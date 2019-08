Audi R8 V10 Plus tái xuất trên phố Sài Gòn với màu “áo” mới

Cuối tuần qua, giới mê xe lại có cơ hội được “ngắm nhìn” một trong những chiếc Audi R8 V10 Plus xuất hiện trên phố.

Khác với những lần trước đó, lần này là sự xuất hiện của một chiếc R8 V10 Plus mang màu vàng đậm phối với mui đen.

So với thế hệ trước, R8 Type 4S có thay đổi đáng kể về thiết kế phần cản trước và đuôi sau, đặc biệt là hai hốc gió hông được thu gọn lại thay vì một dải như trên Type 42.

Chủ yếu tại Việt Nam, R8 Type 4S chủ yếu thuộc phiên bản động cơ V10 Plus.

So với nguyên bản, chiếc R8 V10 Plus này được trang bị bộ mâm Vossen 5 chấu đơn cỡ lớn giúp chiếc xe tăng thêm phần thể thao cũng như “hầm hố” hơn so với mâm 5 chấu kép nguyên bản.