Yamaha MT-125 2027 lột xác thiết kế, bổ sung màn hình TFT

Yamaha MT-125 2027 thay đổi thiết kế, ngoại hình hầm hố hơn

Yamaha chính thức giới thiệu phiên bản MT-125 2027 dành cho thị trường châu Âu với hàng loạt thay đổi về ngoại hình. Mẫu naked bike 125 phân khối được làm mới theo ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Hyper Naked, mang đến diện mạo sắc sảo và mạnh mẽ hơn.

Yamaha MT-125 2027 thiết kế hầm hố hơn

Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn LED định vị có tạo hình dạng lưỡi dao, kết hợp đèn xi-nhan LED mới và mặt nạ phía trước màu khói bán trong suốt. Những chi tiết này giúp Yamaha MT-125 2027 có diện mạo hiện đại, đồng thời tăng sự tương đồng với các mẫu xe phân khối lớn hơn trong gia đình MT.

Bình xăng cũng được tạo hình lại, kết hợp yếm hông có bề mặt tạo nhám, họa tiết tối màu dạng glitch và logo MT nổi bật. Thiết kế mới giúp tổng thể xe trông thon gọn hơn, đồng thời cải thiện tư thế ôm bình xăng của người lái. Yên xe được thiết kế lại nhằm tạo dáng xe thanh thoát, kéo dài hơn. Yamaha hướng đến việc cải thiện sự thoải mái khi di chuyển trong đô thị cũng như khả năng kiểm soát xe khi vào cua.

Về màu sắc, Yamaha bổ sung tùy chọn Redline White với sự kết hợp giữa hai tông màu và yên xe hai màu. Các màu Ice Storm, Icon Blue và Tech Black vẫn được duy trì trong danh mục lựa chọn.

Theo kế hoạch, Yamaha MT-125 2027 sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý ở châu Âu trong quý I/2027. Giá bán chính thức chưa được công bố.

Động cơ 125 phân khối giữ nguyên, bổ sung công nghệ hỗ trợ lái

Dù được làm mới đáng kể về ngoại hình, Yamaha MT-125 2027 vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125 cc, làm mát bằng dung dịch, tích hợp công nghệ điều khiển van biến thiên VVA.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 15 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,5 Nm tại 8.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp. Xe tiếp tục sử dụng khung Deltabox, phuộc trước hành trình ngược đường kính 41 mm và giảm xóc sau. Hệ thống phanh trước sử dụng đĩa đơn 292 mm kết hợp cùm phanh hướng tâm.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý là màn hình TFT màu kích thước 5 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Yamaha MyRide. Hệ thống cho phép người dùng sử dụng tính năng dẫn đường từng chặng, quản lý cuộc gọi và phát nhạc.

Bên cạnh đó, Yamaha MT-125 2027 còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control System, giúp hạn chế tình trạng bánh sau mất độ bám khi tăng tốc trên bề mặt đường trơn trượt. Bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt Assist & Slipper Clutch cũng được duy trì nhằm giúp thao tác chuyển số nhẹ nhàng hơn và hạn chế hiện tượng khóa bánh sau khi dồn số.

Theo thông số công bố, xe có trọng lượng 142 kg, chiều cao yên 810 mm và bình xăng dung tích 10 lít. Những thông số này tiếp tục định vị MT-125 là mẫu naked bike hướng đến người dùng cần một chiếc xe gọn gàng, linh hoạt cho việc di chuyển hàng ngày.

Yamaha MT-15 có thể được cập nhật thiết kế mới trong năm 2027

Sự xuất hiện của Yamaha MT-125 2027 thu hút sự chú ý bởi mẫu xe này có nhiều điểm tương đồng về nền tảng thiết kế với Yamaha MT-15 đang được phân phối tại Malaysia.

Hiện tại, Yamaha MT-15 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch và tích hợp công nghệ VVA. Động cơ sản sinh công suất tối đa 19,3 PS tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,7 Nm tại 8.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp. So với MT-125 dành cho thị trường châu Âu, MT-15 có dung tích động cơ lớn hơn, phù hợp với nhu cầu vận hành của dòng naked bike 150 phân khối.

Thiết kế mới trên MT-125 có thể là dấu hiệu cho thấy MT-15 tại Malaysia sẽ được cập nhật diện mạo tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, Yamaha chưa xác nhận thời điểm ra mắt cũng như các thay đổi cụ thể dành cho MT-15 tại thị trường này.

Nếu được áp dụng, những thay đổi về cụm đèn trước, bình xăng, yếm xe và bảng đồng hồ sẽ giúp MT-15 duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc naked bike cỡ nhỏ. Đặc biệt, việc bổ sung màn hình TFT màu và hệ thống kiểm soát lực kéo sẽ là những nâng cấp đáng chú ý nếu Yamaha quyết định trang bị các công nghệ này cho phiên bản MT-15 mới.