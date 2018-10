BMW M5 Competition đạt tốc độ hơn 300 km/h trong bài thử nghiệm

Theo BMW, phiên bản M5 mới nhất của hãng xe nước Đức này hiện đang có sức mạnh không dưới 591 mã lực, và trong video dưới đây mọi người sẽ tập trung hơn vào chiếc M5 Competition với công suất 616 mã lực.

Video trong bài viết này không phải là một bài thử nghiệm của M5 Competition, mà là một màn phô diễn sức mạnh của nó khi trên đường thực tế. Vì vậy, chắc chắn không phải dàn dựng và không có sự tham gia của bất cứ công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (CGI) nào. Chiếc xe đã chạm được đến tốc độ 307 km/h trong một gia tốc liên tục.

Chiếc M5 Competition được sử dụng trong bài thử nghiệm.

Bên cạnh đó, các khách hàng cần quan tâm thêm đến những con số khác của "siêu sedan" như khả năng chạy nước rút từ 0-100 km/h chỉ trong 3,3 giây và 10,8 giây để M5 Competition có thể chạm tốc độ 200 km/h.

So với M5 phiên bản thông thường, Competition có một vài thay đổi khác so về động cơ, đó là động cơ V8 4.4 lít, tăng áp kép. Còn ngoại thất xe thì không có nhiều khác biệt bao gồm hệ thống ống xả đặc biệt và bộ mâm xe 20 inch độc quyền, cụm đồng hồ được gia công lại và kiểu dáng dây đai an toàn khác cùng với thảm sàn./.

