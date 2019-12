Cuối năm, Hyundai ưu đãi lên đến 40 triệu đồng cho nhiều mẫu xe

Nhằm hỗ trợ người tiêu dùng có được chiếc xe phù hợp với ngân sách cá nhân, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu mua xe tăng cao, từ ngày 1/12 - 31/12/2019, TC MOTOR thực hiện chương trình khuyến mại đặc biệt cho các khách hàng chọn mua sản phẩm Hyundai Grand i10, KONA và Elantra với mức ưu đãi lên đến 40 triệu đồng.

Cụ thể, khách mua Hyundai Grand i10 1.2 AT 5 cửa hoặc Hyundai Grand i10 1.2 MT 5 cửa trong khoảng thời gian trên sẽ được ưu đãi lên tới 15 triệu đồng. Trong khi các mẫu Hyundai Elantra sẽ là 20 triệu đồng còn KONA là 40 triệu đồng.

3 mẫu xe đang được TC MOTOR giảm giá.

Đại diện của TC MOTOR cho biết: “Chương trình ưu đãi dành cho Hyundai Grand i10, Kona và Elantra nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ khách hàng thường xuyên của TC MOTOR. Mục đích của việc ưu đãi trên không chỉ giúp khách hàng có được chiếc xe yêu thích một cách dễ dàng hơn, mà còn nâng cao giá trị phục vụ khách hàng cũng như thể hiện cam kết luôn đồng hành vì quyền lợi người tiêu dùng”.

Hyundai KONA là mẫu SUV cỡ nhỏ được TC MOTOR giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2018. Hiện tại Việt Nam, KONA đã đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với 8.864 xe bán ra (tính từ tháng 8/2018 cho đến hết tháng 11/2019). Tại Việt Nam, KONA được phân phối với 3 phiên bản, sử dụng động cơ Nu 2.0L Atkinson cho công suất tối đa 149 mã lực cùng Momen xoắn cực đại 180Nm. Phiên bản mạnh hơn sử dụng động cơ Gamma 1.6l T-GDI cho công suất tối đa 177 mã lực cùng Momen xoắn cực đại 265Nm. Hộp số sử dụng là loại tự động 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp.

Hyundai Elantra

Còn Hyundai Elantra là mẫu sedan hạng C vừa được TC MOTOR giới thiệu phiên bản nâng cấp vào tháng 5/2019. Xe được trang bị động cơ Nu 2.0L hoặc Gamma II 1.6L, hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 7 cấp, đi cùng đi kèm hệ thống an toàn 6 túi khí cùng những công nghệ an toàn cao cấp như ABS, ESC, BA, VSM, HAC,... Phiên bản Sport nổi bật với sức mạnh từ động cơ 1.6L T-GDI đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho công suất tối đa 204 mã lực cùng Momen xoắn cực đại 265Nm.

Trong khi đó, Hyundai Grand i10 là mẫu xe đô thị hạng A cỡ nhỏ đang dẫn đầu trong phân khúc về doanh số tại thị trường Việt Nam. Nếu tính trong 11 tháng đầu năm 2019, Grand i10 bán được 16.126 xe, nằm trong top 5 những mẫu bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Xe được trang bị động cơ Kappa 1.0L hoặc 1.2L, hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Bên cạnh đó xe được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS cùng hệ thống khung xe được sử dụng thép cường lực với khả năng bảo vệ tối đa cho người tiêu dùng./.