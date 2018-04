Chương trình “Tôi yêu Việt Nam 2018” là một câu chuyện mới

“Tôi yêu Việt Nam” là chương trình hướng dẫn về An toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được phát sóng liên tục trong suốt 13 năm qua. Chương trình được Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp triển khai và phát sóng.

Chương trình mong muốn đem đến những hình ảnh, những câu chuyện chân thực về thực trạng giao thông trong đời sống hằng ngày và qua đó gửi những thông điệp, những bài học, hướng dẫn hết sức bổ ích cho người dân để phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông, không gây ra ách tắc giao thông, góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn.

Chương trình sẽ là những câu chuyện về cuộc sống và giao thông được dẫn dắt bởi MC Đinh Tiến Dũng cùng các khách mời nổi tiếng.

"Tôi yêu Việt Nam" trên truyền hình năm thứ 14 là một câu chuyện hoàn toàn mới, đó là những câu chuyện gần gũi với đời thường và cũng không kém phần gay cấn, thể hiện mối tương quan về cuộc sống và giao thông, với chủ đề: “Xoay cuộc sống, xoáy giao thông”.

Mỗi tuần một chủ đề, những câu chuyện về cuộc sống và giao thông sẽ dần được bóc tách qua 6 phút trò chuyện giữa MC Đinh Tiến Dũng dí dỏm và những vị khách mời nổi tiếng từ mọi ngành nghề như: đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Quang Dũng, siêu mẫu Xuân Lan, MC – người mẫu Hoàng Oanh, MC Nguyên Khang…và lần đầu tiên khán giả truyền hình sẽ được thấy họ chia sẻ và nói về giao thông – hứa hẹn những quan điểm đa chiều, giàu sắc màu về giao thông tại Việt Nam.

Chương trình gồm 26 tập phim với độ dài mỗi tập 5-7 phút chính thức được phát sóng vào lúc 18h50 thứ 7 hàng tuần trên kênh VTV3 và phát lại vào lúc 16h45 trên kênh VTV3, từ ngày 21/4/2018.

“Tôi yêu Việt Nam"sẽ được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam, kênh VOV Giao thông.

Theo đó, mỗi tập phát sóng của chương trình sẽ là những câu chuyện xoay quanh các chủ đề và tình huống giao thông được chia sẻ khéo léo, gần gũi thông qua các tiểu phẩm hài hước được dẫn dắt bởi các diễn viên nổi tiếng như Quang Tèo, Giang Còi, NSND Lan Hương, Danh Tùng… giúp người nghe tiếp nhận một cách tự nhiên nhất những kiến thức, bài học và hướng dẫn hết sức bổ ích về kỹ năng tham gia giao thông ô tô an toàn.

Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Hà Nội, tần số FM 91MHz trong khung giờ từ 18h10 đến 18h30 các ngày thứ 3 và thứ 5 trong tuần và đặc biệt năm nay được mở rộng phát trên kênh VOV Giao thông Hồ Chí Minh, tần số FM 91MHz trong cùng khung giờ các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/4/2018./.

