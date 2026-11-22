Xiaomi SU7, YU7 và SkyNomad lần đầu mở bán ngoài Trung Quốc

Mới đây, Xiaomi chính thức mở chương trình đặt trước các mẫu ô tô tại UAE thông qua Gargash Prime Automotive. Đây là lần đầu tiên các dòng xe của Xiaomi được phân phối thông qua kênh bán hàng được ủy quyền tại một thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Xiaomi chính thức mở đặt trước ô tô tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Ba mẫu xe xuất hiện trong đợt mở bán đầu tiên gồm sedan điện SU7, SUV điện YU7 và SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động SkyNomad. Tổng cộng có 13 phiên bản được đưa vào danh mục kinh doanh tại UAE.

Đáng chú ý, hoạt động phân phối do Gargash Prime Automotive đảm nhiệm thay vì thông qua hệ thống cửa hàng trực tiếp của Xiaomi. Khách hàng mua xe tại đây được hưởng chính sách bảo hành tối đa 5 năm hoặc 150.000 km, cùng dịch vụ bảo dưỡng trong phạm vi 60.000 km.

Động thái này diễn ra sau khi CEO Lei Jun tuyên bố tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2026 ở Thâm Quyến ngày 17/11 rằng Xiaomi sẽ chính thức đưa ô tô ra thị trường quốc tế trong năm 2027.

Giá Xiaomi SU7, YU7 và SkyNomad tại UAE cao hơn Trung Quốc

Theo bảng giá do nhà phân phối công bố, Xiaomi SU7 có giá khởi điểm 169.900 AED (khoảng 46.263 USD, khoảng 1,19 tỷ đồng), trong khi YU7 bắt đầu từ 184.900 AED (khoảng 50.347 USD, xấp xỉ 1,3 tỷ đồng). SUV điện mở rộng phạm vi hoạt động SkyNomad có giá từ 209.900 AED (khoảng 57.155 USD, gần 1,47 tỷ đồng).

Phiên bản đắt nhất trong danh mục là SU7 Ultra với giá 375.900 AED (khoảng 102.355 USD, khoảng 2,64 tỷ đồng). So với giá bán tại Trung Quốc, mức giá khởi điểm của SU7 và YU7 tại UAE cao hơn lần lượt khoảng 40% và 44%. Riêng SkyNomad có giá cao hơn khoảng 81% sau khi quy đổi tiền tệ. Chênh lệch này chủ yếu đến từ chi phí nhập khẩu, thuế và hoạt động phân phối tại thị trường địa phương.

Bên cạnh hình thức mua xe trực tiếp, Gargash Prime Automotive còn cung cấp phương án thuê xe hàng tháng. Giá thuê SU7 Standard từ 3.899 AED (khoảng 27 triệu đồng), YU7 Standard từ 4.199 AED (gần 29,5 triệu đồng) và SkyNomad N70 Pro từ 4.699 AED (xấp xỉ 33 triệu đồng).

Những phiên bản đầu tiên dự kiến được bàn giao từ tháng 12/2026, gồm SU7 Standard, SU7 Ultra, YU7 Standard, SkyNomad N70 Pro và các phiên bản N90. Những cấu hình còn lại dự kiến bắt đầu giao xe vào tháng 2/2027.

SkyNomad có phạm vi hoạt động lên tới 1.705 km

Trong danh mục sản phẩm tại UAE, SU7 và YU7 là hai mẫu ô tô thuần điện sử dụng pin. Các phiên bản hiệu suất cao lần lượt gồm SU7 Ultra với công suất 1.138 kW (1.526 mã lực) và YU7 GT đạt 738 kW (990 mã lực).

Trong khi đó, SkyNomad sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Xe được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện để bổ sung năng lượng cho pin, thay vì trực tiếp dẫn động bánh xe.

Dòng xe này có hai cấu hình N70 với 5 chỗ ngồi và N90 với 7 chỗ ngồi. Phiên bản N70 Pro sử dụng pin LFP dung lượng 52 kWh, trong khi những cấu hình cao hơn được trang bị pin NMC 76 kWh.

Đáng chú ý, SkyNomad N90 có phạm vi hoạt động kết hợp theo tiêu chuẩn CLTC lên tới 1.705 km (khoảng 1.060 dặm). Nếu quy đổi theo tiêu chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động ước tính vào khoảng 1.321-1.328 km, trong đó quãng đường chạy thuần điện đạt khoảng 363-370 km.

Việc mở bán tại UAE được xem là bước thử nghiệm quan trọng trước khi Xiaomi triển khai kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh ô tô ra quốc tế trong năm 2027. Trước đó, hãng đã ký biên bản ghi nhớ với 8 tập đoàn đại lý tại Đức, trong đó có Emil Frey và LUEG, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch gia nhập thị trường châu Âu.

Ngoài ra, Xiaomi cũng đăng tuyển các vị trí liên quan đến pháp lý và tài chính ô tô tại Sydney (Australia), cho thấy hãng đang nghiên cứu khả năng mở rộng sang những thị trường khác. Tuy nhiên, thời điểm phân phối chính thức tại các quốc gia này vẫn chưa được xác nhận.