Nhật thì hiện nay được phân phối thông qua hệ thống đại lý Yamaha Town.

XMAX 300 2025 được trang bị màn hình đôi 4,2 inch TFT + 3,2 inch LCD hiển thị rõ ràng thông số vận hành kèm theo kết nối điện thoại qua Y-Connect, nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn, theo dõi xe, lịch bảo dưỡng cũng như dẫn đường. Đây chính là điểm nhấn thu hút của dòng xe này.

Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh chống bó cứng ABS hai kênh. Đồng thời được trang bị hệ thống Smart Key (khóa thông minh) tiện lợi; Cổng sạc USB-C thuận tiện sạc điện thoại khi di chuyển kèm kính chắn gió lớn (có thể điều chỉnh), tăng khả năng chạy đường dài, chỗ ngồi rộng rãi và êm ái cho cả người lái và người ngồi sau

Yamaha XMAX 300 2025 được gắn khối động cơ xăng, 1 xy-lanh, dung tích 292 cc, sản sinh công suất tối đa 28 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 29Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu sấp xỉ 3,0–3,3 l/100 km (khá tiết kiệm so với dung tích 292 cc).

Yamaha NMAX 2025

Yamaha NMAX thế hệ mới đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn và Tech Max với giá bán lẻ đề xuất lần lượt 69 triệu và 79 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Theo thông tin xe dự kiến sẽ được bàn giao tới tay khách hàng vào đầu tháng 1/2026. “Tân binh” này mang thiết kế kiểu dáng xe tay ga đường trường, với những đường nét tương tự XMAX nhưng sử dụng động cơ Blue Core 155 cc giống NVX.

Yamaha NMAX thuộc nhóm xe mô tô tay ga cỡ trung, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng trong môi trường đô thị. Ở phiên bản 2025, mẫu xe được tinh chỉnh nâng cao tính thực dụng cho sử dụng hàng ngày và đa mục đích với tần suất cao, đồng thời bổ sung công nghệ mới để cải thiện trải nghiệm vận hành.

Yamaha NMAX được tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, sản sinh 15,15 mã lực và 14,2Nm. Tương tự NVX 2025, mẫu xe này cũng được trang bị hộp số vô cấp điều khiển điện tử YECVT (Yamaha Electric CVT) nhưng chỉ được trang bị trên bản Tech Max cao cấp nhất (79 triệu đồng).

Điểm nhấn đáng chú ý của phiên bản Tech Max là hộp số vô cấp điều khiển điện tử YECV, cho phép lựa chọn hai chế độ lái gồm T-Mode và S-Mode. Chế độ đầu tiên ưu tiên sự êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, chế độ sau giúp duy trì vòng tua cao hơn để cải thiện khả năng tăng tốc. Xe cũng hỗ trợ chức năng giảm số chủ động nhằm tăng hiệu quả hãm động cơ trong một số tình huống vận hành.

Ngoài ra Yamaha NMAX 2025 được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo và phanh chống bó cứng ABS hai kênh, đi kèm màn hình TFT màu 4,2 inch và màn hình LCD. Kết nối Y-Connect để xem thông báo điện thoại/điều khiển tính năng, theo dõi dữ liệu xe. Riêng phiên bản Tech Max có hỗ trợ hiển thị bản đồ dẫn đường thông qua nền tảng Garmin StreetCross, giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng tra cứu và xem định vị bản đồ cung đường khi di chuyển. Đồng thời nhà sản xuất cũng trang bị cho mẫu xe này hệ thống Smart Key (khởi động không cần chìa) và cổng sạc USB-C để tăng tính tiện lợi.

Khu vực ngồi được bố trí dạng yên hai tầng, giúp tạo ra tư thế ngồi thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau. Khoang chứa đồ dưới yên được thiết kế rộng rãi đủ để đặt mũ bảo hiểm, đi kèm cơ chế giữ yên nhằm tăng tính tiện lợi khi đóng mở cốp xe.