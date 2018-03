Doanh số các hãng ô tô giảm thảm hại trong tháng 2/2018

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 2/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 12.394 xe, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý hơn, doanh số này thấp hơn tới 52% so với tháng 1/2018 (26.037 xe).

Trong số 12.394 xe được bán ra bao gồm: 8.660 xe du lịch, 3.324 xe thương mại và 410 xe chuyên dụng.

Trong tháng 2/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 12.394 xe.

Theo đó, doanh số xe du lịch giảm 53%, xe thương mại giảm 55% và xe chuyên dụng tăng 35% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 10.686 xe, giảm 48% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.708 xe, giảm 68% so với tháng trước.

Tính riêng tháng 2/2018, thị trường ô tô sụt giảm doanh số mạnh nhưng trong 2 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường lại tăng 2% so với cùng kì năm ngoái. Xe ô tô du lịch tăng 9%; xe thương mại giảm 7% và xe chuyên dụng giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 2/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 12% trong khi xe nhập khẩu giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 2/2018, Toyota sụt giảm tới 44% so với tháng tháng 1/2018.

Tháng 2/2018 cũng là tháng đánh dấu sự sụt giảm nghiêm trọng của các hãng. Đáng chú ý trong số đó là “ông lớn” của thị trường ô tô Việt Nam – Toyota. Trong tháng 2/2018, Toyota Việt Nam (TMV) chỉ bán được 2.865 xe giảm 44% so với tháng 1/2018 (5.131 xe) và giảm 20% so với cùng kỳ năm 2017 (3.579 xe).

Cùng với đó, Honda Việt Nam (HVN) cũng chỉ bán được 502 xe trong tháng 2/2018 - giảm 71% so với tháng 1/2018 (1.755 xe) và giảm 8% so với cùng kỳ năm 2017 (547 xe).

Honda Việt Nam cũng sụt giảm tới 57% trong tháng 2/2018 so với tháng 1/2018.

Ford Việt Nam cũng giảm 57% so với tháng 1/2018 (2.443 xe) khi chỉ bán được 1.062 xe và giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái (1.881 xe)…

Tập đoàn Thaco cũng có một tháng “tụt dốc” khi giảm tới 54% so với tháng 1/2018 (11.275 xe) khi chỉ bán được 5.188 xe trong tháng 2/2018. Trong đó, Thaco-Kia đạt 1.495 chiếc (giảm 56%); Thaco-Mazda đạt 2.004 (giảm 60%).

Sự sụt giảm nghiêm trọng này được cho là do ô tô nhập khẩu không nhập được về Việt Nam trong tháng 2/2018 do các doanh nghiệp chưa đáp ứng được quy định của Nghị định 116/2017/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu linh kiện và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô do Chính phủ ban hành. Bên cạnh đó, một nguyên nhân nữa tác động đến doanh số do tháng 2/2018 đúng vào khoảng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của người Việt./.

