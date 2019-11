Nhà Trắng cảnh giác với thỏa thuận FCA-PSA do Trung Quốc tham gia

Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn theo dõi sát sao thương vụ sáp nhập giữa Fiat Chrysler (FCA) với Tập đoàn PSA vì có sự tham gia của một hãng xe Trung Quốc.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng - ông Larry Kudlow chia sẻ tại buổi phỏng vấn của hãng tin Bloomberg: “Chắc chắn là chúng tôi sẽ xem xét một cách rất cẩn thận thương vụ này. Tổng thống Mỹ chưa có ý kiến nào về thương vụ này, và Mỹ không sợ việc hợp tác làm ăn với các công ty quốc tế... Nhưng ai biết được đấy”.

Theo Cố vấn kinh tế Nhà Trắng - ông Larry Kudlow, Mỹ hy vọng việc tăng cường sản xuất tại Mỹ, có thêm nhiều nhà máy và việc làm ở Mỹ. Ở góc độ có sự tham gia của phía Trung Quốc, sẽ thận trọng theo dõi

Khi được hỏi về việc nhà sản xuất ô tô Dongfeng của Trung Quốc hiện nắm giữ 12,2% vốn chủ sở hữu và 19,5% cổ phần có quyền bỏ phiếu trong PSA, ông Kudlow cho biết: “Với việc có sự tham gia của đối tác Trung Quốc, nên chúng tôi rất cảnh giác và trong tình trạng phòng thủ".

“Chúng tôi sẽ chào đón một thỏa thuận tốt. Chúng tôi hy vọng việc tăng cường sản xuất tại Mỹ, sẽ có thêm nhiều nhà máy và việc làm ở Mỹ. Ở góc độ có sự tham gia của phía Trung Quốc, chúng tôi sẽ thận trọng theo dõi” - Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nhấn mạnh.

Theo trang Autonews Europe, trong ngành đã xuất hiện tin đồn rằng Dongfeng có thể sẽ bán cổ phần trong PSA, việc này có thể giúp thương vụ sáp nhập này sớm được cơ quan quan lý của Mỹ thông qua.

PSA rõ ràng đang có kế hoạch tái chinh phục thị trường Mỹ và Canada. Hiện công ty đã xác định được 15 tiểu bang có thể chào đón thương hiệu ô tô Pháp này: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Texas, Virginia và Washington.

Và các sản phẩm mà hãng có thể sẽ đem đến các thị trường này là các mẫu crossover như 3008, 5008 là khả thi nhất, ngoài ra còn có mẫu 508 fastback./.