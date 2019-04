Chevy Tracker và Trailblazer mới với hoạ tiết đỏ tại Trung Quốc

Mẫu SUV cỡ nhỏ Tracker và mẫu SUV compact Trailblazer được xem như những phiên bản ít hào nhoáng hơn của các mẫu Buick Encore và Encore GX hoàn toàn mới.

Trang bị những chi tiết trang trí màu đỏ, Chevy Tracker và Trailblazer tại Thượng Hải được tung ra nhằm củng cố sự hiện diện của Chevrolet tại thị trường Trung Quốc (thị trường lớn thứ 2 của hãng trên toàn thế giới).

“Các mẫu Trailblazer và Tracker hoàn toàn mới đang đưa mọi người tới chương tiếp theo của thiết kế SUV Chevrolet. Với những thiết kế khỏe khoắn, những mẫu SUV của Chevrolet đang củng cố sự tập trung của hãng vào hiệu suất và khả năng”, Stuart Norris, Giám đốc thiết kế SUV compact Chevrolet toàn cầu chia sẻ.

Dù 2 mẫu xe Trailblazer và Tracker có vẻ ngoài tương tự nhau chỉ khác kích thước, nhưng thực tế vẫn có những khác biệt. Ví dụ, mẫu Trailblazer có một vẻ ngoài mạnh mẽ, được lấy cảm hứng rõ ràng từ mẫu concept SUV Chevrolet FNR-CarryAll.

Mẫu Trailblazer có đèn pha LED, cột chữ C thể thao, đèn hậu ngang và được đặt ở vị trí thấp hơn so với đèn hậu của Tracker. Trailblazer còn có thiết kế mái vòm nổi nhờ màu sơn đen trên cột chữ A và những chi tiết trang trí màu đen cát vào cột chữ C.

Mẫu Tracker tuy cũng có vẻ ngoài năng động, nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn so với Trailblazer.

Chevrolet Tracker nhắm tới đối tượng khách hàng là thế hệ internet với vẻ ngoài tiện dụng.

Việc bổ sung thêm cửa sổ bên thứ 3 giúp Tracker có vẻ tiện dụng hơn so với Trailblazer. Chevrolet cho biết, mẫu Tracker nhắm tới đối tượng khách hàng là thế hệ trẻ, năng động. Quan trọng hơn cả là Tracker có thể là mẫu xe "tiền đề" cho mẫu Trax mới tại Bắc Mỹ.

Cả hai mẫu xe đều có các chi tiết Redline thể thao như logo Chevrolet Bowtie màu đen, lưới tản nhiệt kép màu đen, la-zăng 17 inch màu đen và các điểm nhấn màu đỏ.

Bên cạnh Tracker và Trailblazer mới, Chevrolet còn đem tới Triển lãm ô tô Thượng Hải các mẫu: Monza, Onix, Malibu XL, Equinox, Orlando, Traverse, Camaro ZL1, Corvette C7 và FNR-CarryAll concept SUV./.