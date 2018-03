Ảnh chi tiết BMW X2 vừa ra mắt tại Malaysia

F39 BMW X2 chỉ có 1 phiên bản xăng sDrive20i và được phân phối tại Malaysia theo dạng nhập khẩu CBU với giá 320.800 MYR (khoảng 1,86 tỷ đồng), đắt hơn 90.000 MYR so với mẫu X1 sDrive20i lắp ráp trong nước (CKD) giá 230.800 MYR (1,34 tỷ đồng). Điểm khác biệt của X2 so với X1 là thiết kế ngoại thất hoàn toàn mới, với đầu xe độc đáo, lưới tản nhiệt hình lưới thang lần đầu xuất hiện, đường mái trượt thấp, vòm bánh xe nổi bật và đuôi xe thể thao hơn với đèn đuôi LED hình chữ L. Ngoài ra, còn có logo BMW trên cột C giống những mẫu coupe BMW đời đầu như 2000 CS và 3.0 CSL. Một trong những đặc điểm riêng của X2 tại Malaysia là gói M Sport với cản trước, cản sau và ốp hai bên sườn xe thể thao, mạnh mẽ và được làm nổi bật với màu xám Dark Shadow. Hệ thống treo M Sport làm giảm chiều cao xe đi 10 mm. Bên trong nội thất có ghế ngồi thể thao và trang trí Aluminium Hexagon Anthracite. Xe sử dụng động cơ turbo B48 2.0 lít 4 xy-lanh công suất 192 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm. Năng lượng truyền động cầu trước qua ly hợp kép đôi 7 cấp. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,7 giây, vận tốc tối đa 227 km/h, mức tiêu thụ 5,9 lít/100 km. Mẫu X2 được giới thiệu đem lại trải nghiệm lái thể thao hơn so với X1, và cứng hơn 10% so với người anh em. Hệ thống treo có lò xo được sửa đổi, giảm chấn và thanh chống trượt cho phù hợp. Trong khi đó, vô-lăng M Sport tiêu chuẩn có tỷ số nhanh hơn so với trên X1. Bộ kit tiêu chuẩn bao gồm đèn pha LED toàn bộ, đèn LED sương mù, la-zăng nan đôi Style 715 M 19 inch, khóa thông minh Comfort Access, điều hòa khí hậu 2 khu, hàng ghế trước có thể điều chỉnh bằng điện và ghế lái có chức năng ghi nhớ, đèn khoang 6 màu, hỗ trợ đỗ xe, cảm biến đỗ xe trước và sau, màn HUD, camera đảo ngược và cốp xe mở điện không cần dùng tay. X2 còn có hệ thống định vị Professional với màn cảm ứng 8,8 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Gói BMW Connected tích hợp tính năng gọi khẩn cấp thông tin, dịch vụ trợ giúp, Teleservices, dịch vụ BMW Online và BMW Remote, cùng nhiều tính năng khác. Những màu sắc của xe bao gồm Galvanic Gold, Misano Blue và sunset Orange kết hợp với da bọc Dakota màu đen cũng như da màu Black Sapphire với Magma Red Dakota. 7ccfae541496749516a5b710b3948d53/5ab71995/2018_03_22/fzz6KWmaZNwtxwtAzZKp1A/FIRST_DRIVE_F39_BMW_X2_Malaysian_review__RM320k.mp4

