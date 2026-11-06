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Yamaha Ténéré 4 Concept lộ diện - “Vũ khí” off-road cỡ nhỏ cực kỳ đáng mong chờ

Thứ Sáu, 18:00, 06/11/2026
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VOV.VN - Yamaha Ténéré 4 Concept vừa chính thức lộ diện tại sự kiện “Redefine the Standard” ở Milan (Italia). Xe sở hữu trọng lượng nhẹ, thiết kế linh hoạt cùng động cơ xi-lanh đơn hoàn toàn mới, mẫu adventure cỡ nhỏ này hứa hẹn là lựa chọn dễ tiếp cận hơn đàn anh Ténéré 700.

Yamaha Ténéré 4 Concept mở rộng dòng mô tô adventure của hãng Nhật Bản

Yamaha Ténéré 4 Concept vừa được giới thiệu tại sự kiện “Redefine the Standard” diễn ra ở Milan (Italia), trước thềm triển lãm mô tô EICMA 2026. Đây là mẫu mô tô adventure concept được phát triển nhằm mở rộng danh mục sản phẩm Ténéré, bên cạnh mẫu Ténéré 700 đang có mặt trên thị trường.

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Yamaha Ténéré 4 Concept

Theo Yamaha, Ténéré 4 Concept hướng đến những người yêu thích trải nghiệm địa hình nhưng mong muốn một mẫu xe nhẹ hơn, nhỏ gọn và dễ điều khiển. Đối tượng khách hàng của xe bao gồm cả những tay lái giàu kinh nghiệm đang tìm kiếm một chiếc mô tô off-road linh hoạt lẫn người mới tiếp cận phân khúc adventure.

Thiết kế của Yamaha Ténéré 4 Concept kế thừa phong cách rally đặc trưng của dòng Ténéré. Xe sở hữu bình xăng thấp, thân xe thuôn gọn và kiểu dáng tối ưu cho tư thế lái linh hoạt khi di chuyển trên các cung đường địa hình.

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Yamaha cho biết mẫu concept được phát triển dựa trên kinh nghiệm tích lũy từ quá trình nghiên cứu và chế tạo Ténéré 700. Tuy nhiên, Ténéré 4 Concept được định hướng trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Động cơ xi-lanh đơn mới cùng loạt trang bị chuyên dụng cho địa hình

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Yamaha Ténéré 4 Concept là động cơ xi-lanh đơn hoàn toàn mới. Nhà sản xuất Nhật Bản chưa công bố dung tích xi-lanh, công suất hay mô-men xoắn cụ thể.

Theo định hướng phát triển, động cơ được tối ưu khả năng tạo mô-men xoắn mạnh ở dải vòng tua thấp và trung bình, đồng thời duy trì hiệu suất vận hành ở vòng tua cao. Cấu hình này hứa hẹn mang lại khả năng kiểm soát tốt khi di chuyển trên địa hình phức tạp, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng trên đường trường.

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Động cơ được đặt trong bộ khung hoàn toàn mới, được Yamaha phát triển nhằm cân bằng giữa trọng lượng nhẹ và độ cứng vững. Hệ thống treo KYB được trang bị ở cả bánh trước và bánh sau.

Yamaha Ténéré 4 Concept sử dụng bộ vành nan hoa kích thước 21 inch phía trước và 18 inch phía sau, kết hợp lốp Michelin Anakee Wild chuyên dụng cho đường địa hình. Đây là cấu hình thường xuất hiện trên các mẫu mô tô adventure thiên về khả năng off-road.

Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống ống xả titanium Akrapovič nhỏ gọn. Những trang bị này cho thấy Yamaha đang tập trung phát triển khả năng vận hành đa địa hình cho mẫu concept mới.

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Yamaha Ténéré 4 Concept có thể trở thành lựa chọn adventure dễ tiếp cận hơn Ténéré 700

Nếu được đưa vào sản xuất thương mại, Yamaha Ténéré 4 sẽ nằm dưới Ténéré 700 trong danh mục mô tô adventure của hãng. Mẫu xe mới được kỳ vọng sẽ giúp người dùng tiếp cận dòng Ténéré với chi phí và khả năng vận hành dễ kiểm soát hơn.

Việc phát triển một mẫu adventure nhẹ cũng giúp Yamaha mở rộng nhóm khách hàng, đặc biệt là những người mới chơi mô tô hoặc thường xuyên di chuyển trên các cung đường địa hình.

yamaha tenere 4 concept lo dien - vu khi off-road co nho cuc ky dang mong cho hinh anh 5

Dù vậy, Yamaha hiện chưa công bố kế hoạch sản xuất thương mại, thời điểm ra mắt chính thức hay thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của Ténéré 4 Concept. Dung tích động cơ và khả năng vận hành thực tế của mẫu xe vẫn là những thông tin được giới chơi mô tô quan tâm.

Sự xuất hiện của Ténéré 4 Concept cho thấy Yamaha đang có kế hoạch mở rộng dòng adventure theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào những mẫu xe có dung tích động cơ lớn.

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Yamaha RW350 ra mắt: Kẻ ngáng đường đáng gờm của Honda ADV350

VOV.VN - Yamaha RW350 2027 vừa gia nhập phân khúc scooter adventure với động cơ 330cc với thiết kế thiên về địa hình và loạt công nghệ mới. Tuy nhiên, mẫu xe Nhật Bản sẽ phải cạnh tranh với Honda ADV350, Zontes 368G cùng nhiều đối thủ đến từ Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
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