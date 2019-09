Chính phủ Mỹ bị 23 tiểu bang kiện về tiêu chuẩn khí thải

Ngoài California, một số tiểu bang khác tham gia vụ kiện chính phủ Mỹ này bao gồm: New York, Michigan, Colorado, Illinois, New Jersey, Nevada, North Carolina, New Mexico, Oregon, Washington, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Maryland và Massachusetts.



Bộ Giao thông và Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ đã xác định luật liên bang ngăn chặn các quy định tiết kiệm nhiên liệu của tiểu bang và địa phương, gồm cả các tiêu chuẩn riêng của California đã được hàng chục tiểu bang khác áp dụng.

Ảnh minh họa: Carscoops

Theo Reuters, thách thức pháp lý từ 23 tiểu bang không bao gồm một quyết định song song của Cơ quan Môi sinh Mỹ (EPA) về việc thu hồi miễn trừ Đạo luật Không khí Sạch để thiết lập các tiêu chuẩn khí thải, sẽ có hiệu lực từ tháng 12.



Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án Liên bang tại Washington và đánh dấu sự khởi đầu của cuộc chiến giữa chính quyền Trump và các quan chức của bang về tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu và khí thải Mỹ.

Công tố viên liên bang của California - Xavier Becerra - cho biết: "Ngài Tổng thống, chúng tôi sẽ gặp ông tại tòa án". Quyết định của Bộ Giao thông là không hợp pháp và Chính quyền Trump đã hiểu sai luật liên bang và "qua mặt" Quốc hội, khẳng định "chính quyền chỉ nhằm tấn công nhà chức trách của bang California và các tiểu bang khác để giải quyết ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng"./.