Chiêm ngưỡng chiếc Toyota GR Supra mới

Đúng như những đồn đoán ban đầu, chiếc A90 Supra thế hệ thứ 5 được thêm tiền tố GR vào tên của nó, đánh dấu vị thế là mẫu xe toàn cầu đầu tiên của hãng thể thao đội địa Toyota Gazoo Racing. Như tất cả các bạn đã biết, chiếc xe dựa trên chiếc G29 BMW Z4 mới nhất như là một phần của sự hợp tác xe thể thao với Munich. Bề ngoài chính là sự khác biệt lớn nhất của chiếc xe này. Bắt nguồn từ Concept FT-1 tuyệt đẹp từ năm 2014, chiếc xe này “mượn” một vài đường nét thiết kế từ những chiếc xe thể thao trước đây của Toyota chẳng hạn như đèn pha tròn (giờ đây là những đèn LED xếp chồng cho ra ánh sáng đặc biệt) và đèn hậu mỏng của chiếc A80 Supra thế hệ thứ 4 cũng như trần double-bubble của chiếc 2000GT. Phần mũi xe chia đôi cửa hút khí khá tương đồng với chiếc Công thức 1 – mặc dù Toyota không làm 2 dự án này cùng một lúc. Ngoài ra, còn có một thiết kế kính chắn gió bao quanh với các cột chữ A màu đen, lỗ thoát khí giả và cửa vào phía sau của bánh trước và phía trước của bánh sau, bộ khuếch tán phía sau có kích thước lớn với ống xả kép và cánh lướt gió tích hợp khởi động mà Toyota cho biết lấy cảm hứng từ cánh lướt gió của chiếc A80. Bên trong, Supra mượn phần lớn thiết kế thiết bị đóng mở của mình (cùng với gương cửa và tay nắm cửa) từ BMW – chủ nhân của chiếc F30 3 Series sẽ tìm thấy nhiều thứ quen thuộc ở đây. Hệ thống iDrive hoàn chỉnh đã được nâng cấp thẳng từ Munich nhưng thiết kế của cụm công cụ kỹ thuật số 8,8 inch với bộ đếm vòng tua vẫn được Toyota giữ lại. Phần còn lại bên trong cabin bao gồm bảng điều khiển phẳng, nằm ngang với các lỗ thông hơi rộng cộng với chân ga có đệm. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của vô lăng 3 chấu nhỏ, ghế thể thao với đầu tựa được tích hợp, tùy chọn màn hình hiển thị màu và lựa chọn màn hình trung tâm 6,5 inch hoặc một màn hình cảm ứng 8,8 inch. Supra có cùng chiều dài cơ sở 2.470 mm như Z4 (ngắn hơn 100 mm so với 86) nhưng chiều dài 4.380 mm, chiều rộng 1.865 mm và chiều cao 1.295 mm khiến nó dài hơn 56 mm, rộng hơn 1 mm và thấp hơn 9 mm. Tất cả điều trên cho ta tỷ lệ chiều dài cơ sở/ khoảng cách trục là 1.55, một trong những chiếc xe thể thao chính thống nhỏ nhất, khiến chiếc xe trở nên nhanh nhẹn hơn. Những yêu cầu khác bao gồm trọng tâm thấp hơn so với 86, phân bố trọng lượng hoàn hảo 50:50 và cấu trúc thép và nhôm cứng hơn 2,5 lần so với chiếc Lexus LFA có vỏ bằng sợi carbon. Bên dưới nắp ca-pô, Supra được cung cấp 2 lựa chọn động cơ với 3 công suất: Động cơ turbocharged 4 xi lanh dung tích 2.0 L trên mẫu SZ sản sinh công suất 193 mã lực từ vòng quay 4.500 đến 6.500 vòng/phút và mô men xoắn 320 Nm trong khoảng từ 1.450 đến 4.200 vòng/phút. Động cơ này cho khả năng tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 6,5 giây. Với phiên bản SZ-R trang bị động cơ 30i công suất ra lên tới 252 mã lực từ 5.000 đến 6.000 vòng/phút và mô men xoắn 400 Nm từ 1.550 đến 4.400 vòng/phút giảm thời gian tăng tốc xuống còn 5,2 giây. Nhưng phiên bản RZ thậm chí còn được trang bị động cơ straight-six 3.0 sản sinh công suất 333 mã lực tại vòng quay từ 5.000 đến 6.500 vòng/phút và mô men xoắn 500 Nm từ vòng quay 1.600 đến 4.500 vòng/phút với thời gian tăng tốc chỉ 4,3 giây. Hiện nay, tất cả các động cơ được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp tiêu chuẩn tuy nhiên trợ lý kỹ sư trưởng của Toyota Masayuki cho biết vẫn có khả năng hộp số sàn được sử dụng phụ thuộc vào phản hồi của khách hàng. Đối với khung gầm, Supra có thanh chống MacPherson hai khớp ở phía trước và hệ thống treo sau đa liên kết, với giảm xóc biến đổi thích ứng tùy chọn và vi sai cầu sau khóa điện tử được điều chỉnh để hoạt động song song với Kiểm soát ổn định xe (VSC) hệ thống. Toyota vẫn chưa xác nhận giá cho Supra tại Nhật Bản nhưng tại Mỹ xe sẽ được bán từ 49.990 USD (1,16 tỉ đồng). Với động cơ 3.0 L sẽ chỉ được bán tại thị trường Bắc Mỹ với giá 53.990 USD (1,25 tỉ đồng) cho phiên bản 3.0 Premium được trang bị tốt hơn. Phiên bản giới hạn Launch về cơ bản là bản Premium nhưng có gương cửa màu đỏ và bánh xe hợp kim 19 inch màu đen có giá 55.250 USD (1,28 tỉ đồng)./.

