Xiaomi SkyNomad gây bất ngờ với hơn 27.000 xe bán ra chỉ sau một tháng

Xiaomi Skynomad nhanh chóng tạo sức hút với hơn 27.000 xe bán ra

Theo số liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), dòng SUV Xiaomi Skynomad đạt tổng cộng 27.147 xe bán ra trong tháng 10/2026. Đây là tháng kinh doanh trọn vẹn đầu tiên của dòng xe này sau khi chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc ngày 7/9.

Trong tháng 10/2026, Xiaomi ghi nhận tổng doanh số bán buôn 50.168 xe, tăng 25,4% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, phiên bản N70 ghi nhận 14.558 xe, trong khi mẫu N90 lớn hơn đạt 12.589 xe. Tổng doanh số Skynomad tăng 118,2% so với mức 12.444 xe trong tháng 9, dù cần lưu ý tháng trước chỉ ghi nhận một phần thời gian kinh doanh.

Đáng chú ý, Skynomad chiếm tới 54,1% tổng lượng xe bán ra của Xiaomi trong tháng 10. Trước đó, Xiaomi cho biết dòng xe này đã nhận hơn 70.000 đơn đặt hàng chắc chắn trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến 7/10.

Skynomad đánh dấu bước tiến của Xiaomi vào phân khúc xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), bên cạnh hai mẫu xe thuần điện SU7 và YU7. Dòng xe hiện có hai mẫu chính là N70 với cấu hình 5 chỗ và N90 với cấu hình tối đa 7 chỗ.

Xiaomi Skynomad có giá từ 209.900 nhân dân tệ

Dòng Xiaomi Skynomad hiện được phân phối với bốn phiên bản, giá khởi điểm dao động từ 209.900 đến 299.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,15 tỷ đồng.

Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1,5 lít, đóng vai trò máy phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động điện. Xiaomi N70 có chiều dài 4.960 mm, chiều rộng 1.998 mm và chiều dài cơ sở 2.950 mm. Phiên bản Pro sử dụng một mô-tơ điện phía trước, công suất 210 kW (282 mã lực), cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây. Trong khi đó, bản N70 Max được trang bị hệ dẫn động bốn bánh với hai mô-tơ điện, tổng công suất 310 kW (416 mã lực), giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây.

Ở phân khúc lớn hơn, N90 Max sở hữu chiều dài 5.285 mm, chiều rộng 1.998 mm và chiều cao 1.825 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.080 mm. Xe có cấu hình 7 chỗ ngồi theo bố trí 2+2+3, công suất 310 kW (416 mã lực) và mô-men xoắn 540 Nm. Bộ pin dung lượng 76 kWh kết hợp bình nhiên liệu 60 lít giúp N90 Max đạt phạm vi hoạt động kết hợp tối đa 1.705 km theo tiêu chuẩn CLTC. Riêng phiên bản N90 Max Explorer Edition được thiết kế hướng đến nhu cầu dã ngoại, sử dụng cấu hình 5 chỗ và trang bị phần mái nâng điện.

Skynomad tăng trưởng mạnh giữa lúc doanh số xe Xiaomi phân hóa

Trong tháng 10/2026, Xiaomi ghi nhận tổng doanh số bán buôn 50.168 xe, tăng 25,4% so với tháng trước và tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, hai mẫu xe thuần điện chủ lực của hãng lại ghi nhận mức sụt giảm. Xiaomi SU7 đạt 12.984 xe, giảm 17,6% so với tháng 9, trong khi YU7 đạt 10.037 xe, giảm 15,1%. Như vậy, sự tăng trưởng của Skynomad đã bù đắp đáng kể cho đà suy giảm doanh số của hai mẫu xe thuần điện, đồng thời trở thành động lực chính giúp Xiaomi duy trì kết quả kinh doanh tích cực trong tháng 10. Tính từ tháng 1 đến hết tháng 10/2026, Xiaomi đã bán tổng cộng 336.658 xe, tương đương 61,2% mục tiêu 550.000 xe đề ra cho cả năm.

Để hoàn thành kế hoạch, hãng cần bán thêm khoảng 213.342 xe trong hai tháng cuối năm, tương đương trung bình hơn 106.000 xe mỗi tháng. Đây là mục tiêu rất khó đạt được khi doanh số tháng 10 của hãng mới dừng ở mức hơn 50.000 xe.

Kết quả kinh doanh của Xiaomi càng đáng chú ý khi thị trường ô tô Trung Quốc đang đối mặt với nhiều áp lực. Doanh số bán lẻ xe du lịch toàn thị trường trong tháng 10 giảm 27,1% so với cùng kỳ, xuống còn 1,643 triệu xe. Doanh số xe năng lượng mới cũng giảm 13,7%, đánh dấu tháng suy giảm thứ 10 liên tiếp.