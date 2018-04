Đáp ứng Nghị định 116, thêm hãng được nhập khẩu xe

Do chưa đáp ứng được những quy định của Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Chính phủ ban hành và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 116, nên những tháng đầu năm 2018, thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam rơi vào tình trạng gián đoạn.

Nhưng đến đầu tháng 3/2018, Honda Việt Nam (HVN) đã là doanh nghiệp đầu tiên đáp ứng được các điều kiện mới của Chính phủ đối với ô tô để có thể đưa về Việt Nam những lô xe nhập khẩu đầu tiên. Đáng chú ý hơn, đây đều là những mẫu xe được hưởng thuế nhập khẩu 0% (theo cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - ATIGA).

Sau khi thông quan, mẫu Chevrolet Trailblazer sẽ được ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tuy nhiên, theo thông tin mới đây mà PV có được, GM Việt Nam cũng đã đáp ứng được Nghị định 116 và Thông tư 03 để có thể nhập khẩu xe về nước.

Cụ thể, vừa qua, Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thuộc Cục Đăng Kiểm Việt Nam, đã chính thức cấp báo cáo thử nghiệm khí thải và an toàn cho GM Việt Nam.

Theo báo cáo này, tất cả các dòng xe nhập khẩu của GM Việt Nam bao gồm hai mẫu xe là Colorado và Trailblazer đều đã vượt qua bài kiểm tra khí thải và an toàn. Dựa trên các báo cáo này, Cục Đăng Kiểm sẽ tiến hành cấp chứng nhận loại cho các xe nhập khẩu của GM Việt Nam.

Điều này cũng có nghĩa là GM Việt Nam sẽ có đủ điều kiện để thông quan lô hàng nhập khẩu đầu tiên kể từ đầu năm 2018, khi Nghị định 116 bắt đầu được áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu ô tô.

Như vậy, GM Việt Nam sẽ là nhà nhập khẩu thứ hai trên thị trường cung cấp trở lại xe nhập khẩu đến khách hàng sau khi hoạt động này bị gián đoạn đầu năm 2018 do tác động của Nghị định 116.

Cũng theo thông tin của phóng viên, lô xe nhập khẩu miễn thuế đầu tiên này gồm gần 700 chiếc bao gồm hai mẫu xe là Colorado và Trailblazer. Đây đều là những mẫu xe được hưởng thuế nhập khẩu 0% (theo cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - ATIGA).

Tuy nhiên, giá bán các mẫu xe nhập khẩu của GM Việt Nam hiện vẫn chưa được cập nhật những dự kiến sẽ được điều chỉnh giảm xuống trong thời gian tới. Đây có thể coi là một tin vui đối với những người tiêu dùng Việt khi thị trường xe nhập khẩu đang rơi vào tình trạng “khan hàng”. Đồng thời cũng giúp người mua xe có thêm những lựa chọn cho riêng mình./.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tuần vừa qua (từ 13/4 - 19/4/2018) đã có tới hơn 1.300 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng giá trị khoảng 23,4 triệu USD, nhập khẩu vào Việt Nam.



Đặc biệt, trong số này có tới hơn 1.100 chiếc là loại xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống, với trị giá đạt 18,9 triệu USD. Đây là lô xe mang tới hy vọng người tiêu dùng có cơ hội sở hữu các dòng xe có thuế nhập khẩu ưu đãi, vì hầu hết có nguồn gốc từ Thái Lan - chiếm tới 96%. Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng Hải Phòng với 666 chiếc (chiếm hơn 60%) và khu vực cảng thành phố Hồ Chí Minh với 452 chiếc (chiếm gần 40%).

