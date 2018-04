Bất ngờ trước những thay đổi của Toyota RAV4 thế hệ mới

Tại Triển lãm ô tô New York 2018 (New York Auto Show 2018), Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 5 của mẫu xe RAV4 với nhiều thay đổi cả nội và ngoại thất xe. Cũng giống như Prius, C-HR, Camry và Corolla, RAV4 hoàn toàn mới sẽ sử dụng nền tảng khung gầm TNGA của Nhật Bản (Toyota New Global Architecture). RAV4 thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.590 mm x 1.850 mm x 1.700 mm. Với thiết kế mới, RAV4 2019 mang đến cái nhìn góc cạnh và hầm hố hơn. Đầu xe RAV4 thế hệ mới có thiết kế lưới tản nhiệt gợi nhớ về các dòng SUV Toyota truyền thống. Các phiên bản Limited và XSE được thiết kế sang trọng hơn với lưới tản nhiệt và nhiều chi tiết mạ crom. Cụm đèn pha và đèn định dạng LED Đuôi xe mang thiết kế góc cạnh và được kết nối bằng một thanh nẹp kim loại. Cản dưới được ốp nhựa khác màu và một tấm kim loại bảo vệ. Đi cùng là hệ thống ống xả đôi đặt đối xứng đem lại cho RAV4 2019 cảm giác khỏe khoắn, thể thao. Không chỉ thay đổi ở ngoại thất, nội thất xe cũng được thiết kế lại hoàn toàn mang tới cảm giác hiện đại và sang trọng hơn. Không gian được bao trùm bởi các chi tiết bọc da màu đen. Ngoài ra, Toyota RAV4 thế hệ mới còn được trang bị màn hình hiển thị tốc độ trên kính lái và hệ thống thông tin giải trí Entune 3.0 kết hợp Wi-Fi 4G LTE trong xe, âm thanh JBL và Apple Car Play. Vô-lăng 3 chấu đáy vát tích các phím điều khiển. RAV4 cũng được trang bị hệ thống an toàn 8 túi khí, hệ thống an toàn Safety Sense của Toyota với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo trước va chạm và phát hiện người đi bộ, cảnh báo hỗ trợ giữ làn đường, cruise control nhờ cảm biến radar, cảnh báo rời làn, trợ lái, đèn pha tự động, đọc biển báo và hỗ trợ bám làn. Không gian nội thất cũng có thể được gia tăng để thêm diện tích chứa đồ. Ngoài ra, nhờ cấu trúc TNGA mới, thân xe RAV4 thế hệ mới cứng hơn 57%. Toyota RAV4 thế hệ mới còn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh có tính năng phân bổ mô-men xoắn thông minh tới từng bánh. Với khả năng ngắt dẫn động Rear Driveline Disconnect, 50% sức mạnh động cơ có thể được truyền tới một hoặc cả hai bánh sau. RAV4 thế hệ mới tại các thị trường như Bắc Mỹ sẽ được trang bị động cơ 2.5 lít Inline-Four, đi kèm hộp số tự động 8 cấp tùy chọn. Ngoài ra, RAV4 phiên bản hybrid sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT ra mắt sau đó. RAV4 sẽ cạnh tranh với những mẫu xe như: Honda CR-V, Ford Escape, Mazda CX-5, Chevrolet Equinox, Jeep Compass, Subaru Forester, Nissan Rogue, Nissan X-Trail và Kia SportageHyundai Tucson. Toyota RAV 2019 sẽ có mặt ở Mỹ và Canada vào cuối năm 2018, các phiên hybrid sẽ xuất hiện vào đầu năm 2019. Giá cho từng phiên bản sẽ được công bố vào quý cuối cùng của năm 2018. 8a75e245339e341c3a923f2e3d56d894/5ac5a3c4/2018_04_02/30IJcXo9FAmUewolg2nzYA/2019_Toyota_RAV4__Trailer.mp4

