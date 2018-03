Cận cảnh Mercedes-AMG Project ONE giá hơn 50 tỷ đồng trên đường phố

Sau khi được ra mắt năm ngoái, đây là lần đầu tiên mẫu hypercar này bị bắt gặp di chuyển độc lập trên đường. Tuy nhiên, đây chỉ là mẫu xe thử của Mercedes và chưa hoàn toàn hợp pháp di chuyển trên phố. Chiếc hypercar tham gia sự kiện siêu xe tại Amelia Island Concours d’Elegance tại Florida. Chiếc Project ONE nói trên đã bị một Youtuber bắt gặp tại nhiều nơi trước khi anh này quyết định theo dấu nó. Dù đây chỉ là một phiên bản thử nghiệm của hãng, nhưng chiếc xe vẫn tạo ra cái nhìn đâu tiên cho những chiếc xe "hợp pháp" sẽ được sản suất trong tương lai gần. Mercedes AMG Project ONE sử dụng động cơ V6 1.6 lít tăng áp, kết hợp cùng 3 động cơ điện, sản sinh tổng công suất lên đến 1.000 mã lực. Mercedes-AMG Project ONE có tốc độ tối đa vượt ngưỡng 350 km/h với thời gian tăng tốc từ 0 - 200km/h dưới 6 giây. Xe sẽ có giá bán 2,27 triệu USD với chỉ 275 chiếc được sản xuất.

