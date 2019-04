10 mẫu siêu xe cũ được bán với giá vô cùng phải chăng

1. Porsche 911 Turbo: Giá của phiên bản 930 trong thập niên 1970-1980 và những phiên bản 964, 993 đều tăng nhưng vẫn chưa đủ để đưa Porsche lên tầm cao mới. Mẫu 911 gần như là một sản phẩm đến từ tương lai vào thời điểm đó khi nó được đưa ra thị trường. (Ảnh: Petrolicious) 2. Dodge Viper: Với động cơ V10 dưới nắp ca-pô và hình dáng giống như vừa được lấy từ phim “Người Dơi”, Dodge Viper là một mẫu xe thể thao khá ấn tượng. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ, bạn có thể mua một chiếc mui trần Viper với giá dưới 40.000 USD; nếu có trên 50.000 USD, bạn có thể sở hữu một chiếc GTS mui cứng. (Ảnh: Bring a trailer) 3. Lotus Espirit: Mẫu Esprit không được nổi tiếng như nhiều siêu xe khác trong danh sách này, điều này giúp giải thích vì sao chúng có mức giá vừa phải. Rất nhiều chiếc Esprit chỉ có giá khoảng 30.000 USD trở xuống. (Ảnh: Autoblog) 4. Ferrari: Bỏ qua những chiếc Ferrari 308 với giá khá cao; những chiếc California, 348 Spyder, Mondial Cabrio và 355 đều có giá dưới 50.000 USD. Còn với 70.000 USD, bạn sẽ có thể sở hữu những chiếc tốt hơn nữa. (Ảnh: CNC Motors) 5. Aston Martin: Đây cũng là chiếc xe ưa thích của nam diễn viên James Bond trong loạt phim "Điệp viên 007". Bạn có thể sở hữu những chiếc Aston Martin như Vantage V8, DB7 và DB9 tất cả đều với giá dưới 50.000 USD. (Ảnh: Bring a Trailer) 6. Acura NSX: Trước đây, NSX được gọi là Ferrari Nhật Bản do siêu xe có động cơ đặt ở giữa này rất nhanh, cảm giác lái chính xác, với độ bám đường và khả năng cân bằng tuyệt vời, kể cả khi xét theo tiêu chuẩn ngày nay. Có rất nhiều chiếc siêu xe Honda NSX cũ với giá dưới 50.000 USD, những chúng đang dần tăng giá trong một vài năm qua. (Ảnh: Bring a Trailer) 7. Lotus Elise: Đây là một dòng siêu xe đặc biệt, Lotus Elise giống như một "quả bom nhỏ" tập trung vào việc xử lý thay vì tăng tốc, dù trọng lượng không tải rất thấp cũng đồng nghĩa với việc nó rất nhanh. Những chiếc Lotus Elise đang giảm giá so với trước đây, mức giá thấp nhất của chúng chỉ 20.000 USD. (Ảnh: Bring a trailer) 8. Corvette (C4) ZR1: Corvette (C4) ZR-1 được trang bị động cơ V8 32 van do Lotus thiết kế, giúp xe có thể tăng tốc từ 0 đến 96 km/h trong 4,4 giây. Hiện nay, những chiếc Corvette C4 ZR-1 có giá dưới 30.000 USD. (Ảnh: GM Inside News) 9. Pantera DeTomaso: DeTomaso Pantera có từ những năm 70 của thế kỷ trước. Mẫu xe kết hợp khung gầm của Italia với động cơ mạnh mẽ của Mỹ, V8 5.8L của Ford. Pantera không phổ biến như các xe khác trong danh sách, nhưng vẫn có thể tìm thấy những chiếc cũ với giá dưới 60.000 USD. (Ảnh: Hagerty) 10. Consulier GTP: Chiếc siêu xe này thiết kế bởi Walter Mosler, thân xe làm từ kevlar và sợi carbon, động cơ 4 xi-lanh 2.2L của Chrysler được đặt ở giữa. Chỉ có dưới 100 xe được sản xuất, và chiếc mới nhất xuất hiện trên eBay được bán với giá 50.000 USD. (Ảnh: Motor1)

