Giá bán năm 2018 của những mẫu xe ô tô đáng chú ý tại Việt Nam

1. Toyota Vios - giá bán từ 484 đến 586 triệu đồng: Giá bán này thực chất đã được áp dụng từ tháng 11/2017, giảm từ 48 đến 58 triệu đồng so với trước đây - 532 đến 644 triệu đồng. Mẫu sedan nhỏ của Toyota bán được 19.503 xe trong 11 tháng của năm 2017. 2. Toyota Innova - giá bán từ 712 đến 945 triệu đồng: Mức giá mới của mẫu MPV này thấp hơn giá niêm yết cũ (793 đến 995 triệu đồng) từ 42 đến 50 đồng tùy phiên bản. Cũng giống Vios, mức giá này cũng được Toyota áp dụng từ 11/2017. Trong lúc Fortuner đang khan hàng và bị "làm giá", có thể coi việc này là một cơ hội cho Innova để thay thế Fortuner. 3. Mazda CX-5 - giá bán từ 859 đến 989 triệu đồng: Vừa ra mắt cách đây không lâu, Mazda CX-5 mới đã được Mazda giảm giá lần đầu tiên với mức giảm 20 triệu đồng so với mức từ 879 đến 989 trước đây. Trong phiên bản mới này, CX-5 có nhiều thay đổi về ngoại hình, nội thất, tính năng cũng như sức mạnh động cơ. 4. Mazda 3 - giá bán từ 639 đến 730 triệu đồng: Mức giá giảm từ 10 đến 15 triệu đồng so với giá bán trước đây (649 đến 745 triệu đồng), mức giá mới sẽ được Mazda áp dụng từ tháng 1/2018. Tại Việt Nam, trong 11 tháng của 2017, Mazda 3 đã bán được gần 10.000 chiếc và thường xuyên có mặt trong top những mẫu xe bán chạy nhất theo tháng. 5. Kia Morning - giá bán từ 290 đến 390 triệu đồng: Với mức giá vốn dĩ đã khá rẻ, nên Kia Morning chỉ được giảm giá nhẹ 4 - 6 triệu đồng (giá bán trước đó là 295 đến 394 triệu đồng), mức giá trên áp dụng từ tháng 1/2018 Là một mẫu xe cỡ nhỏ, xe thích hợp để vừa chạy kinh tế vừa để dùng cho gia đình. Doanh số xe trong 11 tháng đầu 2017 đạt 9.391 chiếc. 6. Kia Cerato - giá bán 519 đến 629 triệu đồng: So với mức giá bán cũ từ 539 đến 629 triệu đồng, mức giá mới của mẫu sedan hạng B này giảm 10 - 20 triệu đồng và sẽ được áp dụng từ tháng 1/2018 Doanh số của xe cũng không quá cao trong năm 2017 với 4.788 chiếc được bán ra trong 11 tháng của năm 2017. 7. Hyundai Grand i10 - giá bán từ 315 đến 415 triệu đồng: Mẫu xe nhỏ của Hyundai giảm giá từ 20 - 25 triệu so với giá cũ - 340 triệu đồng đến 435 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Mức giá giảm trên đã áp dụng từ tháng 11/2017 Grand i10 phiên bản cải tiến sở hữu kích thước lớn nhất trong phân khúc với phiên bản Hatchback có chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 3,765 x 1,660 x 1,505 (mm) và phiên bản Sedan 3,995 x 1,660 x 1,505 (mm). 8. Hyundai Tucson - giá bán từ 760 - 898 triệu đồng: Với mức giá giảm đến 130 triệu đồng so với giá cũ - từ 819 - 990 triệu đồng. Với mức giá trên, mẫu Hyundai Tucson giúp nhiều khách hàng dễ tiếp cận và có thêm sự lựa chọn hơn khi mua xe. 9. Hyundai SantaFe - giá bán từ 898 triệu đồng đến 1,07 tỷ đồng: Dường như đây là mẫu xe được Hyundai giảm giá sâu nhất, lên từ 202 đến 230 triệu đồng so với giá bán trước đây - từ 1,1 đến 1,3 tỷ đồng. Hyundai dường như muốn nhân cơ hội đối thủ Fortuner đang có phần thất thế để chiếm lấy thị trường của mẫu xe này. Giá bán trên đã được Hyundai áp dụng từ tháng 11/2017 10. Hyundai Elantra - giá bán từ 549 đến 659 triệu đồng: Chiếc sedan của Hyundai có mức giá giảm so với trước đây (615 - 739 triệu đồng) từ 66 đến 80 triệu đồng tùy phiên bản. Elantra có thiết kế khá nổi bật và thể thao. Cũng như SantaFe và Tucson, giá bán trên cũng đã được Hyundai áp dụng cho Elantra từ tháng 11/2017. 11. Honda City - giá bán từ 559 đến 599 triệu đồng: Với mức giá trên, giá bán của mẫu xe giảm so với trước đây khá ít từ 5 - 9 triệu. Mức giá trước đó của City từ 568 đến 599 triệu đồng. Đây là một mẫu xe thường xuyên góp mặt trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất thị trường nước ta. Giá bán trên sẽ được áp dụng từ tháng 1 năm nay.

