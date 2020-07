Cao nguyên Genting Highlands đóng cửa với các nhóm xe hơi và xe máy

Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào được ban quản lý đưa ra, nhưng rõ ràng con đường dẫn đến Cao nguyên Genting (Malaysia) đã bị đóng cửa đối với các hội nhóm xe hơi và xe đạp.

Các báo cáo trên phương tiện truyền thông xã hội được lấy thông tin từ những người tham gia giao thông muốn lái xe đi vào đều bị chặn lại tại nhà bảo vệ trên đường cao tốc Karak cũng như lối vào phía sau từ thị trấn Ulu Yam.

Sự việc này đã xảy ra vào cuối tuần tại cả hai lối vào, với lý do được đưa ra là vào thứ Bảy các nhóm xe máy không còn được phép sử dụng nữa do nhiều tài xế di chuyển với tốc độ quá cao. Trong khi đó, vào Chủ nhật lối vào nhà ga cáp treo cũ đã bị đóng cửa do khách VIP đến thăm đồn cảnh sát Goh Tong.



Cả hai tuyên bố được ghi nhận qua cuộc trò chuyện với nhân viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại các lối vào ở Cao nguyên Genting. Những tuần trước, nhiều người lái xe và tài xế khác đã bị cấm vào hoặc chỉ được đi qua.



Thông tin thu được qua các ứng dụng nhắn tin cho thấy đã có rất nhiều khiếu nại từ cư dân ở khu vực Cao nguyên Genting và Got Tong về tiếng ồn từ các phương tiện đi qua con đường dẫn đến khu nghỉ mát và các quán ăn ở đó. Cần lưu ý rằng đường cao nguyên Genting là tài sản riêng và ban quản lý có quyền quyết định ai có quyền ra/vào.





Việc từ chối vào cả Cao nguyên Genting và khu nghỉ dưỡng Bukit Tinggi lân cận đã từng xảy ra trong quá khứ và lí do thường là để hạn chế những phàn nàn của công chúng về tiếng ồn, phiền toái và nguy hiểm, đặc biệt là từ những người lái mô tô thể thao. Các con đường tại Cao nguyên Genting và Bukit Tinggi, cũng như đường cao tốc Karak, là nơi yêu thích của những người đam mê tốc độ đặc biệt là vào cuối tuần./.