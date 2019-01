Mitsubishi Triton mới - Uy mãnh vượt trội

PC_Article_AfterShare_1

Mitsubishi Triton mới được ra mắt kỷ niệm 40 năm kể từ khi chiếc pick-up đầu tiên của Mitsubishi xuất hiện trên thị trường. Cùng với dòng xe thể thao việt dã (SUV), Triton luôn là dòng xe chiến lược thừa hưởng chất 4x4 vượt trội của Mitsubishi.

Mitsubishi Triton mới hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng



Mitsubishi Triton được khách hàng đánh giá cao bởi khả năng vận hành nổi bật trong phân khúc, bền bỉ và đáng tin cậy. Thiết kế J-line độc đáo mang lại tiện nghi nội thất khác biệt với các mẫu pick-up thông thường và hơn hết là khả năng off-road đỉnh cao. Mitsubishi Triton mới chuyển tải thông điệp “Engineered Beyond Tough” - Uy Mãnh Vượt Trội - không chỉ lột xác hoàn toàn so với mẫu xe tiền nhiệm mà còn cải tiến vượt bậc tính năng vận hành điều khiển và an toàn hiệu quả, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Mitsubishi Triton mới chuyển tải thông điệp “Engineered Beyond Tough” - Uy Mãnh Vượt Trội

Thiết kế Dynamic Shield – mạnh mẽ khỏe khoắn.

Thiết kế mới của Triton theo khái niệm “Rock Solid” – Mạnh mẽ Vững chãi –toát lên đầy đủ tinh thần “Engineered Beyond Tough” – Uy Mãnh Vượt Trội - một thiết kế mạnh mẽ được củng cố bởi sức mạnh kỹ thuật và bí quyết công nghệ danh tiếng của Mitsubishi được tích lũy từ đường đua khốc liệt Dakar Rally.

Vượt trên những thiết kế thông thường, Triton mới mang lại một khái niệm mới mẻ về dòng xe pick-up – đó chính là khái niệm về dòng xe Pick-up Thể thao Đa dụng.

Dàn đèn pha Bi-LED (pha-cốt) tích hợp dãy đèn day-light độc đáo



Ấn tượng về một mẫu xe Thể thao Đa dụng độc đáo trên Triton mới có thể được thấy rất rõ từ phía đầu xe với ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield thế hệ thứ 2, nổi bật và thu hút với dàn đèn pha Bi-LED (pha-cốt) tích hợp dãy đèn day-light độc đáo duy nhất trong phân khúc pick-up hiện nay.

Hông xe nổi bật bởi phần vè dập nổi, mang hình ảnh SUV mạnh mẽ và cân đối



Hông xe nổi bật bởi phần vè dập nổi, mang hình ảnh SUV mạnh mẽ và cân đối cùng dàn mâm 18” thiết kế mới. Phần sau xe vuông vắn – dầy và cá tính hơn với dãy đèn hậu LED “Dynamic-Shield” đầy ấn tượng.

Nội thất rộng rãi – lịch lãm và tiện ích

Nội thất của Triton mới được thiết kế hiện đại từ vô lăng, màn hình trung tâm, hệ thống điều khiển, điều hòa tự động v.v. Bên cạnh đó Mitsubishi trang bị thêm 2 cổng sạc điện thoại cùng với ngăn chứa vật dụng giúp gia tăng tiện ích cho hàng ghế thứ 2.

2 cổng sạc điện thoại cùng với ngăn chứa vật dụng giúp gia tăng tiện ích cho hàng ghế thứ 2

Mitsubishi Triton mới tiếp tục mang đến cho khách hàng một không gian nội thất rộng rãi với thiết kế J-line, chiều dài khoang nội thất lớn nhất và độ nghiêng thoải mái của lưng ghế sau tốt nhất phân khúc - lên đến 25 độ.

Tổng thể bảng điều khiển được mở rộng sang hai bên tạo cảm giác rộng rãi hơn cho cabin xe, các chi tiết được bố trí không cầu kỳ nhưng tinh tế và hiệu quả.

Khả năng tự động kiểm soát tốc độ xe



Vô lăng và cần số của Triton được bọc da, thiết kế theo ngôn ngữ “Dynamic Shield" dạng chiếc khiên tạo cảm giác vững chãi và chắc chắn, tích hợp nút điều khiển âm thanh trên vô lăng, an toàn hơn cho người lái khi vừa lái xe vừa thưởng thức những bản nhạc yêu thích. Hệ thống Cruise Control giúp người lái thoải mái hơn trong việc lái xe nhờ vào khả năng tự động kiểm soát tốc độ xe.

Vô lăng và cần số của Triton được bọc da

Sự tinh tế còn thể hiện qua việc Triton được bố trí các tay nắm hỗ trợ ra vào xe ở tất cả các vị trí ghế ngồi.

Ghế da – chỉnh điện được thiết kế “Form” mới, giúp ôm sát lưng người ngồi và mang lại sự ổn định thoải mái hơn, đặc biệt khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề off-road.

Toàn bộ 2 hàng ghế của xe đều được bọc da với “form” mới, mang lại không gian nội thất sang trọng và tiện nghi. Ghế lái chỉnh điện đến 8 hướng, hàng ghế thứ hai được bố trí 3 chỗ ngồi cùng 3 tựa đầu, ghế giữa tích hợp khay để ly kiêm bệ tì tay tiện lợi.

Mitsubishi Triton mới được trang bị hệ thống audio màn hình cảm ứng hiển thị đa thông tin, tích hợp AUX, USB và Radio cùng khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay, mang đến những trải nghiệm thoải mái và thêm tiện ích cho hành khách trên mọi hành trình.

Hệ thống audio màn hình cảm ứng hiển thị đa thông tin

Ngoài ra, Triton 2019 còn được trang bị một số tiện ích khác như khởi động bằng nút bấm đi cùng chìa khóa thông minh tiện lợi, hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control.

Vận hành mạnh mẽ thách thức mọi địa hình

Mitsubishi Triton mới sử dụng động cơ DIESEL MIVEC 2.4L thế hệ mới với thân động cơ hoàn toàn bằng hợp kim nhôm giúp giảm trọng lượng đầu xe đến 30 Kg so với vật liệu gang. Công nghệ điều khiển van biến thiên điện tử cũng lần đầu tiên được áp dụng trên động cơ Diesel trên xe Pickup giúp tăng công suất và mô-men đồng thời giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Hộp số AT 6 cấp mới được phát triển để thay thế cho hộp số 5 cấp trước đây giúp xe xe hài hòa giữa việc sang số mượt mà và khả năng chuyển số nhanh nhằm cung cấp công suất và mô-men lớn vốn rất thường gặp khi sử dụng xe pickup.

Mitsubishi Triton vận hành mạnh mẽ thách thức mọi địa hình

Lẫy sang số được tích hợp trên vô lăng mang lại trải nghiệm lái phấn khích và thể thao hơn.

Hệ thống truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II trứ danh của Mitsubishi được trang bị vi sai trung tâm với 4 chế độ gài cầu 2H (1 cầu), 4H (2 cầu nhanh), 4HLc (2 cầu nhanh với khóa vi sai trung tâm) hay 4LLc (2 cầu chậm, khóa vi sai trung tâm), đã được minh chứng sức mạnh qua 12 lần vô địch đường đua Dakar Rally khắc nghiệt. Đặc biệt, chế độ 4H (2 cầu toàn thời gian) với vi sai trung tâm cho phép xe vận hành trên cả đường trường lẫn đường địa hình.

Hệ thống sẽ tự động phanh giúp duy trì tốc độ xuống dốc

Khả năng vượt địa hình trên Triton mới còn đường tăng cường thêm 2 trang bị. Trang bị bổ sung đầu tiên là Nút chọn chế độ Địa hình (Offroad Mode) với 4 lựa chọn địa hình (Sỏi – Bùn – Cát – Đá). Chế độ này sẽ hỗ trợ người lái dễ dàng các cung đường offroad cũng như mang lại trải nghiệm lái hoàn hảo vượt trội hơn hẳn các mẫu xe cùng phân khúc trên thị trường hiện nay.

Người lái dễ dàng kiểm soát vận hành của xe trong mọi điều kiện địa hình.



Trang bị thứ hai được bổ sung để hỗ trợ offroad trên Triton mới là Hệ thống Hỗ trợ xuống dốc – hệ thống sẽ tự động phanh giúp duy trì tốc độ xuống dốc cho phép người lái xe di chuyển trên các con dốc trơn trượt an toàn hơn.

Giảm chấn sau được thiết kế mới cùng với hệ thống treo trước và sau được tinh chỉnh nhằm mang lại khả năng vận hành êm ái hơn cho hành khách.

Tính năng an toàn thiết thực

Hiệu suất phanh và cảm giác phanh trên Triton mới được cải thiện nhờ việc sử dụng cụm phanh và đĩa phanh lớn hơn.

Khung xe RISE là công nghệ tiêu chuẩn và là chìa khóa giúp Triton luôn duy trì an toàn ở mức tối đa, đảm bảo an toàn cho tất cả hành khách nhờ kết hợp hiệu quả với các tính năng an toàn ABS-EBD/ phanh khẩn cấp BA và hệ thống cân bằng điện tử ASTC.

Cấu tạo bởi vật liệu thép siêu cường có độ cứng cao cùng với công nghệ khung xe RISE, thiết kế đảm bảo khả năng hấp thụ năng lượng va chạm từ mọi hướng và phân tán lực tác động giúp bảo vệ tối ưu. Khung xe RISE không những vừa hạn chế tác động lên người bên trong xe khi có va chạm, mà còn đem đến sự vững chắc khi vào cua hoặc di chuyển ở tốc độ cao. Tính năng hỗ trợ xuống dốc HDC được nâng cấp cùng hệ thống khởi hành ngang dốc HSA giúp người lái dễ dàng kiểm soát vận hành của xe trong mọi điều kiện địa hình.

Chú thích ảnh

Với slogan toàn cầu “Engineered Beyond Tough” – “Uy Mãnh Vượt Trội”. Mitsubishi Triton mới là mẫu xe pickup sở hữu thiết kế mạnh mẽ, cùng khả năng vận hành vượt trội và tiện ích hoàn hảo. Không chỉ được nâng cấp ở thiết kế bên ngoài, trang bị vận hành cũng như những cải tiến trong thiết kế cơ bản của xe từ hộp số, hệ thống treo, hệ thống phanh, Mitsubishi Triton mới chắc chắn sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu kinh doanh cũng như sử dụng cá nhân và là lựa chọn tối ưu cho khách hàng trong phân khúc pick-up.

Mitsubishi Triton được phân phối tại thị trường Việt Nam với 6 màu sắc: Đen, Trắng, Bạc, Nâu, Cam (mới), Xám (mới).

Với tất cả những ưu thế đó, Triton mới có mức giá công bố hợp lý:

Phiên bản Giá bán (Đã bao gồm VAT) 4x2 AT MIVEC 730.500.000 đồng 4x4 AT MIVEC 818.500.000 đồng

Trong chuỗi hoạt động giới thiệu Triton mới, các khách hàng tại TP. HCM còn có thể được trải nghiệm cảm giác phấn khích, hồi hộp và thích thú khi ngồi trải nghiệm ở vị trí ghế hành khách trong chương trình “Ra mắt và trải nghiệm Triton mới” cùng với “Nữ hoàng drift xe” Leona Chin đến từ Malaysia.

“Nữ hoàng drift xe” Leona Chin đến từ Malaysia.

“Nữ hoàng drift xe” Leona Chin cùng đại diện Mitsubishi

Hành khách trong chương trình “Ra mắt và trải nghiệm Triton mới” cùng với “Nữ hoàng drift xe” Leona Chin

Sau sự kiện “Mitsubishi Experience Day” đầu tháng 11 năm 2018, đây là lần thứ hai nữ vận động viên lái xe chuyên nghiệp Leona trở lại Việt Nam, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn kỹ thuật drift đẹp mắt và không kém phần hồi hộp, phô diễn sự mạnh mẽ, bền bỉ, đẳng cấp khi kết hợp với Mitsubishi Triton. Khách hàng sẽ tìm được câu trả lời cho một chiếc xe pick-up lý tưởng cho bản thân và gia đình cũng như công việc kinh doanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập:

• Website: www.triton.com.vn

• Fanpage chính thức: www.facebook.com/MitsubishiMotorsVietnam/