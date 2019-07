Gần 13.000 xe Honda CR-V bị triệu hồi do lỗi cần số

Honda CR-V

HPM cũng cho biết, số lượng xe bị triệu hồi lên tới con số 12.911 chiếc thuộc đời 2017 và 2018. Hãng xe Nhật cũng kêu gọi những người đang sở hữu Honda CR-V bị lỗi mang xe đến các đại lý chính hãng để được thay thế bộ phận hỏng miễn phí. Thời gian sửa chữa dự kiến chỉ kéo dài khoảng 1h.

Trong thông báo chính thức, nhà phân phối trên khẳng định: "HPM sẽ gửi thư thông báo trực tiếp cho cá chủ sở hữu phương tiện được xác định có lỗi. Mỗi khách hàng cũng có thể tự kiểm tra xem xe Honda CR-V của mình có trong diện triệu hồi hay không thông qua trang chủ".

Trong khi đó, đúng 1 tháng trước, HPM cũng phải triệu hồi 2.856 chiếc Honda Accord, được sản xuất từ 2003 - 2007, do bị lỗi cụm bơm khí./.

