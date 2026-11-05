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Yamaha RW350 ra mắt: Kẻ ngáng đường đáng gờm của Honda ADV350

Thứ Năm, 06:00, 05/11/2026
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VOV.VN - Yamaha RW350 2027 vừa gia nhập phân khúc scooter adventure với động cơ 330cc với thiết kế thiên về địa hình và loạt công nghệ mới. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật Bản sẽ phải cạnh tranh với Honda ADV350, Zontes 368G cùng nhiều đối thủ đến từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Yamaha RW350 2027 mở ra hướng tiếp cận mới trong phân khúc scooter adventure

Sự xuất hiện của Yamaha RW350 2027 hứa hẹn tạo thêm sức nóng cho thị trường maxi-scooter phân khối trung bình tại Malaysia. Mẫu xe được phát triển theo hướng kết hợp tính tiện dụng của scooter truyền thống với khả năng vận hành trên những cung đường không trải nhựa.

yamaha rw350 ra mat ke ngang duong dang gom cua honda adv350 hinh anh 1
Yamaha RW350 2027

Khác với các mẫu maxi-scooter thông thường, Yamaha RW350 sở hữu cấu hình thiên về địa hình với bánh trước 16 inch, bánh sau 14 inch, khoảng sáng gầm 185 mm và hệ thống treo hành trình dài. Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 330cc, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phun nhiên liệu điện tử và công nghệ điều khiển bướm ga điện tử YCC-T.

Điểm khác biệt đáng chú ý nằm ở cấu trúc Yamaha Dynamic Ride. Theo nhà sản xuất, động cơ được cố định trực tiếp vào khung xe, trong khi cụm truyền động CVT có khả năng xoay quanh trục khuỷu. Cách bố trí này giúp giảm khối lượng không được treo, tăng độ cứng vững của khung và tạo điều kiện tối ưu hệ thống treo phía sau.

Yamaha RW350 còn được trang bị 3 chế độ lái Street, Explore và Eco. Trong đó, Explore cho phép bánh sau có độ trượt nhất định trên bề mặt đường sỏi, đá dăm hoặc cát; còn Eco giảm công suất nhằm tăng khả năng kiểm soát trong điều kiện đường trơn trượt.

Các đối thủ của Yamaha RW350 2027
Các đối thủ của Yamaha RW350 2027
 

Hệ thống treo phía trước sử dụng phuộc USD 37 mm với hành trình 140 mm. Phía sau là hai giảm xóc có hành trình 105 mm, hỗ trợ điều chỉnh tải trước với 7 cấp độ.

Các trang bị khác gồm kiểm soát hành trình, màn hình TFT 5 inch, kết nối điện thoại thông qua ứng dụng MyRide, dẫn đường Garmin StreetCross, khóa thông minh và cổng sạc USB-C.

Honda ADV350 và Zontes 368G tạo sức ép lên Yamaha RW350

Tại Malaysia, Yamaha RW350 sẽ phải cạnh tranh với nhiều mẫu scooter có dung tích động cơ tương đương hoặc lớn hơn.

Honda ADV350 là một trong những đối thủ trực tiếp nhất. Mẫu xe Nhật Bản sử dụng động cơ 330cc, sản sinh công suất 29,2 mã lực và mô-men xoắn 31,8 Nm. Xe có trọng lượng 188 kg, hệ thống treo trước USD 37 mm và giá bán tham khảo 33.999 Ringgit (tương đương khoảng 214 triệu đồng).

Trong khi đó, Zontes 368G sở hữu động cơ 368cc, công suất 38,7 mã lực và mô-men xoắn 40 Nm. Mẫu xe này được trang bị bánh trước nan hoa 17 inch, hệ thống treo trước USD có thể điều chỉnh, màn hình TFT 8 inch, kiểm soát hành trình và camera trước sau. Giá bán tại Malaysia khoảng 28.800 Ringgit (tương đương 181 triệu đồng).

yamaha rw350 ra mat ke ngang duong dang gom cua honda adv350 hinh anh 2
Zontes 368G

QJMotor Fort 350 cũng là đối thủ đáng chú ý với động cơ 350cc, công suất 34 mã lực và mô-men xoắn 35,2 Nm. Mẫu xe có giá 23.888 Ringgit (tương đương 150 triệu đồng).

Ngoài ra, thị trường còn có SYM Husky 300, Kymco XCiting VS 400 và Yamaha XMAX 300 Tech Max. Những mẫu xe này tập trung vào tính tiện dụng, khả năng di chuyển đường trường và trang bị phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Ở phân khúc cao cấp hơn, BMW C 400 GT có giá khoảng 55.000 Ringgit (tương đương 346 triệu đồng), hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự thoải mái và trải nghiệm touring.

Yamaha RW350 có lợi thế gì trước các đối thủ?

Lợi thế của Yamaha RW350 nằm ở cấu hình adventure chuyên biệt. Khoảng sáng gầm 185 mm, bánh trước 16 inch, hệ thống treo hành trình dài và thiết kế chỗ để chân hỗ trợ tư thế đứng giúp mẫu xe có khả năng thích nghi với địa hình tốt hơn những chiếc maxi-scooter thiên về đường nhựa.

Công nghệ Yamaha Dynamic Ride cũng là điểm khác biệt đáng chú ý, khi cấu trúc truyền động được thiết kế nhằm cải thiện khả năng vận hành và sự ổn định của khung xe.

yamaha rw350 ra mat ke ngang duong dang gom cua honda adv350 hinh anh 3

Tuy nhiên, bài toán giá bán sẽ đóng vai trò quan trọng. Nếu Yamaha RW350 được định giá dưới 30.000 ringgit, mẫu xe có thể cạnh tranh trực tiếp với Zontes 368G, QJMotor Fort 350 và Kymco XCiting VS 400.

Trong trường hợp giá bán tiệm cận Honda ADV350, Yamaha sẽ cần chứng minh lợi thế về khả năng vận hành địa hình, công nghệ và trải nghiệm sử dụng.

Hiện Yamaha chưa công bố đầy đủ thông số công suất, mô-men xoắn và giá bán chính thức của RW350 trong bài viết so sánh thị trường Malaysia. Vì vậy, khả năng cạnh tranh thực tế của mẫu xe vẫn cần được đánh giá thêm khi các thông tin này được xác nhận.

Sự xuất hiện của Yamaha RW350 cho thấy phân khúc scooter adventure đang ngày càng đa dạng. Các nhà sản xuất không còn chỉ tập trung vào khả năng di chuyển trong đô thị hay touring đường dài, mà bắt đầu khai thác sâu hơn nhu cầu sử dụng trên những cung đường địa hình.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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