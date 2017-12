BMW 5-Series G30 2017 đầu tiên về Việt Nam

BMW 5-Series 2018 chính thức trình làng vào tháng 10/2016 với nhiều thiết kế đổi mới như thép chịu lực cao và ngoại thất thay đổi nhẹ. Về kích thước, BMW 5-Series 2017 sở hữu dài, rộng, cao tương ứng 2.975mm - 1.868mm - 1.479mm, chiều dài tổng thể 4.936mm. Việc sử dụng nhôm thay thế các bộ phận trên xe đã giảm trọng lượng xuống gần 70kg so với thế hệ trước. Điểm nhấn về mặt ngoại thất trên chiếc 5-Series 2018 đó là được trang bị đèn chiếu sáng cảm ứng Adaptive LED. Ngoài ra công nghệ LED thích ứng với tính năng phân bổ ánh sáng linh hoạt chiếu xa và chống lóa đến 500m. Cặp đèn hậu phía sau xe cũng được thiết kế lại, ống xả thiết kế lại chi tiết gọn gàng hơn. Hệ thống treo được hạ thấp cùng bộ la-zăng 19inch. Xe có diện mạo thể thao. Khoang hành lý được thiết kế lại, tăng từ 520L lên 530L giúp không gian rộng rãi, đa dụng hơn. Nhờ thiết kế đổi mới giúp chiếc BMW 5-Series 2018 rộng rãi hơn. Trung tâm khoang lái có một màn hình cỡ lớn 10,2 inch với dao diện như điện thoại thông minh. Trên chiếc 5-Series còn được trang bị hệ thống loa Harman Kardon 600W, cửa mở cốp rảnh tay, tính năng ra lệnh bằng cử chỉ. Công nghệ trên xe cũng rất đáng chú ý: hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp tính năng Stop and Go, camera lùi.... Điểm nhấn cũng rất đáng chú ý trên công nghệ là hệ thống đỗ xe từ xa Remote Parking. Hàng ghế sau có không gian rộng rãi hơn và còn được trang bị thêm tính năng mát xa cùng hệ thống điều hòa không khí 4 chiều. Khoang chứa đồ cũng rộng hơn. BMW 530i G30 2018 được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp cho công suất 252 mã lực, tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh Xdrive, cho mô men xoắn 350nm cùng hộp số 8 cấp. Nhờ sức mạnh trên xe chỉ cần tăng tốc 0-96km/h trong 6s./.

BMW 5-Series 2018 chính thức trình làng vào tháng 10/2016 với nhiều thiết kế đổi mới như thép chịu lực cao và ngoại thất thay đổi nhẹ. Về kích thước, BMW 5-Series 2017 sở hữu dài, rộng, cao tương ứng 2.975mm - 1.868mm - 1.479mm, chiều dài tổng thể 4.936mm. Việc sử dụng nhôm thay thế các bộ phận trên xe đã giảm trọng lượng xuống gần 70kg so với thế hệ trước. Điểm nhấn về mặt ngoại thất trên chiếc 5-Series 2018 đó là được trang bị đèn chiếu sáng cảm ứng Adaptive LED. Ngoài ra công nghệ LED thích ứng với tính năng phân bổ ánh sáng linh hoạt chiếu xa và chống lóa đến 500m. Cặp đèn hậu phía sau xe cũng được thiết kế lại, ống xả thiết kế lại chi tiết gọn gàng hơn. Hệ thống treo được hạ thấp cùng bộ la-zăng 19inch. Xe có diện mạo thể thao. Khoang hành lý được thiết kế lại, tăng từ 520L lên 530L giúp không gian rộng rãi, đa dụng hơn. Nhờ thiết kế đổi mới giúp chiếc BMW 5-Series 2018 rộng rãi hơn. Trung tâm khoang lái có một màn hình cỡ lớn 10,2 inch với dao diện như điện thoại thông minh. Trên chiếc 5-Series còn được trang bị hệ thống loa Harman Kardon 600W, cửa mở cốp rảnh tay, tính năng ra lệnh bằng cử chỉ. Công nghệ trên xe cũng rất đáng chú ý: hệ thống kiểm soát hành trình tích hợp tính năng Stop and Go, camera lùi.... Điểm nhấn cũng rất đáng chú ý trên công nghệ là hệ thống đỗ xe từ xa Remote Parking. Hàng ghế sau có không gian rộng rãi hơn và còn được trang bị thêm tính năng mát xa cùng hệ thống điều hòa không khí 4 chiều. Khoang chứa đồ cũng rộng hơn. BMW 530i G30 2018 được trang bị động cơ xăng 2.0L tăng áp cho công suất 252 mã lực, tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh Xdrive, cho mô men xoắn 350nm cùng hộp số 8 cấp. Nhờ sức mạnh trên xe chỉ cần tăng tốc 0-96km/h trong 6s./.