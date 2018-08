Ảnh chi tiết Mitsubishi Expander vừa được ra mắt tại Việt Nam

Ngày 8/8, Mitsubishi chính thức ra mắt Xpander tại thị trường Việt Nam Chiếc Crossover MVP của Mitsubishi mang thiết kế Dynamic Shield với những đường nét cắt xẻ góc cạnh. Đầu xe Mitsubishi Xpander gây chú ý với cụm đèn pha được chuyển xuống dưới cản trước, đèn báo rẽ đi cùng với hệ thống đèn sương mù hình tròn nằm 2 bên. Lưới tản nhiệt của xe được thiết kế hình chữ X. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.775 mm và khoảng sáng gầm xe là 205 mm. Xe có trọng lượng khô 1.240 kg. Mâm xe có khích thước 16 inch cho cả bánh trước và sau. Xe không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản concept trước đó. Ở đuôi xe, cụm đèn hậu LED được thiết kế hình chữ L. Ốp cản sau khỏe khoắn. Đèn hậu sử dụng công nghệ LED. Xe có cánh gió cố định phía trên. Về nội thất, Mitsubishi trang bị cấu hình 7 chỗ, nội thất bọc nỉ với nhiều chi tiết nhựa giả gỗ. Vô lăng ba chấu thể thao, tích hợp phím điều khiển. Cụm đồng hồ 2 vòng tròn sau vô-lăng dạng analog hiển thị vòng tua máy, tốc độ... còn chính giữa là màn hình điện tử hiển thị nhiên liệu, nhiệt độ máy... Xpander sử dụng động cơ 1.5L, công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe được cung cấp hai tùy chọn hộp là hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp. Xe được trang bị điều hòa hai giàn lạnh, cửa gió sau với bốn cửa gió. Cửa gió cho hai ghế trước. Xe được trang bị túi khí đôi cho hàng ghế trước. Về mặt an toàn, Xpander được trang bị khung xe RISE, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hệ thống cân bằng điện tử (ASC), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)... Xpander được xếp hạng an toàn 4 sao theo tiêu chuẩn ASEAN CAP. Xe được trang bị 16 hộc để nước. Hệ thống thông tin giải trí có trang bị Bluetooth, USB, DVD,... Mitsubishi cũng công bố giá bán cho Xpander khởi điểm từ 550 - 650 triệu đồng tùy từng phiên bản. Xe chính thức nhận đặt hàng từ tháng 9/2018 được giao tới tay khách hàng từ tháng 10/2018. Những khách hàng đặt xe trước sẽ nhận bộ phụ kiện chính hãng trị giá 20 triệu đồng.

