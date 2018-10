Ảnh chi tiết Hyundai New County giá từ 1,395 tỷ đồng

So với phiên bản trước, mẫu xe thương mại 29 chỗ của Hyundai - New County có một diện mạo mới nổi bật hơn. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 7.620 x 2.090 x 2.855 mm và có chiều dài cơ sở là 4.085 mm. Điểm khác biệt trong thiết kế mới nằm ở phần đầu xe khi được trang trí lưới tản nhiệt mạ crom và cụm đèn pha mới hoàn toàn. Phần sau xe, cụm đèn hậu mới được thiết kế theo chiều dọc ở phần chính giữa là logo Hyundai khổ lớn. New County được trang bị hệ thống kính liền 2 bên và có tích hợp đèn báo rẽ ở 2 bên sườn xe. Cửa xe được mở rộng một góc 70o kết hợp với bậc lên xuống rất thuận tiện. New County được trang bị bộ la zăng kích thước 7.50R16. Ngăn chứa đồ phía sau xe được thiết kế rộng rãi và thuận tiện xếp và dỡ đồ. Về nội thất, New County vẫn giữ những nét đặc trưng với bảng điều khiển trung tâm được thiết kế cong, ốp vân gỗ sang trọng và rất dễ dàng để thao tác. New County được trang bị điều hòa tiêu chuẩn, đầu CD, kết nối radio, AUX. Cụm đồng hồ trung tâm hiện đại và sắc nét. Vô lăng hai chấu đặc trưng của County kết hợp với ghế lái điều chỉnh theo vị trí ngồi mang lại tư thế ngồi thoải mái cho người lái. Xe được trang bị hàng ghế 2x2, lối đi ở giữa rất thuận tiện cho hành khách lên xuống xe. New County còn được trang bị cửa lên xuống điều chỉnh điện, giá để đồ cho hành khách trên cao, quạt thông gió, cửa gió điều hòa và đèn đọc sách. New County được trang bị động cơ D4GA công suất 140 mã lực và mô men xoắn 372 Nm đạt khí thải Euro 4 và được đánh giá rất cao về mức tiêu thụ nhiên liệu. Cùng với đó, New County được trang bị hệ thống khung gầm bằng thép cao cấp với cấu trúc vòng quay khép kín nên khá chắc chắn và có độ êm ái khi vận hành trên nhiều địa hình khó. New County được phân phối với 3 lựa chọn màu sắc: Trắng, Vàng và Nâu vàng với mức giá bán lẻ nguyến nghị là: 1,395 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT) và ảo hành 3 năm hoặc 100.000 Km tuỳ điều kiện nào đến trước.

