10 mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ năm 2018

1. Toyota Camry: Toyota Camry là một trong những dòng xe sedan bán chạy nhất tại Mỹ trong nhiều thập kỷ qua với sự thoải mái và độ tin cậy cao của người tiêu dùng. Tính đến tháng 11/2018, dữ liệu của Goodcarbadcar cho biết, người Mỹ đã tiêu thụ 314.346 xe, giảm 8% so với năm trước. 2. Honda Civic: Các dòng sản phẩm của Honda Civic đang phát triển trong những năm gần đây, công ty hiện cung cấp các biến thể của nó như sedan, coupe và hatchback. Và mẫu xe nổi bật nhất là Civic Type R với động cơ 4 xy-lanh, 2.0 L, tăng áp có công suất 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 399 Nm. Nhờ vào sự đa dạng của sản phẩm, giá cả và hiệu suất, Honda đã bán được 299.376 chiếc trong năm nay. Tuy nhiên, con số đó vẫn giảm đáng kể 13,45% so với năm 2017. 3. Toyota Corolla: Doanh số của Cololla chỉ kém Civic khoảng 21.000 chiếc và doanh số đã giảm 10% trong năm nay, nhưng thiết kế mới của nó gần đây có thể giúp Toyota đảo ngược được chiều hướng trong năm tới. 4. Honda Accord: Chiếc Honda Accord được thiết kế lại có kích thước lớn hơn và sang trọng hơn so với phiên bản trước. Nhưng không may là thiết kế này lại không đẩy mạnh doanh số của công ty vì họ chỉ bán được 262.444 chiếc tính đến tháng 11/2018 - giảm là 12,68% cùng kỳ năm 2017. 5. Nissan Sentra: Mặc dù Nissan đang phát triển một mẫu Sentra hoàn toàn mới, nhưng phiên bản hiện tại của nó vẫn được nhiều khách hàng tin dùng. Với mức giá hợp lý, dưới 18.000 USD (khoảng 428 triệu đồng), doanh số của Sentra tính đến tháng 11/2018 là 195.479 chiếc. 6. Nissan Altima: Doanh số của Nissan Altima đã giảm gần 19% trong năm 2018, nhưng điều đó có thể là do công ty đã giới thiệu phiên bản mới được thiết kế lại tại Triển lãm ô tô New York vào tháng 4/2018. Một trong những điểm nổi bật của nó là nội thất chất lượng cao hơn, hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn và động cơ 4 xy-lanh, 2.0 L, tăng áp hoàn toàn mới với công nghệ nén biến thiên tạo ra công suất 185 mã lực và mô-men xoắn cực đại 379 Nm. 7. Hyundai Elantra: Elantra phiên bản nâng cấp đã được "lên kệ" vào mùa thu này, nhưng thế hệ tiền nhiệm của nó đã kết thúc năm 2018 với 185.339 xe được bán ra. Điều đó không thực sự quá ấn tượng, nhưng đó là một trong số ít những mẫu xe có sự gia tăng về doanh số trong năm nay. 8. Ford Fusion: Thật khó hiểu khi Ford đang lên kế hoạch ngừng cung cấp mẫu xe bán chạy nhất này của mình tại Mỹ; trong năm vừa qua, họ đã bán được 157.548 xe và chuẩn bị giới thiệu một bản nâng cấp nhỏ vào mùa xuân tới. Lí do có thể do doanh số cao nhưng thực tế đã giảm 18% so với năm trước nên Ford đã quyết định không tiếp tục đầu tư vào dòng sản phẩm này nữa. 9. Chevrolet Cruze: Một mẫu xe bán chạy khác cũng sẽ được ngừng cung cấp tại Mỹ vào ngày 1/3/2019 là Cruze; doanh số của GM đã giảm mạnh khoảng 20%. 10. Chevrolet Malibu: Một trong số ít những chiếc xe vẫn được giữ lại ở thị trường Mỹ của GM là Chevrolet Malibu - chiếc sedan tầm trung của công ty là đối thủ cạnh tranh của Fusion. Mặc dù không thành công như Camry hay Accord nhưng GM có thể tiếp tục cung cấp mẫu xe này để "đền bù" cho sự ra đi của Cruze và Impala trong năm tới.

