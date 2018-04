5 mẫu xe 2018 có khả năng thành xe sưu tầm

Honda Civic Type R: Việc Honda Civic Type R xuất hiện trong danh sách này không gây ngạc nhiên, bởi mẫu xe thế hệ thứ 10 là mẫu xe đầu tiên được mang đến thị trường Mỹ. Kéo theo đó là những người bán lại xe của mình với mức giá trên trời, dù Honda chỉ đưa ra mức giá hợp lý 34.000 USD (khoảng 782 triệu đồng). Kia Stinger GT: Đây là một mẫu xe gây bất ngờ trong danh sách này, bởi khi nghĩ tới Kia, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến những mẫu xe xấu và được sản xuất kém. Tuy nhiên, Stinger GT không chỉ là mẫu xe thể thao đầu tiên của Kia, mà còn rất được ưa thích bởi mang nhiều tính năng vượt trội so với mức giá và có chất lượng sản xuất tốt. Xe thậm chí còn được MotorWeek bình chọn là Sedan Thể thao tốt nhất 2018. Lexus LC 500: Hãng xe sang trọng này đã bị nhiều người chê bai thời gian vừa rồi bởi việc sử dụng lưới tản nhiệt “xấu khủng khiếp”. Thế nhưng, LC 500 không những đã tìm được cách để mẫu lưới tản nhiệt này nổi bật, mà còn được đánh giá là một trong những mẫu xe đẹp nhất trên thị trường hiện nay. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cho rằng Lexus LC 500 chắc chắn sẽ sớm trở thành xe sưu tầm. Audi RS3: Một mẫu xe được đánh giá là xứng đáng trở thành tiêu chuẩn cho xe compact hiệu suất cao. RS3 sử dụng hệ truyền động 44 bánh Quattro kinh điển của Audi, động cơ tăng áp 2.5 lít 5 xy-lanh và hộp số ly hợp kép 7 cho khả năng tăng tốc nhanh như chớp. Tuy nhiên, dù xe có tốc độ cực ấn tượng, nhưng độ thoải mái lại không bằng khi so với BMW M2. Jeep Grand Cherokee Trackhawk: Mẫu xe thể hiện cách mà người Mỹ tạo nên một chiếc SUV hiệu suất cao và "gây sốt". Việc mẫu SUV này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 2,8 giây gây ấn tượng mạnh, tuy nhiên, có nhiều lý do khiến Jeep Grand Cherokee Trackhawk không xứng được ở trong danh sách này. Điển hình như việc các hãng xe khác cũng có SUV hiệu suất cao. Và tuy Jeep không công bố số lượng sản xuất, nhưng rõ ràng Grand Cherokee Trackhawk không được giới hạn số lượng nên khó trở thành một mẫu xe sưu tầm.

