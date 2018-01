Audi R8 từng của ca sĩ Đông Nhi tái xuất đường phố Sài Gòn

Sau khoảng thời gian dài nằm tại Showroom tại Q1, chiếc Audi R8 V10 Plus chính hãng đã trở lại đường phố Sài Gòn đầu năm. Xe thuộc thế hệ thứ 2 của Audi R8 với thiết kế góc cạnh hơn thế hệ đầu tiên. Lưới tản nhiệt dạng lưới hình lục giác cỡ lớn. Đèn pha với dãy LED chiếu sáng ban ngày. Vào thời điểm hiện tại, đây là chiếc R8 màu đỏ duy nhất sử dụng mâm bạc tại Việt Nam. Hốc hút gió bên hông được làm bằng carbon. Logo R8 trên nắp bình xăng. Ống xả kép hai bên có nét khá tương đồng với mẫu xe "song sinh" Lamborghini Huracan Audi R8 V10 Plus sử dụng động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, công suất cực đại 610 mã lực và mômen xoắn cực đại 560 Nm. Động cơ này cũng có thể tìm thấy trên Lamborghini Huracan. Xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 3,2 giây và tốc độ tối đa đạt 330 km/h. Tại Việt Nam, Audi R8 V10 Plus có giá bán vào khoảng 11 - 14 tỷ đồng. Đây là chiếc Audi R8 từng thuộc sở hữu của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng và trước đó thường được Audi sử dụng làm sự kiện tại Việt Nam. Nhưng sau đó đã được bán và xuất hiện tại một showroom bán xe tại TP HCM.

Sau khoảng thời gian dài nằm tại Showroom tại Q1, chiếc Audi R8 V10 Plus chính hãng đã trở lại đường phố Sài Gòn đầu năm.

Xe thuộc thế hệ thứ 2 của Audi R8 với thiết kế góc cạnh hơn thế hệ đầu tiên. Lưới tản nhiệt dạng lưới hình lục giác cỡ lớn. Đèn pha với dãy LED chiếu sáng ban ngày.

Vào thời điểm hiện tại, đây là chiếc R8 màu đỏ duy nhất sử dụng mâm bạc tại Việt Nam. Hốc hút gió bên hông được làm bằng carbon. Logo R8 trên nắp bình xăng. Ống xả kép hai bên có nét khá tương đồng với mẫu xe "song sinh" Lamborghini Huracan Audi R8 V10 Plus sử dụng động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, công suất cực đại 610 mã lực và mômen xoắn cực đại 560 Nm. Động cơ này cũng có thể tìm thấy trên Lamborghini Huracan. Xe có khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 3,2 giây và tốc độ tối đa đạt 330 km/h. Tại Việt Nam, Audi R8 V10 Plus có giá bán vào khoảng 11 - 14 tỷ đồng. Đây là chiếc Audi R8 từng thuộc sở hữu của cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng và trước đó thường được Audi sử dụng làm sự kiện tại Việt Nam. Nhưng sau đó đã được bán và xuất hiện tại một showroom bán xe tại TP HCM.