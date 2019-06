Điểm qua những mẫu xe vừa ra mắt thị trường Việt Nam

Honda Brio

Ngày 18/6 tại Hà Nội, Honda Việt Nam đã giới thiệu mẫu Brio mới được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 3 phiên bản: G, RS và RS 2 màu. Đây là mẫu xe cỡ nhỏ thuộc phân khúc hatchback cỡ A hiện đang có sự góp mặt của các mẫu xe: Hyundai i10, Kia Morning, Toyota Wigo và VinFast Fadil.

Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh dung tích 1,2 lít i-VTEC, công suất 89 mã lực ở vòng tua máy 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng/phút. Brio sử dụng hộp số vô cấp CVT. Tính năng an toàn của xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hai túi khí...

Xe hiện được bán ra với 6 tùy chọn màu sắc khác nhau, giá bán khởi điểm từ 418 triệu đồng cho bản G và 454 triệu đồng cho bản RS 2 màu.

VinFast Fadil

Không phải là một mẫu xe vừa được ra mắt, thực ra, xe mới được bàn giao đến tay khách hàng gần đây. Trước khi bàn giao đến tay khách hàng, Vinfast Fadil đã vượt qua nhiều bài kiểm tra khắc nghiệt trong và ngoài nước nhằm đạt được tiêu chuẩn an toàn tốt nhất cho khách hàng.



Xe có thiết kế nhỏ gọn, năng động, được trang bị động cơ 1.4L 98 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT cùng nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm 6 túi khí, công nghệ phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), chức năng chống trượt (TCS), chống lật (ROM), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)...

VinFast Fadil hiện được bán với giá ưu đãi 394,9 triệu đồng cùng gói tùy chọn thêm có giá 77 triệu đồng. Theo lộ trình đã được công bố, kể từ ngày 1/9/2019, giá xe Fadil sẽ quay trở về mức giá “ba không”, tương đương 465 triệu đồng.

Porsche Macan

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ra mắt tại thị trường Việt Nam mới đây, mẫu crossover đến từ Porsche mang ngoại hình thể thao hơn so với trước. Xe cũng được trang bị nhiều công nghệ an toàn mới, giúp người lái có thể trải nghiệm hết công suất của xe một cách an toàn nhất.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Porsche Macan S 2019 sử dụng động cơ V6, 3.0 lít tăng áp kép, sản sinh công suất cực đại 349 mã lực và mô-men xoắn 480Nm. Sức mạnh này lớn hơn Macan S thế hệ trước14 mã lực và mô-men xoắn cao hơn 20 Nm. Động cơ này đi kèm hệ dẫn động 4 bánh và hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp PDK, nhờ đó, Macan S 2019 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,1 giây khi có gói tuỳ chọn Sports Chrono Package, còn tốc độ cực đại đạt 254 km/h.

Porsche Macan S 2019 được bán tại thị trường Việt Nam với giá khởi điềm từ 3,62 tỷ đồng, chưa bao gồm những tùy chọn khác.

Mazda CX-8

Mazda chính thức giới thiệu chiếc SUV 7 chỗ CX-8 đến với các khách hàng Việt. Mazda CX-8 sẽ được lắp ráp tại Việt Nam và bán ra thị trường với ba phiên bản chính là Deluxe, Luxury và Premium được chia thành 2 bản là tuỳ chọn 1 cầu và 2 cầu All-Wheel-Drive.

Ảnh KT.

Các trang bị an toàn có trên Mazda CX-8 bán ra tại Việt Nam bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh, camera 360 độ, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.Cả ba phiên bản của Mazda CX-8 phân phối tại thị trường Việt Nam đều được trang bị động cơ xăng 2.5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 252 Nm.

Chú thích ảnh

Mức giá bán của các phiên bản Mazda CX-8 tại thị trường Việt Nam sẽ là 1,149 tỷ đồng cho bản Deluxe, phiên bản Luxury có giá 1.199 tỷ đồng trong khi giá bán cho bản Premium là 1.349 tỷ đồng và 1.399 tỷ đồng cho phiên bản Premium AWD./.