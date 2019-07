Ngày 28/7/2019 tại Quảng Nam – Tập đoàn Thaco (Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải) chính thức giới thiệu Mazda CX-5 mới – mẫu xe SUV 5 chỗ cao cấp. Đây là sản phẩm thế hệ 6.5 với ngôn ngữ thiết kế KODO được nâng tầm, công nghệ SkyActiv được nâng cấp mạnh mẽ hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh, tính năng GVC Plus mới ưu việt, cùng hệ thống an toàn chủ động cao cấp i-Activsense được bổ sung thêm các tính năng thông minh.

Mazda CX-5 mới và Mazda CX-8 là bộ đôi SUV “Khẳng định đẳng cấp” của Mazda. Trong đó, Mazda CX-5 mới được định vị là mẫu xe SUV 5 chỗ cao cấp, thể thao hơn, cá tính hơn, với đầy đủ tiện nghi và an toàn cao cấp nhất. Đồng thời, đa dạng sự lựa chọn với 2 trang bị động cơ, cùng 4 phiên bản, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng và xác lập tiêu chuẩn mới trong phân khúc xe thể thao đa dụng SUV 5 chỗ.

Lễ ra mắt mẫu xe SUV 5 chỗ Mazda CX-5 mới: sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda

Mazda CX5: đại diện tiêu biểu cho thành công của thế hệ sản phẩm 6.0

Năm 2012, Mazda lần đầu tiên giới thiệu thế hệ sản phẩm 6.0 với ngôn ngữ thiết kế KODO – Linh hồn của sự chuyển động và công nghệ SkyActiv hiệu năng hàng đầu. Trong đó, Mazda CX-5 là mẫu SUV hoàn toàn mới của Mazda và là sản phẩm đầu tiên của thế hệ 6.0. Mẫu xe này đã đạt được doanh số hơn 2 triệu xe trên thế giới và tạo nên một hiện tượng có tính toàn cầu với giải thưởng Xe tốt nhất thế giới năm 2018 (World Car of The Year 2018).

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 được Thaco giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2012. Với khả năng vận hành mạnh mẽ, thiết kế ngoại thất tinh tế cùng trang bị tiện nghi và an toàn hàng đầu phân khúc, Mazda CX-5 đã đạt doanh số ấn tượng 50.000 xe, đồng thời luôn có mặt trong top 10 những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường trong nước.

Mazda CX-5 mới: sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda

Tiếp nối thành công của thế hệ sản phẩm 6.0, Mazda tiếp tục mang đến cho khách hàng các sản phẩm mới của thế hệ 6.5 với những nâng cấp đồng bộ về thiết kế theo hướng tối giản nhưng sang trọng, khả năng vận hành vượt trội hơn, cùng trang bị tiện nghi và tính năng an toàn cao cấp.

Về thiết kế, ngôn ngữ KODO được nâng tầm theo hướng sang trọng và đẳng cấp, tinh tế hơn trong cách thể hiện tinh hoa thiết kế KODO theo từng mẫu xe. Trong đó, đặc biệt chú trọng tích hợp vẻ đẹp của ngôn ngữ thiết kế KODO với phong cách mạnh mẽ, thể thao của các mẫu xe SUV.

Về vận hành, công nghệ SkyActiv được nâng cấp mạnh mẽ hơn, hệ thống treo được tinh chỉnh, tính năng GVC Plus mới ưu việt, cùng hệ thống an toàn chủ động cao cấp i-Activsense được bổ sung thêm các tính năng thông minh.

Về trang bị và tiện nghi, các sản phẩm thế hệ 6.5 được nâng cấp về thiết kế ghế ngồi, chất liệu nội thất cao cấp cùng chế tác tinh xảo, đồng thời Mazda cũng mang lại cho khách hàng những lựa chọn trang bị cao cấp nhất.

Bộ đôi SUV Mazda CX-8 và Mazda CX-5 khẳng định đẳng cấp sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda. Trong đó, Mazda CX-8 được định vị là mẫu xe SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp đích thực và Mazda CX-5 mới được định vị là mẫu xe SUV 5 chỗ cao cấp, thể thao hơn, cá tính hơn.

Mazda CX-5 mới: khẳng định đẳng cấp

Mazda CX-5 mới được Thaco giới thiệu ra thị trường Việt Nam được trang bị 2 loại động cơ SkyActiv 2.0L và SkyActiv 2.5L. Với động cơ 2.0L, Thaco giới thiệu 3 phiên bản thay vì 1 phiên bản như mẫu xe hiện hữu, bao gồm 2.0L Deluxe, 2.0L Luxury, 2.0L Premium. Trong đó, phiên bản Luxury có thêm những trang bị tiện nghi và giải trí cao cấp; phiên bản Premium được trang bị hệ thống an toàn chủ động cao cấp i-Activsense.

Dù phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt lên đến 50%, Thaco vẫn trang bị động cơ 2.5L cho mẫu xe Mazda CX-5 mới để phục vụ những khách hàng yêu thích khả năng vận hành mạnh mẽ. Đồng thời, giới thiệu phiên bản 2.5L Signature Premium với đầy đủ các trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp nhất. Ngoài ra, khách hàng có thêm tùy chọn 2 cầu chủ động (AWD), đi kèm các tính năng mới như camera 360 độ, hệ thống làm mát ghế ngồi.

Với những trang bị tiêu chuẩn vượt trội, Mazda CX-5 mới là sự lựa chọn ưu việt hơn cho khách hàng so với các mẫu xe khác trong cùng phân khúc.

1. Triết lý thiết kế: Car as Art và Less is More

Thông qua chủ đề “Car as Art và Less is More”– mỗi chiếc xe là tác phẩm nghệ thuật được khởi tạo từ đam mê của những nghệ nhân bậc thầy. Trên các sản phẩm thế hệ 6.5, Mazda tiếp tục nâng cấp và phát triển ngôn ngữ thiết kế KODO hướng đến sự sang trọng và đẳng cấp, tinh tế hơn trong cách thể hiện tinh hoa thiết kế KODO theo từng mẫu xe. Trong đó, đặc biệt chú trọng tích hợp vẻ đẹp của ngôn ngữ thiết kế KODO với phong cách mạnh mẽ, thể thao của các mẫu xe SUV.

Với Mazda CX-8, các kỹ sư thiết kế của Mazda đã tìm ra giải pháp tối ưu để áp dụng ngôn ngữ thiết kế KODO lên một mẫu xe SUV kích cỡ lớn nhưng không tạo ra cảm giác nặng nề, thô kệch. Còn với Mazda CX-5, nhờ những lợi thế có được những tỷ lệ vàng về kích thước, ngôn ngữ KODO càng có cơ hội tốt nhất để bộc lộ vẻ đẹp mới.

Và điểm nhấn đầu tiên về ngoại hình Mazda CX-5 mới chính là bộ mâm xe Goshintai lấy cảm hứng từ những đường nét cơ bắp đang chuyển động của loài báo khi săn mồi. Mâm xe mới đi cùng với thiết kế KODO tạo nên sự hòa hợp độc đáo giữa thiết kế tổng thể và thiết kế từng chi tiết. Bộ mâm xe Goshintai lần đầu tiên được sử dụng trên Mazda CX-8 nay được trang bị cho Mazda CX-5 mới đã thực sự trở thành một đặc điểm nhận diện đặc trưng đậm chất SUV, đặc biệt khi nhìn từ hông xe.

Phần đuôi xe tạo ấn tượng với ống xả kép thể thao cho vẻ ngoài đẹp mắt và cuốn hút, đồng thời bảo vệ phần đuôi xe tránh các vết trầy xước khi có va chạm. Những yếu tố này góp phần khiến ngoại thất của Mazda CX-5 mới trở nên mạnh mẽ, khỏe khoắn và đẳng cấp hơn so với phiên bản cũ.

2. Vận hành mạnh mẽ, linh hoạt

Với sản phẩm thế hệ 6.5, công nghệ SkyActiv đã được nâng lên một tầm cao mới với những cải tiến vượt trội như:

Động cơ SkyActiv mới, được nâng cấp mạnh mẽ hơn với các tiêu chuẩn cao hơn về khả năng vận hành, tiết kiệm nhiên liệu và kiểm soát khí thải, đặc biệt hiệu quả trong điều kiện di chuyển với vận tốc thấp và trung bình hàng ngày.

Động cơ SkyActiv sử dụng công nghệ phun xăng trực tiếp và hút khí tự nhiên, tạo ra được công suất và momen lớn hơn so với các loại động cơ phun xăng khác, giúp cải thiện 15% hiệu suất đốt nhiên liệu để sinh công và đồng thời cũng cải thiện khoảng 15% momen xoắn từ dải tốc độ động cơ từ thấp đến trung bình, nhất là khi di chuyển với tốc độ chậm trong thành phố.

Tinh chỉnh hệ thống treo, Mazda CX-5 mới cũng được tinh chỉnh hệ thống treo của thế hệ 6.5 thông qua việc tăng cường lò xo triệt tiêu ngoại lực, giúp hấp thụ xung lực, thay đổi góc lắp đặt giảm xóc giúp hấp thụ xung lực và gia tăng độ em ái, giúp người ngồi trên xe giảm mệt mỏi khi di chuyển.

Tính năng GVC Plus mới ưu việt, đây là một cách tiếp cận mới để kiểm soát động lực học, sử dụng động cơ và phanh để tăng cường hiệu suất xử lý, mang lại sự chuyển tiếp mượt mà hơn khi xe vào cua và thoát cua bằng cách kiểm soát các lực gia tốc trong mọi tình huống lái. Hệ thống GVC Plus còn cho phép điều khiển thời điểm chuyển hướng bằng cách tác động vào hệ thống phanh để tăng cường sự ổn định của xe, đặc biệt là khi thoát cua, khôi phục xe về đường chạy thẳng nhanh chóng.

Với hệ thống GVC Plus, cả thân xe nhanh chóng được lấy lại hướng chuyển động thẳng, đặc biệt là sự rung lắc của phần thân xe phía sau được giảm thiểu. Đồng thời, GVC Plus giảm đáng kể phải điều chỉnh tay lái, tăng độ tin cậy và giảm độ mỏi cho người lái trên các hành trình, hạn chế tối đa sự lắc lư của cơ thể để mang đến cho tất cả hành khách một chuyến đi thực sự êm ái.

3. Trang bị, tiện nghi bậc nhất phân khúc

Bước vào bên trong, Mazda CX-5 mới gây ấn tượng với cụm đồng hồ trung tâm Analog kết hợp Digital LCD 7 inch đậm chất công nghệ, xu hướng mới của ngành công nghiệp ô tô hiện nay. Các họa tiết trên nút chỉnh Mazda Connect cùng các nút bấm khác trong khoang nội thất được thiết kế mới tinh tế hơn để tạo vẻ sang trọng và thu hút. Mazda CX-5 mới còn là mẫu xe duy nhất phân khúc trang bị hệ thống âm thanh 10 loa Bose đẳng cấp, tạo ra âm thanh chuyên nghiệp và trung thực nhất, để mỗi hành trình đều tràn đầy hứng khởi và trở thành một kỷ niệm khó quên.

Bên cạnh đó là các tiện nghi như ghế lái chỉnh điện, nhớ vị trí; điều hòa tự động 2 vùng độc lập; gương chống chói; cốp chỉnh điện, Mazda Connect, DVD; phanh tay điện tử, hệ thống tự động giữ phanh Auto Hold; chìa khoá thông minh, khởi động nút bấm; màn hình ADD/HUD hiển thị các thông tin trên kính lái.

Đặc biệt, phiên bản Mazda CX-5 2.5 Signature Premium còn có thêm tính năng mới như camera 360 độ, hệ thống làm mát ghế ngồi, đây là các trang bị các cao cấp nhất của Mazda CX-5 tại thời điểm hiện nay. Ngoài ra, Mazda cũng sẽ cho phép lựa chọn các trang bị cao cấp khác trong thời gian tới. Và đúng như tên gọi của phiên bản, mẫu xe này chắc sẽ cùng với chủ nhân tạo nên dấu ấn phong cách riêng không hòa lẫn.

4. An toàn cao cấp vượt trội

Sự an tâm về an toàn khi di chuyển chính là ưu tiên hàng đầu trên các sản phẩm thế hệ 6.5 của Mazda. Cùng Mazda CX-8, Mazda CX-5 mới là sản phẩm tiếp theo sở hữu tùy chọn chức năng gói an toàn cao cấp i-Activsense. Hệ thống an toàn i-Activsense là tập hợp các công nghệ hỗ trợ tiên tiến nhất, giúp phát hiện và cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra như cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo chệch làn đường LDWS, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA.

Xuất phát từ những yếu tố trên, Mazda CX-5 mới hứa hẹn mang lại cho khách hàng sự trải nghiệm một mẫu SUV 5 chỗ đẳng cấp với cảm giác phấn khích đích thực, xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy trên mọi cung đường./.