Cận cảnh Toyota Land Cruiser Prado VX 2017 tại Hà Nội

Toyota Land Cruiser Prado 2017 đã được điều chỉnh một số chi tiết ở ngoại thất mang đậm phong cách thể thao và hiện đại hơn. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.845mm. Chiều dài cơ sở là 2.790mm. Khoảng sáng gầm xe 215mm. So với phiên bản trước, cụm lưới tản nhiệt đã được điều chỉnh với dạng 5 thanh dọc cùng những đường gân chìm trên nắp ca pô xe tạo nên sự khỏe khoắn cho xe. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED tiên tiến cho cả đèn chiếu xa và chiếu gần giúp tiết kiệm năng lượng và tăng độ bền. Cùng với đó đèn sương mù được thiết kế hình chữ nhật, viền đèn mạ crom. Bên cạnh đó, Toyota cũng bổ sung thêm đèn tự động bật tắt cùng chức năng rửa đèn xe và dải đèn LED ban ngày cho Land Cruiser Prado VX 2017. Land Cruiser Prado VX 2017 được trang bị la-zăng đúc đường kính 18 inch 6 chấu kép. Phía sau, cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại theo kiểu 3D góc cạnh. Gương chiếu hậu, xi nhan dạng LED tích hợp chỉnh điện. Về nội thất, Toyota Land Cruiser VX 2017vẫn giữ được sự tiện nghi hiện đại, kết hợp công nghệ tiên tiến. Màn hình ở phía sau vô lăng hiển thị thông tin đa dạng. Vô lăng bọc da thiết kế 4 chấu mới, tích hợp các phím điều khiển âm thanh, phím đàm thoại rảnh tay thông qua Bluetooth... Land Cruser Prado 2017 có thêm chức năng kiểm soát hành trình tự động (Cruise Control) giúp người lái có thể duy trì tốc độ, không cần tác động vào bàn đạp ga. Land Cruiser Prado 2017 còn được trang bị bảng đồng hồ optitron hiển thị sắc nét được thiết kế mới tích hợp màn hình đa thông tin TFT màu hiện đại. Bệ trung tâm giữa hai ghế trước là cần số bọc da, phanh tay cơ cùng với đó là cổng sạc và cổng USB. Land Cruiser Prado VX 2017 cũng được bổ sung hệ thống thông gió và sưởi ghế trang bị cho 2 ghế trước. Bệ tỳ tay cỡ lớn đi cùng khoang chứa đồ. Hàng ghế thứ 3 được tích hợp đóng mở bằng điện. Hàng ghế thứ hai rộng rãi tạo thoải mái cho người ngồi. Cửa phía sau xe thiết kế mở ngang, đi kèm cửa kính phía trên cũng có thể mở tách rời. Land Cruiser Prado mới giữ nguyên động cơ 2TR-FE 2.7L, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-I với 4 xylanh thẳng hàng cho công suất cực đại 164 mã lực và mômen xoắn cực đại 246 Nm giúp tăng tốc êm ái và mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí xả. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp, tích hợp cơ cấu gài cầu điện giúp người lái chuyển số nhẹ nhàng. Về an toàn, Land Cruiser Prado 2017 vẫn duy trì những trang bị đầy đủ về an toàn tân tiến như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, và hệ thống 7 túi khí. Giá bán cho mẫu xe được phân phối thị trường Việt Nam là 2,262 tỷ đồng.

Toyota Land Cruiser Prado 2017 đã được điều chỉnh một số chi tiết ở ngoại thất mang đậm phong cách thể thao và hiện đại hơn.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.845mm. Chiều dài cơ sở là 2.790mm. Khoảng sáng gầm xe 215mm.

So với phiên bản trước, cụm lưới tản nhiệt đã được điều chỉnh với dạng 5 thanh dọc cùng những đường gân chìm trên nắp ca pô xe tạo nên sự khỏe khoắn cho xe.

Cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED tiên tiến cho cả đèn chiếu xa và chiếu gần giúp tiết kiệm năng lượng và tăng độ bền. Cùng với đó đèn sương mù được thiết kế hình chữ nhật, viền đèn mạ crom. Bên cạnh đó, Toyota cũng bổ sung thêm đèn tự động bật tắt cùng chức năng rửa đèn xe và dải đèn LED ban ngày cho Land Cruiser Prado VX 2017.

Land Cruiser Prado VX 2017 được trang bị la-zăng đúc đường kính 18 inch 6 chấu kép.

Phía sau, cụm đèn hậu cũng được thiết kế lại theo kiểu 3D góc cạnh.

Gương chiếu hậu, xi nhan dạng LED tích hợp chỉnh điện.

Về nội thất, Toyota Land Cruiser VX 2017vẫn giữ được sự tiện nghi hiện đại, kết hợp công nghệ tiên tiến.

Màn hình ở phía sau vô lăng hiển thị thông tin đa dạng.

Vô lăng bọc da thiết kế 4 chấu mới, tích hợp các phím điều khiển âm thanh, phím đàm thoại rảnh tay thông qua Bluetooth... Land Cruser Prado 2017 có thêm chức năng kiểm soát hành trình tự động (Cruise Control) giúp người lái có thể duy trì tốc độ, không cần tác động vào bàn đạp ga.

Land Cruiser Prado 2017 còn được trang bị bảng đồng hồ optitron hiển thị sắc nét được thiết kế mới tích hợp màn hình đa thông tin TFT màu hiện đại. Bệ trung tâm giữa hai ghế trước là cần số bọc da, phanh tay cơ cùng với đó là cổng sạc và cổng USB. Land Cruiser Prado VX 2017 cũng được bổ sung hệ thống thông gió và sưởi ghế trang bị cho 2 ghế trước.

Bệ tỳ tay cỡ lớn đi cùng khoang chứa đồ.

Hàng ghế thứ 3 được tích hợp đóng mở bằng điện.

Hàng ghế thứ hai rộng rãi tạo thoải mái cho người ngồi.

Cửa phía sau xe thiết kế mở ngang, đi kèm cửa kính phía trên cũng có thể mở tách rời.

Land Cruiser Prado mới giữ nguyên động cơ 2TR-FE 2.7L, hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép Dual VVT-I với 4 xylanh thẳng hàng cho công suất cực đại 164 mã lực và mômen xoắn cực đại 246 Nm giúp tăng tốc êm ái và mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu khí xả. Đi cùng là hộp số tự động 6 cấp, tích hợp cơ cấu gài cầu điện giúp người lái chuyển số nhẹ nhàng.

Về an toàn, Land Cruiser Prado 2017 vẫn duy trì những trang bị đầy đủ về an toàn tân tiến như: hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống cân bằng điện tử VSC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, và hệ thống 7 túi khí. Giá bán cho mẫu xe được phân phối thị trường Việt Nam là 2,262 tỷ đồng.