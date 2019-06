Giá bán lại của siêu xe đang giảm mạnh, vì sao?

Theo những báo cáo mới nhất của MSN được trích dẫn từ những nhà phân tích thị trường ô-tô Thinknum và Sanford Bernstein, bán bán lại của những chiếc siêu xe, xe siêu sang hiện đang bị giảm một cách chóng mặt. Nhiều lý do khác nhau được đưa ra, tuy nhiên, lý do lớn nhất cho việc giá xe bị giảm mạnh là do những chiếc siêu xe đã không còn quá đặc biệt, nhất là khi các hãng xe đều đang chạy doanh số và vì lợi nhuận.

Max Warburton, nhà phân tích thị trường ô-tô tại Sanford Bernstein, nói với các nhà đầu tư: "Giá trị đã đạt đỉnh vào năm 2017 và hiện đang giảm - đối với cả những chiếc xe cũ và những chiếc mới hơn.Ví dụ như Aston Martin, Lamborghini và Rolls-Royce có giá bán lại bị tuột giảm khá nhiều, theo Thinknum, công ty đã đánh giá dữ liệu từ hơn 130 nhà bán lẻ ô tô trên khắp Hoa Kỳ.

Dựa vào những kết quả được công bố, có vẻ như những hãng sản xuất siêu xe ở thời điểm hiện tại đang cố tạo ra nhiều xe nhất có thể chứ không còn hướng đến tính đặc biệt, hiếm có của những mẫu xe này. Bằng cách tung ra cái gọi là "kinh điển ngay lập tức" vào thị trường để kiếm lợi nhuận nhanh chóng, họ đã pha loãng thương hiệu của chính họ." Bạn đã có thêm xe tồn kho và bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Bạn đã tự hỏi nếu bạn có những thay đổi về giá trị cảm nhận, "Josh Fruhlinger, tổng biên tập của Thinknum cho biết.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Một số ví dụ về giá bán lại của những hãng xe kể trên có thể thấy được như sau: giá trị bán lại của những mẫu xe thể thao sang trọng của Aston Martin đã giảm mạnh đến 54% từ đỉnh điểm vào năm 2018 và chạm đáy ở mức 108.000 Đô-la. Giá bán lại trung bình của những chiếc Lamborghini cũng chỉ còn ở mức 207.000 Đô-la, giảm 56% so với năm ngoái trong khi hãng xe siêu sang Rolls-Royce có giá bán lại giảm 48%.





GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trái với những con số sa sút trên thị trường xe cũ, ba hãng xe kể trên đều có một năm 2018 và nửa đầu năm 2019 khá "hoành tráng". Cả ba hãng xe đều có mức tăng trưởng doanh số khá cao trong năm qua, cụ thể, Rolls-Royce tăng 18%, Aston Martin tăng 26%. Với Lamborghini, sự xuất hiện của chiếc SUV Urus giúp doanh số xe bán ra của hãng tăng đến 51%, một con số cao kỷ lục và còn được dự đoán tăng thêm nữa khi năm nay là năm đầu tiên mẫu SUV này được bán cả năm.

Một vấn đề khác là các thương hiệu này liên tục ra mắt những chiếc xe mới và tốt hơn, và cả những chiếc SUV, chúng trở thành một phần không thể thiếu của doanh số. Quá trình giảm giá trị dự kiến cũng sẽ lặp lại cho những chiếc SUV sang trọng này trong tương lai./.