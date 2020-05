Honda kết thúc năm tài chính 2020 với nhiều kết quả vượt mong đợi

Kết thúc năm tài chính 2020, trong bối cảnh có nhiều biến động đối với thị trường ô tô xe máy, Honda Việt Nam (HVN) vẫn luôn nỗ lực không ngừng và đã gặt hái được những thành công trên cả lĩnh vực kinh doanh ô tô và xe máy, đồng thời đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, mang lại cho khách hàng thêm nhiều niềm vui, đạt mục tiêu trở thành một Công ty được xã hội mong đợi. HVN sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ các kế hoạch phát triển trong năm tài chính 2021 với trọng tâm hàng đầu là sự hài lòng vượt trên mong đợi của khách hàng.

Nỗ lực hết mình vì một xã hội giao thông an toàn

Năm tài chính 2020 tiếp tục chứng kiến những nỗ lực không ngừng của HVN trong việc phối hợp với các cơ quan Chính phủ, các Đại lý Honda ô tô và các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) triển khai mạnh mẽ và rộng khắp các hoạt động tuyên truyền về kiến thức an toàn giao thông (ATGT) và đào tạo kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho hàng triệu khách hàng và người dân trên cả nước nhằm góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông (TNGT) và xây dựng một xã hội giao thông an toàn, văn minh.

Đào tạo LXAT cho khách hàng.

Cụ thể, Honda Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia (UB ATGT QG), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công An triển khai tổ chức các chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho hơn 5,2 triệu học sinh tiểu học của 41 tỉnh/thành; chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cho hơn 2,6 triệu học sinh trung học phổ thông của 63 tỉnh và đặc biệt trong năm tài chính 2020 này, chương trình đã mở rộng tới hơn 4 triệu học sinh trung học cơ sở của 40 tỉnh thành trên cả nước.

Với định hướng của Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đào tạo ATGT cho trẻ em, thanh thiếu niên, HVN sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục cho tất cả các em học sinh trên cả nước trong năm tài chính 2021 này trong đó có chương trình giáo dục “Tôi yêu Việt Nam” cấp mầm non bắt đầu được triển khai thí điểm tại 5 tỉnh thành phố nhằm sớm hình thành nhận thức về ATGT cho trẻ 3-5 tuổi.

Từ năm tài chính 2020, HVN đã phối hợp cùng các HEAD và các đại lý Honda ô tô trên toàn quốc triển khai các chương trình đào tạo kiến thức ATGT và kỹ năng LXAT cho gần 2,8 triệu khách hàng và người dân địa phương, tăng 22% so với năm trước.

Phần thi kỹ năng Thăng bằng trên ván hẹp của CSGT.

Cũng trong thời gian này, HVN đã phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức các hội thi cho Đoàn viên, thanh niên và sinh viên, tiêu biểu là chuỗi chương trình mang tên “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Đây là chiến dịch được triển khai rộng khắp các tỉnh thành cả nước trong nhiều năm qua nhằm tạo sức ảnh hưởng và lan tỏa thông điệp an toàn trong cộng đồng. Kết quả đạt được từ chiến dịch này là hơn 11.300 Đoàn viên, thanh niên, sinh viên các cơ sở và các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước đã được tham gia các chương trình đào tạo, tăng 1% so với năm tài chính 2019.

Ngoài ra, HVN đã triển khai phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an và Học viện cảnh sát nhân dân tổ chức các khóa tập huấn và đào tạo kỹ năng Lái xe mô tô và ô tô an toàn cho các giảng viên và cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông từ năm 2008. Trong năm tài chính 2020, 172 cán bộ chiến sĩ đã được đào tạo. Các hoạt động phối hợp đào tạo về ATGT vẫn sẽ tiếp tục được triển khai trong năm tài chính 2021.

Đồng thời, hưởng ứng quy định của Chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, trong 4 năm qua, HVN liên tục triển khai các chương trình Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên và người dân cả nước mang tên “Cùng Honda chắp cánh tương lai” nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức và thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Số mũ bảo hiểm đạt chuẩn được trao trong năm tài chính 2020 là 20.000 mũ, và con số này cũng sẽ tiếp tục được trao tặng trong năm tài chính 2021.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được mũ bảo hiểm nhân ngày khai giảng.

Đặc biệt, chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một mang tên “Giữ trọn Ước mơ” cũng bước vào năm thứ hai với việc trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm.

Đây là hành động thiết thực thể hiện trách nhiệm của HVN trong việc cam kết đồng hành cùng Chính phủ góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em ở nước ta lên mức 80% vào năm 2020, đồng thời nâng cao nhận thức của phụ huynh học sinh và cộng đồng về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi tham gia giao thông. Kết thúc năm 2019, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em đạt mức 70%, tăng 18% so với cuối năm 2018.

Từ khi đưa vào vận hành Trung tâm Đào tạo Lái xe an toàn mới theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 3/2017, HVN đã ngày càng chứng tỏ việc chú trọng trong chất lượng đào tạo, đặc biệt là trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học viên. Bằng việc cung cấp các khóa đào tạo nâng cao và cấp bằng cho xe máy hạng A1, A2 và ô tô hạng B1, B2 và lái xe địa hình, trong 3 năm qua, Trung tâm ngày càng thu hút lượng học viên tham gia.

Trong năm tài chính 2020, HVN đã đào tạo cho hơn 22.600 học viên, tăng 20% so với năm tài chính trước đó. Đặc biệt, trong tháng 03/2020, Trung tâm đã được Tổng cục đường bộ (Bộ Giao thông vận tải) cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 2 theo Quy chuẩn Quốc gia để tổ chức sát hạch lái xe các hạng A1, A2, B1, B2 đáp ứng nhu cầu sát hạch cấp Giấy phép lái xe của học viên. Với hoạt động này, HVN mong muốn xây dựng Trung tâm đào tạo lái xe an toàn kiểu mẫu hướng tới cộng động.

Tổng kết lại trong năm tài chính 2020, HVN đã đào tạo lái xe an toàn cho gần 14,7 triệu người, tăng gần 90% so với năm tài chính 2019. Dự kiến số người được đào tạo trong năm tài chính 2021 sẽ lên tới 18,8 triệu người.

Không chỉ vậy, trong số các hoạt động đóng góp cho xã hội, hỗ trợ giáo dục là một trong những hoạt động được Công ty Honda Việt Nam chú trọng, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Hỗ trợ giáo dục thông qua hoạt động trao tặng thư viện.

Được triển khai từ năm 2008 dành cho học sinh các trường tiểu học trên cả nước, sân chơi nhằm khuyến khích khả năng sáng tạo của các em nhỏ dựa trên nền tảng “Ước mơ” và hướng dẫn các em hiện thực hóa ước mơ.

Qua 12 năm tổ chức, “Ý tưởng trẻ thơ” luôn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Trong năm tài chính 2020, đã có gần 588.000 ý tưởng tham dự, nâng tổng số ý tưởng nhận được qua 12 năm tổ chức lên con số gần 3,8 triệu ý tưởng.

Cùng với đó, với mục tiêu hỗ trợ tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng trẻ để trở thành những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực công nghệ và khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam, HVN phối hợp cùng Quỹ Honda Foundation, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học và Công nghệ, và các trường đại học liên kết tổ chức Giải thưởng Honda Y-E-S thường niên dành cho sinh viên các trường Đại học khoa học công nghệ và kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.

Qua 14 năm tổ chức, Giải thưởng Honda Y-E-S tại Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng tự hào: tổng số gần 1.300 hồ sơ ứng tuyển, 140 gương mặt xuất sắc giành Giải thưởng, và hơn 40 bạn sinh viên nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus (Giai đoạn 2 của Giải thưởng Honda Y-E-S) để theo học thạc sỹ/tiến sỹ hoặc thực tập tại Nhật Bản.

Top 10 sinh viên đạt giải Honda Y-E-S 2019.

Từ năm tài chính 2021, Honda Việt Nam sẽ mở rộng đối tượng tham dự Giải thưởng, không chỉ dành riêng cho sinh viên khối Khoa học công nghệ và kỹ thuật, mà còn dành cho sinh viên ở các nhóm ngành khác với mục tiêu mang thêm nhiều cơ hội hơn nữa cho các bạn được phát triển toàn diện cũng như đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong tương lai.

Với mục đích hỗ trợ và góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam, từ năm 2012, HVN đã triển khai 2 hoạt động thường niên là trao tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và tài trợ trang thiết bị thư viện cho các trường tiểu học còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất.

Trong năm tài chính 2020, tổng số tiền hỗ trợ là 2,5 tỷ đồng cho hai hoạt động này. Tới nay, tổng số tiền hỗ trợ từ HVN đã lên đến gần 21 tỷ với tổng số gần 8.700 suất học bổng và 84 thư viện được nhận trang thiết bị tài trợ.

Năm tài chính 2021, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phù hợp dựa trên chiến lược dài hạn để đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội Việt Nam.

Tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam

Hiểu rằng bóng đá không chỉ là một bộ môn thể thao mà còn là một chất xúc tác khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối và hòa chung nhịp đập con tim của gần 100 triệu người dân Việt Nam, HVN mong muốn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, chia sẻ giấc mơ cùng người dân Việt Nam với hy vọng chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ngày một lớn mạnh, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.

HVN trao tặng xe Honda Winner X cho thành viên Đội tuyển Đội tuyển U-22 Việt Nam

Với mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam, khơi dậy động lực, khát khao chinh phục mọi thử thách để vươn đến những đỉnh cao mới trong khu vực và trên thế giới, từ tháng 4/2019, HVN đã đồng hành cùng Đội tuyển bóng đá Quốc gia Nam, Đội tuyển bóng đá Quốc gia Nữ và Đội tuyển U23 Việt Nam.

Đặc biệt, vào tháng 1/2020 vừa qua, nhằm biểu dương và khích lệ Đội tuyển Quốc gia Nữ Việt Nam và Đội tuyển U-22 Việt Nam đã dành 02 chiếc huy chương Vàng tại SEA Games 30, HVN đã trao tặng 29 xe Honda LEAD và 29 xe Honda WINNER cho các thành viên của 02 đội tuyển.

Chung tay cùng Chính phủ đẩy lùi dịch Covid-19

Năm tài chính 2020 là một năm đầy biến động với dịch bệnh toàn cầu Covid-19. Dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, đời sống và kinh tế của người dân trên toàn thế giới và trong đó có Việt Nam. Nhằm chia sẻ những khó khăn mà người dân cả nước đang gặp phải do Covid-19 gây ra, Công ty Honda Việt Nam đã có những hoạt động thiết thực và kịp thời.

Ngày 21/2/2020, Công ty đã ủng hộ các thiết bị y tế bao gồm nước rửa tay sát khuẩn và máy đo thân nhiệt hồng ngoại cho người dân tỉnh Vĩnh Phúc với tổng giá trị ủng hộ lên tới 1 tỷ đồng.

Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng phòng chống Covid-19.

Tiếp đó, ngày 19/3/2020, hưởng ứng lời kêu gọi “tương thân, tương ái” của Thủ tướng Chính phủ, tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty đã ủng hộ số tiền 10 tỷ đồng. Trong tháng 3/2020, Công ty cũng triển khai các chương trình khác như: trao tặng 196.000 phần quà (khẩu trang và nước rửa tay) ở 10 tỉnh bao gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Quảng Trị, Lâm Đồng và Vũng Tàu trong chuỗi chương trình “Honda Luôn vì bạn - Cùng Honda đẩy lùi Corona”.

Bên cạnh đó Honda Việt Nam cũng kết hợp với các câu lạc bộ Winner trong chuỗi chương trình “Hành trình Winner – Cùng Honda đẩy lùi Corona” để phát khẩu trang kháng khuẩn đến hơn 320.000 công nhân tại 16 KCN tại 8 tỉnh thành gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nội và TP HCM. Tiếp đó, ngày 23/4/2020, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng tới Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam.

Hoạt động bảo vệ môi trường

Trong năm tài chính 2020, HVN tiếp tục triển khai Chương trình Bảo vệ môi trường của tập đoàn (2019 -2030) theo quan điểm “Ba không”: Không phát thải CO2; Không có rủi ro năng lượng; Không có rủi ro trong sử dụng tài nguyên và thải bỏ chất thải. Dựa trên định hướng đó, HVN đã hoạch định các hoạt động môi trường của mình với phương châm “Đẩy mạnh các hoạt động môi trường hướng tới Ba không”, với ba mục tiêu cắt giảm chính: phát thải CO2, nước tiêu thụ và chất thải phát sinh.

Cụ thể, Honda Việt Nam đã nỗ lực cắt giảm phát thải khí CO2, nước tiêu thụ và chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất thông qua các hoạt động tiêu biểu như tổ chức Đại hội Nhà máy xanh với nhiều đề tài về cắt giảm năng lượng sử dụng và giảm thiểu lãng phí; đẩy mạnh việc quản lý năng lượng đến từng dây chuyền sản xuất; tăng cường các hoạt động tại hiện trường để phát hiện và xử lý các điểm lãng phí năng lượng thông qua hệ thống kiểm soát năng lượng PMS; lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm tiết kiệm năng lượng VRV,…

Nhóm bạn và ý tưởng Máy ép lá chuối khô thành túi giấy - Giải Nhất nhóm lớp 1-3.

Ngoài ra, cũng đẩy mạnh các hoạt động cắt giảm lãng phí nước, tiết kiệm nước và giảm lượng chất thải phát sinh. Nhờ đó, HVN đã giảm 9,3% lượng phát thải CO2 trong nhà máy so với kì tài chính trước (tốt hơn mục tiêu đề ra 4,2%), giảm 20% tiêu thụ nước (tốt hơn mục tiêu đề ra 5,6%) và giảm gần 0,9% chất thải (tốt hơn mục tiêu đề ra hơn 0,4%).

HVN cũng tăng cường các hoạt động đào tạo, phổ biến cho toàn bộ nhân viên về quan điểm "Ba không", về chương trình bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi nhân viên. Bên cạnh đó, HVN đã tiếp tục cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, đánh giá duy trì hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001: 2015.

Tiến tới năm tài chính 2021, HVN tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động môi trường, từng bước đạt được các mục tiêu "Ba không"; cam kết tuân thủ các quy định pháp luật môi trường với mục tiêu trở thành doanh nghiệp tiêu biểu trong hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Tiếp nối dự án trồng rừng Bắc Kạn với tổng giá trị tài trợ là 4,9 tỷ đồng trong 8 năm (từ 2013 đến 2020), từ năm tài chính 2021, Honda Việt Nam sẽ nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan chức năng để triển khai hoạt động phù hợp với mong muốn tiếp tục góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu lượng khí thải độc hại ra không khí và nâng cao ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường.

Môi trường làm việc

Với hơn 10.000 cán bộ công nhân viên, Honda Việt Nam không ngừng nỗ lực tạo ra một môi trường làm việc tích cực, trong đó lấy triết lý Honda làm nền tảng và dựa vào “Sức mạnh của những Ước mơ”, mỗi cá nhân đều được thúc đẩy để phát triển vì mục tiêu chung. Honda Việt Nam luôn hướng tới hình ảnh một “Công ty học tập” – Công ty không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi mỗi nhân viên được tạo điều kiện để không ngừng học hỏi và phát triển bản thân.

Bằng nỗ lực đó, Honda Việt Nam đã vinh dự lọt vào Top 50 Thương hiệu nhà tuyển dụng được yêu thích nhất bởi sinh viên Việt Nam 2020 (Kết quả được phân tích bởi Công ty Anphabe – Tổ chức uy tín tiên phong trong lĩnh vực cung cấp giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng tại Việt Nam)./.