Ảnh chi tiết Toyota Vios GX 2018 tại Malaysia

Phiên bản mới có tên Vios GX với mức giá bán lẻ là 90.980 RM (khoảng 513 triệu đồng) chưa bao gồm bảo hiểm. Những thay đổi tiêu biểu bao gồm ăng-ten dạng vây cá mập, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước (chỉ có trên phiên bản G, GX và TRD Sportivo). Những thay đổi đáng chú ý nhất về ngoại thất có thể được thể hiện rõ ở phần đầu xe. Lớp nhựa đen bây giờ được kéo dài ra "ôm" lấy cả đèn sương mù. Các khe hút gió phía cản trước cũng được mở rộng hơn. Toyota Vios nâng cấp vẫn sở hữu khối động cơ Dual VVT-i 2NR-FE 1.5 lít đi kèm van điều chỉnh ở cả van nạp và van xả. Phiên bản GX được trang bị bộ la-zăng hợp kim 15 inch lần đầu tiên được thấy trên bản nâng cấp chính thức vào tháng 10/2016. Cản sau thiết kế khỏe khoắn với các thanh ốp hai tông màu đen - trắng. Động cơ có công suất 105 mã lực ở tốc độ 6.000 vòng/phút và 140 Nm mô-men xoắn ở 4.200 vòng/phút đi kèm hệ dẫn động cầu trước và hộp số sport sequential shiftmatic 7 cấp. Về nội thất, ghế da với tông màu đen - đỏ đun thiết kế đục lỗ thay thế cho màu nâu từ trước và một hệ thống giải trí DVD-AVX mới với các tính năng nâng cao cũng có sẵn và kết nối với một camera sau được trang bị cho tất cả các biến thể ngoại trừ Vios J MT và AT. Những thay đổi này được giới thiệu vào tháng 5/2017 . Vios 2018 được bán ra với 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Silver Metallic, Medium Silver Metalic, Attitude Black Mica, Crimson Spark Red Metallic, Super White II và White Pearl CS (chỉ dành cho TRD Sportivo). Về khả năng an toàn, xe được trang bị 2 túi khí phía trước cùng một số tính năng thông minh khác như hệ thống điều khiển hành trình chủ động và kiểm soát lực kéo tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể, cùng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS với hỗ trợ phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp và các ghế an toàn cho trẻ em Isofix. 6 biến thể của Vios sẽ được bán tại Malaysia với giá 74.980 RM (khoảng 423 triệu đồng) cho phiên bản 1.5J số sàn; 77.980 RM (khoảng 440 triệu đồng) cho 1.5J số tự động; 81.980 RM (khoảng 462 triệu đồng) cho 1.5E số tự động; 87.980 RM (khoảng 496 triệu đồng) cho 1.5G tự động, 1.5GX số tự động có giá 90.980 RM (khoảng 513 triệu đồng) và cuối cùng phiên bản 1.5 TRD Sportivo cao cấp nhất số tự động với giá 93.980 RM (tương đương 530 triệu đồng).

