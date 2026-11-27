Yamaha mở rộng sản xuất xe máy điện tại Việt Nam

Yamaha dự kiến sản xuất hai mẫu xe máy điện NMAX E và XENTER E tại Việt Nam từ năm 2027 thông qua Yamaha Motor Việt Nam. Lô xe đầu tiên được định hướng phục vụ hoạt động xuất khẩu sang châu Âu, thay vì phân phối ngay tại thị trường trong nước.

Hai mẫu xe máy điện NMAX E và XENTER E vào sản xuất tại Việt Nam từ năm 2027

Đây là bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất xe máy điện của Yamaha tại Đông Nam Á. Trước đó, nhà máy Yamaha tại Việt Nam đã tham gia sản xuất mẫu xe điện NEO’s phục vụ cả thị trường nội địa và xuất khẩu.

Hai mẫu NMAX E và XENTER E lần đầu được giới thiệu tại triển lãm EICMA 2026 tổ chức ở Milan, Italy. Dù cùng sử dụng hệ truyền động điện eAxle và bộ pin lithium-ion dung lượng 3,5 kWh, mỗi mẫu xe lại hướng đến một nhóm nhu cầu sử dụng khác nhau.

Yamaha NMAX E và XENTER E có gì đáng chú ý?

Yamaha NMAX E được phát triển theo phong cách xe tay ga đô thị, kế thừa thiết kế và tính thực dụng từ dòng NMAX sử dụng động cơ xăng. Xe trang bị bộ pin lithium-ion cố định dung lượng 3,5 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 104 km theo tiêu chuẩn WMTC.

Yamaha NMAX E

Trong khi đó, XENTER E sở hữu cấu hình bánh xe kích thước lớn, sử dụng bộ vành 16 inch ở cả phía trước và phía sau. Mẫu xe này cũng dùng chung hệ truyền động và pin với NMAX E nhưng có phạm vi hoạt động công bố lên tới 108 km theo tiêu chuẩn WMTC.

Cả hai mẫu xe đều hỗ trợ sạc thông qua ổ điện dân dụng và các trạm sạc công cộng nhờ bộ sạc tích hợp trên xe.

Trang bị màn hình TFT, ba chế độ lái và số lùi

Về trang bị, Yamaha NMAX E và XENTER E đều được tích hợp màn hình TFT 5 inch, kết nối Yamaha Motor On, hỗ trợ dẫn đường từng chặng và chức năng số lùi giúp người lái dễ dàng xoay trở trong không gian hẹp. Hai mẫu xe cung cấp ba chế độ lái gồm S, T và E, cho phép người dùng lựa chọn đặc tính vận hành phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Yamaha XENTER E

Về kết cấu, NMAX E sử dụng bộ khung backbone hoàn toàn mới, trong khi XENTER E được phát triển trên nền tảng khung underbone nhằm phù hợp với cấu hình bánh xe kích thước lớn.

Hiện Yamaha chưa công bố giá bán của hai mẫu xe. Đáng chú ý, dù được sản xuất tại Việt Nam từ năm 2027, NMAX E và XENTER E chưa nằm trong kế hoạch phân phối tại thị trường trong nước.